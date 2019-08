Doctor Faustus - live drama music show, spectacol, în premieră, la Timișoara

Criza de inspirație a creatorului, vocația tragică a ratării, fragilitatea și geniului, compromisul fatal și eul supus experienței interioare a timpului, relația dintre neant și etern, disjuncția geniului de schizofrenie sunt temele care alcătuiesc arhitectura acestui inedit concert de muzică contemporană de teatru inspirat de povestea vieții compozitorului Adrian Leverkühn, rememorată de prietenul său intim Serenus Zeitblom. Actor, regizor și compozitor de muzică de teatru, Levente Kocsárdi a conceput spectacolul ca pe un proiect evolutiv. ”Orchestra faustiană” a premierei îi va avea în componență pe tinerii muzicieni Sarolta Vass (flaut, mezzo), Cătălin Sidorov (vioară), Ana Pricop (violoncel). Universul vizual al spectacolului este creația scenografului Mihai Donici.







”În următoarele ediții ale proiectului voi invita, alături de tinerii muzicieni cu care am construit show-ul, artiști care vor deveni, ei înșiși și instrumentele lor, personaje ale dramei. Pentru că drama doctorului Faustus, teama de ratare și disperarea artistului în criză, sunt teme care m-au preocupat în tot acest timp trăit în teatru, aș putea spune că sunt 24 de ani de când pregătesc acest spectacol, iar astăzi, când am exact vârsta personajului său, am hotărât să-i expun vulnerabilitățile”, explică artistul.







Proiect de autor, ”Doctor Faustus – live drama music show” se bazează exclusiv pe muzica originală compusă de Levente Kocsárdi pentru acest theater-concert ce abordează pactul mefistofelic dintr-o perspectivă nouă, un Faust contemporan, cu dilemele, disonanțele și acutele lumii acestei clipe. Dramaturgia este realizată de Simona Donici. Videoartist: Cornel Putan.





”Doctor Faustus – live drama music show” este un spectacol produs de Asociația Culturală Arte-Factum. Premiera se desfășorară în cadrul proiectului Nocturnalii în Curtea Franciscană, realizat de Arte-Factum împreună cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș și Primăria Municipiului Timișoara.