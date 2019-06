Concert de muzică de film la Sala Radio

Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.

Cine nu recunoaște astăzi notele din As Time Goes By din celebrul film Casablanca sau tema muzicală a lui Luke din Războiul Stelelor? Chiar dacă adesea nu o auzim conștient atunci când urmărim un film, fiind captivați de imagine, suntem permanent influențați de muzica pe care o auzim în fundal. Muzica de film are un rol hotărâtor în succesul unei pelicule cinematografice: ea creează mare parte din atmosfera filmului și din tensiunea poveștii și poate contribui la transformarea unui film într-o capodoperă cinematografică.La finalul acestei stagiuni, vineri, 21 iunie (19.00), la Sala Radio, ultimul concert pe care Orchestra Națională Radio îl prezintă publicului este un eveniment cu totul special!Dedicat în întregime muzicii de film, concertul vă propune partituri din lungmetraje celebre, semnate de cei mai mari compozitori ai genului. Vă veți bucura la Sala Radio de muzica din ”Titanic” - James Horner, ”Cinema Paradiso” - Ennio Morricone, ”Lista lui Schindler” și ”Jurrasic Park” - John Williams, ”Cei 7 magnifici” - Elmer Bernstein etc.Astăzi, compozitorii care creează muzică de film se bucură de mare succes: creațiile lor sunt extrem de valoroase și de sine stătător, adesea imprimate pe albume și cântate în sălile de concert din întreaga lume. În cele mai reușite cazuri, notoritatea unei lucrări muzicale poate chiar să depășească celebritatea filmului din care face parte. Over the Rainbow interpretat de Judy Garland în Vrăjitorul din Oz (1939) este unul dintre cele mai cunoscute șlagăre din toate timpurile; celebrul hit My Heart Will Go On, interpretat de Céline Dion, pentru Titanic s-a vândut pe album în 15 milioane de exemplare (în SUA) și a obținut 4 premii Grammy și un Oscar.Evenimentul va fi dirijat de JÓZSEF HORVÁTH. Ca dirijor invitat, acesta a condus orchestrele filarmonicilor din țară, a fost aplaudat la pupitrul Orchestrei Naţionale Radio, Orchestrei de Cameră Radio și Orchestrei Simfonice RTVE din Madrid și a dirijat, de asemenea, la Opera Naţională Bucureşti, Opera Naţională Iaşi, Opera Naţională Timişoara, Opera Brașov, Opera Naţională din Budapesta. A fost iniţiatorul şi directorul artistic al Festivalului Internaţional Liszt 200, organizat la Opera Maghiară din Cluj, în 2011. La Gala Premiilor Operelor Naționale din 2016, i s-a acordat „Premiul pentru cel mai bun dirijor”, pentru premierele derulate sub bagheta sa la cele două opere clujene.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro.