Orchestra Română de Tineret și Cristian Mandeal pentru a cincea oară la Festivalul Young Euro Classic de la Berlin

După ce va apărea iniţial în două evenimente susținute în cadrul a două festivaluri internaționale de vară de la Sinaia (17 iulie, Sala Cazino, Festivalul Internaţional „Enescu şi Muzica lumii”) și București (18 iulie, Ateneul Român, Festivalul Internaţional „Vara Magică”), Orchestra Română de Tineret și Cristian Mandeal vor concerta pe 22 iulie la Festivalul Young Euro Classic de la Konzerthaus, Berlin.Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță, ca instrumentist într-o orchestră simfonică. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din România din ultimii ani, cu o consistentă activitate international pe plan internaţional.Orchestra Română de Tineret revine pentru a cincea oară în seara de 22 iulie pe scena Festivalului Young Euro Classic de la Konzerthaus, Berlin, în formula Cristian Mandeal - Ştefan Cazacu, având în program L.van Beethoven – Simfonia nr. 4 in Si bemol major, op. 60, P.I. Ceaikovski – Variatiuni pe o tema Rococo op. 33, J.Brahms/A.Schoenberg – Cvartetul cu pian op. 25 (arr. Arnold Schoenberg), program prezentat anterior pentru publicul din România în festivalurile de la Sinaia şi București.Inaintea plecării la acest concert, Marin Cazacu, managerul Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română” îşi amintea: „Am fost invitați pentru prima dată la Festivalul „Young Euro Classic“ de la Berlin în 2012. Nu am să uit acel moment, pentru că propunerea noastră a fost să venim alături de o pianistă româncă celebră, cunoscută în toată lumea, Mihaela Ursuleasa. Din păcate, acest proiect nu s-a împlinit, pentru că, cu doar două zile înainte, Mihaela Ursuleasa a dispărut din lumea noastră într-un context tragic și ne-am trezit la acest festival fără prezența unui solist, puși în situația de a schimba programul cu două zile înainte de concert. O orchestră tânără, care participă prima data la un festival, să se afle într-o asemenea situație, să înlocuiască un program în două zile, a fost nu numai o provocare, ci şi un act de curaj pe care şi l-a asumat Cristian Mandeal. De la acel prim concert orchestra s-a bucurat de un success uriaş care a continuat an după an şi iată-ne în 2019 în faţa celei de-a cincea prezenţe la Festivalul „Young Euro Classic“ de la Berlin.”