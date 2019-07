Zilele Medievale ale Bistriței, 31 august - 1 septembrie

Două dintre cele mai îndrăgite formații neo-medievale europene - The Moon And The Nightspirit și Irdorath - vor cânta la Bistrița în data de 31 August cu ocazia Zilelor Medievale , organizate în cadrul Târgului Mare al Bistriței.După două apariții spectaculoase în România, în 2018, la Sibiu și Festivalul Celtic Transilvania, cimpoaiele și tobele trupei Irdorath din Belarus vor răsuna anul acesta la Bistrița. Pe langa show-ul „electric” din 31 August, formația va susține, în premieră în România, și două momente acustice, duminică 1 septembrie.The Moon And The Nightspirit fac, de câțiva ani, furori la numeroase festivaluri din țară, de la București la Râșnov și până la Timișoara. Trupa din Ungaria va cânta pentru prima dată la Bistrița tot în 31 august, în deschiderea showului Irdorath.Zilele Medievale 2019, 31 august – 1 septembrie, sunt organizate de Centrul Cultural Municipal Bistriţa, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bistriţa, producția artistică fiind realizată de Asociaţia Culturală Bistriţa Medievală.