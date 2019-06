[P] Anote’s Ark, marele câștigător la cea de-a 8-a ediție Pelicam

urmărește încercările lui Anote Tong, fostul președinte al insulelor Kiribati (Pacificul central), pentru relocarea poporului său - insulele vor dispărea în următorii 100 de ani datorită creşterii nivelului apei, pe fondul încălzirii globale.i-a avut în componență pe Cristiana Pașca Palmer, secretarul programului pentru biodiversitate al ONU, actorul Vlad Ivanov, prezent anul acesta la ‘Festivalul de Film de la Cannes’, datorită rolului principal din La Gomera (r. Corneliu Porumboiu) și Jean Guy Henckel, unul dintre cei mai renumiți practicieni ai agriculturii organice din Franța."Pe fiecare dintre noi ne-a emoționat foarte tare un anumit film și apoi am avut același gen de reacție pentru cel pe care l-am ales, în final, câștigător. [...] Cred că este foarte important să înțelegem că schimbările climatice vor afecta poate nu în mod egal pe toată lumea, dar cu siguranță vor transforma modul în care locuim și trăim pe această planetă", a declarat"Au fost trei zile de emoție intensă, extrem de tușantă pentru mine - o emoție pe care vreau să o păstrez în suflet și în minte și pe care vreau să o împărtășesc mai departe tuturor, pentru că dacă s-a întâmplat ceva cu mine în aceste zile la acest festival la Tulcea este că mi-am dat seama că trebuie să fac și eu ceva pentru viitorul mediului, viitorul acestei planete unde trăim cu toții", a mărturisit actorul, dedicat filmelor realizate în țările cu deschidere la Marea Neagră. Premiul constă în servicii de postproducție în valoare de 2,000 de euro pentru următorul film al regizoarei și este oferit de Cinelabs România."Datorită selecţiei, juriul nostru a fost pus în dificultate şi a decis să acorde, pe lângă premiul secțiunii, o menţiune unui al doilea film. Menţiunea a fost acordată pentru autenticitatea curiozităţii şi originalitatea în cercetarea interacţiunilor dintre oameni şi animale într-un mediu protejat din Ucraina post-sovietică. Titlul filmului este", a declaratpentru filmul său,, constă în servicii de postproducție pentru următorul film al regizorului, și este în valoare de 1,000 de euro, cu sprijinul Cinelabs România.au făcut parte: Dana Bunescu, editor de sunet și imagine, realizatoare de film, în 2017 a primit Ursul de Argint pentru realizări tehnice în filmul Ana, mon amour, Antonin Haddad, directorul festivalului de film FReDD (Film, Cercetare și Dezvoltare Durabilă) din Toulouse și Valeriu Nicolae, activist pentru drepturile omului și trainer in comunicare, cu o vastă experiență atât în cadrul unor instituții de stat, cât și al unor organizații non-guvernamentale.și au fost coordonați de Gintė Žulytė, antropolog și educator vizual, al cărei documentar The Ancient Woods a fost proiectat în afara competițiilor la Pelicam. Liceenii sunt: Maria Daniela Botoșenencu, Andreea Sorina Dragnea, Evelina Ene, Anda Felea, Alexandru Lefterache și Mihaela Lujanschi., un film care redă atitudinile tranșante ale celor mai tineri activiști de mediu pentru care sănătatea planetei este nenegociabilă - atitudini care au inspirat mișcări ecologiste în toate colțurile lumii. Premiul, în valoare de 500 de euro, este oferit de către Fundația pentru Parteneriat.a fost realizată de Benjamin Ribout, codirector festival și coordonator ateliere Radio Pelicam, Corina Moldovan-Florea, codirector festival și manager de proiect și de Anca Caramelea.Ne poți urmări și pe: https://www.pelicam.ro / | FB: https://www.facebook.com/PelicamIFF ***este organizat de Asociația Les Herbes FollesAdministrației Fondului Cultural Național (AFCN), Centrului Național al Cinematografiei (CNC), Primăriei Muncipiului Tulcea, Consiliului Județean Tulcea, Uniunii Cineaștilor din România și Fundației pentru Parteneriat.Biodeck, Delta Organic Crops, Allio Group România, Masina EngineeringOrganizația Internațională a Francofoniei, Forumul Cultural AustriacRadio Guerrilla, Adevărul, Hotnews, Agerpres, DIGI 24, Glamour România, Times New Roman, Scena 9, PressOne, Cinemagia, Ziarul Metropolis, IQads, Telekom Electronic Beats.Radio Delta, Realitatea de Tulcea, Tulcea Noastră, Dobrogea News, Ziarul Delta, Ziarul de Tulcea, Tulcea News.AgriMondo, Kiara Laci Crișan, Saga Film, Nanochem, Vard, JT Group, Ursus, EcoMaxx, Cinelab, Digidemat, Greenpeace România, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Centrul Cultural Tulcea, Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării, NextGen Communications, Green Film Network.