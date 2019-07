Muzică de Mozart şi Beethoven la „Vara Magică”

Inițiatorul acestui festival, Dorin Ioniță, ne vorbea despre aceste concerte : „Ne aflăm practic la mijlocul festivalului, când vom putea vedea pepiniera Orchestrei Române de Tineret, mai exact orchestra Romanian Sinfonietta dirijată de Horia Andreescu – cu violonistul Alexander Sitkovetsky solist, care nu mai are nevoie de recomandări, deoarece este a patra oară când vine la festivalul Vara Magică. Concertul „Sunetele Destinului” de pe 1 august este susţinut de pianistul Constantin Sandu – un român stabilit în Portugalia de aproape 30 de ani, de violonistul Rafael Butaru – concert maestru al Orchestrei Române de Tineret, al Orchestrei Operei Naţionale şi al Filarmonicii „George Enescu” şi de Răzvan Suma la violoncel.”











Crescând în anvergură an după an, Festivalul Internațional „Vara Magică” aduce în 2019 pe scena Ateneului un nou record. 13 concerte, 6 seri cu orchestre simfonice din întreaga Europă, 4 seri cu orchestre de cameră și 3 seri de muzică de cameră de cel mai înalt nivel reprezintă atracțiile acestui an la Festivalul Internațional „Vara Magică” din 10 iulie până pe 21 august, la Ateneul Român.

Festivalul Internațional „Vara Magică” propune publicului bucureştean pe 31 iulie şi 1 august două concerte foarte atractive: Orchestra Romanian Sinfonietta dirijată de Horia Andreescu cu un program exclusiv Mozart şi trioul Constantin Sandu – pian, Rafael Butaru – vioară, Răzvan Suma – violoncel, cu un program exclusiv Beethoven.Pentru a opta vară consecutiv, Festivalul Internațional „Vara Magică” invită la Ateneul Român mari orchestre simfonice de tineret din întreaga Europă. Într-o spectaculoasă serie de 13 concerte ce se desfășoară între 10 iulie și 21 august, în serile de miercuri și joi, la Ateneul Român, sub egida aniversară „Bucureşti 560”.Al şaptelea concert al festivalului va fi susţinut pe 31 iulie de la ora 19.30, sub genericul “Nemuritorul Mozart” de Orchestra Romanian Sinfonietta dirijată de Horia Andreescu, cu un program ce va cuprinde Simfonia nr. 31, “Pariziana”, Concertul nr. 3 pentru vioară şi orchestra în Sol Major, KV 216, solist violonistul Alexander Sitkovetsky şi Simfonia nr. 40 în sol minor, KV 550.Al optulea concert al festivalului, programat pe 1 august, de la ora 19.30, va aduce pe scenă sub genericul „Sunetele destinului” trei muzicieni cu o activitate prolifică, un trio inedit compus din Constantin Sandu – pian, Rafael Butaru – vioară, Răzvan Suma – violoncel, pe care spectatorii îi vor putea asculta în trei formule diferite, cu un program Beethoven cuprinzând Sonata pentru pian op. 13, “Patetica”, Sonata pentru vioară şi pian op. 30 nr. 2 şi Trio pentru pian, vioară şi violoncel op.1 nr. 3.Festivalul Internaţional „Vara Magică” sprijină iniaţiativa „Noi construim un spital” al Fundaţiei „Dăruieşte viaţă”.Biletele se pot găsi pe www.lanto.ro, www.bilete.ro și la casa de bilete a festivalului deschisă la Ateneul Român, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni până vineri, între orele 14 și 19.Programul integral pe www.lanto.ro