Lucrările artiștilor Doina Levintza, Dan Coma și Mihai Țopescu expuse in avanpremiera participării României la EUROPALIA

Vernisajul expozițiilor de artă contemporană intitulate “Love Letters For Europe. Signed Romania”, organizat de Institutul Cultural Român, în fabulosul decor al Castelului Beloeil, Belgia, va avea loc pe 18 iulie 2019, de la ora 19:30.







Evenimentul se desfășoară sub auspiciile nobilei familii belgiene de Ligne, în prezența Altețelor lor Prințul Michel de Ligne și Prințesa Eleanor de Ligne, și reprezintă un bun prilej de a cunoaște valorile culturale actuale ale României.Doina Levintza, unul dintre cei mai prolifici și mai apreciați scenografi de teatru, televiziune și film din România, va prezenta o expoziție de costume în spațiile Castelului Beloeil. Această expoziție, desfășurată în incinta castelului, va reda armonia dintre modă și teatru, alături de accesoriile de marochinărie ale artistului Dan Coma, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de gen din România.În grădinile feerice ale castelului vor fi expuse lucrările sculptorului Mihai Ţopescu, într-o largă perspectivă spaţială ce va da publicului posibilitatea să realizeze conexiunile dintre diversele zone de interes ale evenimentului. Artistul propune proiectul „Manifest”, constând într-o instalație outdoor, configurată în situ, în grădina castelului, un protest împotriva defrișărilor ilegale, suprapunând peste pădurea naturală, una ideală, a „Paradisului”, precum o intitulează.Potrivit ICR, scopul expozițiilor este de a evidenţia valorile noastre culturale şi spirituale, apelând la creațiile artiștilor de renume, respectaţi şi apreciaţi pentru arta lor. Mai mult decât atât, prezenţa artiştilor români într-o locaţie unică a Belgiei va fi un privilegiu pentru iniţierea unor demersuri de diplomaţie publică şi culturală şi va anunţa, pe toată perioada desfăşurării sale, programul oficial al ediţiei EUROPALIA România 2019.„Spiritul de la Castelul Beloeil este același cu spiritul Festivalului EUROPALIA și sunt absolut convins că împreună vom organiza proiecte care se vor bucura de un imens succes“, a declarat Prințul de Ligne.Unul dintre cele mai frumoase castele din Belgia, Château de Beloeil, supranumit „Versailles-ul belgian“, este un domeniu fabulos cu o istorie de peste opt secole, aparținând familiei princiare Ligne. Domeniul, situat în apropiere de orașele Lilles și Valenciennes din Franța și Tournai și Mons din Belgia, este deschis publicului larg, în perioada aprilie – octombrie, conform unor programe de vizitare croite pentru festivaluri, expoziții, evenimente, grupuri organizate.România este ţară invitată a Festivalului Internaţional EUROPALIA, ocazie cu care își va pune în valoare atât istoria impresionantă, cât şi scena artistică fascinantă. Prezenţa României la acest important festival, care se va desfășura în perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, este asigurată de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Identității Naționale si Secretariatul General al Guvernului.Dintre cele peste 200 de evenimente, prin care România va arăta Europei tot ce are mai bun în cultură, evenimentele dedicate lui Constantin Brâncuși și civilizației dacice sunt vârf de lance ale EUROPALIA ROMANIA. Echipa EUROPALIA îl aduce pe Brâncuşi la Bruxelles, pentru prima dată, în perioada 2.10.2019 – 12.01.2020, expoziţia dedicată acestuia concentrându-se pe ambele direcţii ale operelor sale (sculptură şi fotografie). Va fi un eveniment unic dedicat artistului şi studioului său, care era frecventat de lumea artistică a acelor timpuri (Amedeo Modigliani, Fernand Léger, Man Ray). Proiectul cuprinde opere importante din muzee şi din colecţii private din intrega lume, incluzând Muza adormită, Sărutul sau Leda. Pe lângă sculpturile sale iconice, fotografii şi documente extraordinare, vor fi expuse şi opere ale contemporanilor săi, cum ar fi Marcel Duchamp, Medardo Rosso sau Auguste Rodin.Începuturile istoriei poporului român vor fi prezentate și în expoziția „Daciaˮ (19.10.2019 – 26.04.2020). Piesele unice, care includ şi unele comori din aur şi argint, expuse pentru prima data în Belgia, propun o întoarcere în timp şi spun povestea populaţiei indigene, dar şi cea a unor evenimente definitorii în istoria formării poporului român, cum ar fi cuceririle romane.EUROPALIA, unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de artă, este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia. Festivalul este organizat o dată la doi ani, sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, în Belgia și în țări învecinate – Franța, Olanda, Luxemburg și Germania sau Marea Britanie.