Filosoafa maghiară Agnes Heller, contestatară a regimului Viktor Orban, a murit la 90 de ani

Filosoafa maghiară Agnes Heller, o figură a scenei intelectuale, fostă disidentă a regimului comunist din Ungaria şi contestatară a premierului Viktor Orban, a murit la vârsta de 90 de ani, vineri, în timp ce înota în lacul Balaton, potrivit Le Figaro, scrie Mediafax.

Informaţia a fost făcută publică de Academia de ştiinţe maghiară, a cărei membră a fost Heller.

Născută pe 12 mai 1929, la Budapesta, Agnes Heller a fost elevă a unuia dintre principalii gânditori maghiari ai secolului al XX-lea, filosoful marxist Georg Lukacs (1885 - 1971).

Heller a devenit, de altfel, unul dintre principalii membri ai "şcolii de la Budapesta", curent critic la adresa socialismlui maghiar, apărut după insurecţia din 1956, înăbuşită de trupele sovietice. Urmărită de regimul comunist în anii 1970, Heller, care provenea dintr-o familie de evrei şi al cărei tată a murit în lagărul de la Auschwitz, s-a mutat în Australia şi apoi la New York, unde a ocupat catedra de teorie politică Hannah Arendt de la New School for Social Research.

A revenit în Ungaria în anii 2000, devenind o figură a opoziţiei intelectuale, în timp ce regimul lui Viktor Orban a dus campanii de denigrare la adresa ei.

Agnès Heller a făcut parte dintr-un grup de intelectuali străini invitaţi la palatul Elysée din Paris de preşedintele francez Emmanuel Macron la câteva zile după alegerile europarlamentare din luna mai, pentru a marca angajamentul lor în faţa creşterii curentelor naţionaliste.