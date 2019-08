Festivalul Internațional "Vara Magică" se încheie pe 21 august, la Ateneul Român

Al treisprezecelea concert al festivalului, programat miercuri, 21 august, ora 19.30, sub genericul “Creații fantastice”, Orchestra Naţională de Tineret a Olandei, dirijată de Anthony Hermus, va cuprinde un program Stravinsky – Le baiser de la fee: Divertimento, Serghei Rachmaninov – Variatiuni pe o tema de Paganini op. 43, solist pianistul Alexander Romanovsky, Hector Berlioz - Simfonia fantastica op. 14.

Festivalul Internațional „Vara Magică” se încheie pe 21 august, după 13 concerte cu săli arhipline la Ateneul Român. Concertul de inchidere a celei de-a opta editii a festivalului va fi susţinut de Orchestra Naţională de Tineret a Olandei, dirijată de Anthony Hermus, avand ca solist pianistul Alexander Romanovsky.Pentru a opta vară consecutiv, Festivalul Internațional „Vara Magică” invită la Ateneul Român mari orchestre simfonice de tineret din întreaga Europă, într-o spectaculoasă serie de 13 concerte ce s-a desfășurat între 10 iulie și 21 august, în serile de miercuri și joi, la Ateneul Român, în faţa unor săli arhipline, sub egida aniversară „Bucureşti 560”.Crescând în anvergură an după an, Festivalul Internațional „Vara Magică” a adus în 2019 la Ateneul Român, din 10 iulie până pe 21 august, un nou record. Cele 13 concerte – 6 seri cu orchestre simfonice din întreaga Europă, 4 seri cu orchestre de cameră și 3 seri de muzică de cameră de cel mai înalt nivel –, s-au desfăşurat în faţa unor săli arhipline, dovedindu-se a fi adevărate atracţii pentru publicul aflat în Bucureşti în cursul verii.Festivalul Internaţional „Vara Magică sprijină inițiativa #NoiFacemUnSpital a Asociației Dăruiește Viață".Biletele se pot găsi pe www.lanto.ro, www.bilete.ro și la casa de bilete a festivalului deschisă la Ateneul Român, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni până vineri, între orele 14 și 19.