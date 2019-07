Deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Teatru de Stradă București - B-FIT in the Street vineri 12 iulie

După premiera din 13 iulie, „Punctul Zero / Zéro Degré” este programat cu o ultimă reprezentație duminică, 14 iulie, în închiderea Sezonului România-Franța 2019, anunta Arcub

Artiștii de free-running se vor deplasa, de pe un acoperiș pe altul, sfidând gravitația cu o abilitate fizică și precizie milimetrică impresionante, pe un traseu spectaculos, care începe din Piața „George Enescu”, continuă cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, clădirea Academiei Center, Grand Hotel Continental, Hotel Novotel, Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", Hotel Ramada și Teatrul Odeon.









„Free-running-ul te conectează la spiritul de joacă din copilărie. Pentru noi, este modalitatea cea mai ofertantă de a te juca în oraș, cu orașul respectiv. Arhitectura este materia primă a spectacolului. «Punctul zero» este o modalitate de a-i face pe spectatori să se uite altfel la orașul lor, să privească mediul înconjurător din alte unghiuri decât o fac în mod normal. Ne place să stimulăm publicul, să provocăm reacții. Lucrăm direct pe teren pentru a crea ceva unic, un spectacol aparte, care nu va mai exista nicăieri în lume în afară de București.” (Franklin Roulot, director La Fabrique Royale)

Vineri incepe Festivalul Internațional de Teatru de Stradă București - B-FIT in the Street!. Între 12 și 14 iulie, 200 de artiști internaționali vin la București pentru trei zile de festival, cu 17 spectacole și peste 60 de reprezentații în zone cheie din capitală. Din agenda festivalului fac parte spectacole premiate, numere interactive, ateliere pentru copii, acrobații, jonglerii, parada B-FIT in the Street!, reprezentații de dans contemporan și, în premieră, demonstrații de freerunning pe acoperișurile Bucureștiului.Sambata, 13 iulie, de la ora 19.00, în Piața „George Enescu”, artiștii francezi de la compania La Fabrique Royale prezintă, în exclusivitate, un spectacol de free-running pe Calea Victoriei. Spectacolul se numește „Punctul Zero / Zéro Degré” și este creat special pentru festivalul de la București.Un alt moment important al festivalului este, așa cum v-am obișnuit în fiecare an, PARADA B-Fit in the Street!, care pornește sâmbătă (13 iulie), de la ora 21:00, tot din Piața „George Enescu”.Înainte de marea paradă, Piața „George Enescu” găzduiește, în premieră, Ateliere de confecționat măști cu artiștii Școlii de la Piscu. Începând cu ora 18:00, publicul este invitat să se pregătească de marea paradă B-FIT in the Street! cu un atelier de confecționat măști. Meșterii Școlii de la Piscu vin în Piața „George Enescu” pentru a-i ajuta pe copii și adulți prezenți la festival să intre în atmosfera festivă de paradă, confecționând măști multicolore, în diferite forme. Publicul este invitat apoi să se alăture artiștilor B-FIT in the Street!, care vor porni în parada festivalului.În paralel cu atelierele pentru copii, publicul va putea asista în Piața „George Enescu” la două reprezentații ale spectacolului de dans contemporan „Captiv” din Marea Britanie. Artiștii români de la Teatrul Masca vor fi și ei prezenți în Piață cu spectacolul de statui vivante „Istoria dansului”.De la ora 21:00, artiștii celei de-a unsprezecea ediții a festivalului se adună de pe străzile Bucureștiului pentru parada Festivalului Internațional de Teatru de Stradă B-FIT in the Street! 2019. Aruncători de steaguri, cimpoieri, toboșari și trompetiști, acrobați, artiști pe catalige, dansatori și personaje fantastice pleacă în ritmuri de muzică din Piața George Enescu și străbat centrul orașului via Calea Victoriei și Bulevardul Regina Elisabeta. Parada festivalului se oprește în Piața Universității unde francezii de la compania Remue Ménage încheie seara cu spectacolul de dans, muzică și acrobație „Păsările Flamingo”.Locația centrală pe parcursul celor trei zile de festival este Piața Universității care va găzdui reprezentații de samba, de muzică scoțiană și de fanfară, numere de acrobație ale stegarilor italieni, dar și artiști pe catalige, spectacole mobile cu personaje fantastice și spectacole de dans contemporan combinat cu elemente de circ, dar și Mascota B-Fit in the Street!.Piața Revoluției, Piațeta Teatrului Odeon și locațiile din Centrul istoric (Piața Roma, Piața „Sfântul Anton”, străzile Lipscani și Gabroveni) completează harta ediției cu spectacole din Italia, Belgia, Franța, Olanda și România, în fiecare zi din festival.Ultima zi de festival marchează și finalul Sezonului România-Franța duminică, 14 iulie, cu un program eclectic de spectacole de teatru de stradă în cele nouă locații cheie din București. Artiștii francezi de free-running vor avea o ultimă reprezentație a spectacolului „Punctul Zero / Zéro Degré” pe Calea Victoriei, iar acrobații renumitei companii franceze Remue Ménage vor încheia programul cu două spectacole ce se vor întâmpla concomitent în Piața Universității (spectacolul „Păsările Flamingo”) și în Centrul istoric, pe strada Lipscani (spectacolul „Jucăriile”).Organizatorii anunta restricții rutiere:Vineri, 12 iulie, traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei (si stradutele adiacente) de la Piața „George Enescu”, până la Piațeta Teatrului Odeon, de la 18:30 la 20:30.Sambata, 13 iulie, traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei (tronsonul de la Piața „George Enescu” la Bd. Regina Elisabeta) și pe Bd. Regina Elisabeta, de la Str. Ion Brezoianu la Piața Universității, de la 20:30 la 22:00.Duminica, 14 iulie, traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei (si stradutele adiacente) de la Piața „George Enescu” până la Piațeta Teatrului Odeon, de la 18:30 la 20:30.Intrarea este liberă.