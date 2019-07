Muzica electronică şi electro-acustică românească, cu 11 artişti şi trupe din generaţii diferite la EUROPALIA 2019

Muzica electronică şi electro-acustică românească va fi reprezentată de 11 artişti şi trupe din generaţii diferite în cadrul celei de-a 27-a ediţii a Festivalului Internaţional de Arte EUROPALIA din Belgia (2.10.2019 - 2.02.2020), la care România are statut de invitat de onoare.







De la hip-hop, la alternativ, de la ritmuri africane, greceşti, turceşti până la muzica contemporană, formaţiile şi artiştii invitaţi în festival vor cânta în perioada octombrie 2019-februarie 2020, în oraşe din Belgia, Olanda, Germania, Franţa.Selecţia a fost realizată cu acordul celor două echipe implicate, Europalia International şi EUROPALIA România, ţinând cont de rigurozitatea managerilor care administrează programul sălilor de concerte din cele patru ţări.„În ceea ce priveşte contemporaneitatea, programul muzical al EUROPALIA România include o vastă varietate de genuri muzicale şi artişti mai degrabă celebri în afara graniţelor decât în interiorul lor. Din zona muzicii electronice, electroacustice vor face parte din Festivalul Artelor Europalia artişti ai sunetului precum Borusiade, Khidja, Eirwud Mudwasser, Dragoş Rusu, Raze de Soare sau Bogman”, a spus Cătălin Rogojinaru, coordonator de proiect.Cei trei piloni ai Festivalului Artelor EUROPALIA sunt reprezentaţi de patrimoniu, contemporaneitate şi noi creații artistice.EUROPALIA, festival multidisciplinar, include şi colaborări între artiști români și artiști străini din sfere artistice diferite, colaborări care au rolul stimulării creației și sărbătoririi culturii europene, deschizând orizonturi pentru ambele părți implicate.„Este cunoscut faptul că scena muzicală belgiană sau cea occidentală în genere este una avantgardistă, novatoare, iar artiştii care vor reprezenta România la Festivalul Internaţional de Artă Europalia 2019 fac parte din această categorie, fiind precursori în continuă evoluţie ai sferei muzicale în care activează”, a mai precizat coordonatorul, care a dat exemplu în acest sens pe Miruna Boruzescu, cunoscută sub aliasul Borusiade, „o artistă talentată care activează pe scena muzicală berlineză, fiind una dintre puţinele femei din zona clubbing-ului alternativ. Nu mai puţin reputaţi sunt Khidja, Eirwud Mudwasser sau Dragoş Rusu, artişti care sunt invitaţi în mod constant la cele mai cunoscute festivaluri de profil din Europa şi nu numai. Un alt exemplu este Bogman, recunoscut ca DJ-ul care a sintetizat cel mai bine fenomenul muzicii electronice alternative în România”, a subliniat Cătălin Rogojinaru.Primele nume româneşti anunţate în festivalul EUROPALIA sunt: Borusiade, Raze de soare, Eirwud Mudwasser, Bogman şi Dragoş Rusu.Borusiade, care s-a născut la București și trăieşte la Berlin, și-a început cariera de DJ în 2002, fiind la momentul acela una dintre puținele femei de pe scena clubbing-ului alternativ. Din anul 2005, ea produce muzică, sound-ul ei subsumându-se unei filosofii foarte personale: întunecat, marcată de bas, dominat de teme muzicale obsedante și melodice cu orice preț. DJ set-ul va avea loc pe 5. 12. 2019, Sala Arkaoda, în Berlin, şi pe 6.12. 2019, Sala Brass, în Bruxelles.La sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90, s-a dezvoltat în România o pseudo-industrie muzicală a nunții. Sute de trupe au apărut în toată țara, iar sunetul preferat al evenimentelor de familie, fie la restaurante, fie la domiciliu a fost ceea ce se numește în prezent muzica de petrecere. Un amestec de pop oriental electrificat cu sound local a cristalizat în muzica de nuntă contemporană acest tip de muzică. Sunt numeroase exemple aparținând muzicii de petrecere: Albatros, Tomis Jr., Azur, Generic, Odeon, Formația Condor din Craiova.Astfel, proiectul „Raze de Soare - Albatros” este un tribut EP pentru una dintre cele mai renumite trupe locale de muzică de petrecere, Raze de soare. Ion Dumitrescu, fondatorul Raze de Soare, a fost balerin, prim-solist la Opera Română din București. În domeniul dansului contemporan, el a co-iniţiat în 2008 practica Postspectacol. Co-fondator al label-ului Future Nuggets, el a produs și a lansat albumul de debut al formației Steaua de Mare și primul LP al legendarei trupe clujene Rodion G.A.Trupa va fi prezentă pe 3.10. 2019, la Sala Worm, în Rotterdam, şi pe 4.10. 2019, la Les Brigittines, Bruxelles.Eirwud Mudwasser este numele de scenă al producătorului Vlad Matei. El abordează în producţiile şi DJ set-uri un stil eclectic: new beat, dub, house tribal, electronică afro-cosmic clasic și balearic.Artistul va fi prezent la Sala Arkaoda din Berlin pe 9.10.2019, la Vooruit, în Ghent (10.10.2019), şi la Beursschouwburg, în Bruxelles (11.10.2019).Istoria lui Bogman merge până în anii '90, când a început o emisiune de radio Hip Hop pentru Radio Nova 22 și primele partide de hip-hop românești.Reprezentaţiile sale vor avea loc pe 3.10.2019, la Worm, în Rotterdam, pe 4.10.2019 la Brigittines, Bruxelles, şi pe 5.10.2019, la Bonnefooi, Bruxelles.Un alt DJ, jurnalistul şi muzicianul Dragoș Rusu, o prezenţă constantă pe scena muzicală alternativă din București de peste un deceniu, co-fondator și redactor-șef al revistei Attic, abordează o muzică puternică, tehno texturală și acid-house, precum și ritmuri africane, grecești, turcești, arabe și muzica contemporană țiganească.The Attic este o platformă muzicală online care acoperă o mare varietate de muzică și promovează artiștii și istoria românească în întreaga lume.Expoziția radio a lui Dragoș de pe postul olandez Intergalactic FM prezintă o selecție solidă de talente locale, precum și oaspeți internaționali renumiți, cum ar fi Mick Wills, Lena Willikens, Broken English Club și Booty Carrell.Reprezentaţiile sale au fost programate pe 3.10.2019, la Sala Worm din Rotterdam, 4.10.2019, la Les Brigittines din Bruxelles, şi pe 5.10.2019, la Sala Bonnefooi, Bruxelles.În data de 4 octombrie 2019, în Sala Les Brigittines din Bruxelles va avea loc deschiderea oficială a sezonului de muzică contemporană şi noutăţi din cadrul EUROPALIA România, marcată printr-un concert şi o petrecere. Intrarea va fi liberă.În avanpremiera festivalului EUROPALIA, la Chateau de Beloeil din Belgia, pot fi vizitate în prezent expoziţii ale artiştilor Doina Levintza, Dan Coma şi Mihai Ţopescu, un concept „Love Letters for Europe. Signed Romania”, organizat de Institutul Cultural Român. Expoziţiile poate fi văzută până la 28 septembrie 2019. Adresă: Château de Belœil, Rue du Château 11, 7970 Beloeil.România prezintă la EUROPALIA, timp de patru luni, peste 250 de evenimente care vor avea loc în Belgia şi în ţările dimprejurul ei.Prezenţa României în EUROPALIA, care se va desfășura în perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, este asigurată de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Secretariatul General al Guvernului.