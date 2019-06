Psihologul clinician Camelia Popa își lansează un nou roman, Regina nebunilor

Psihologul clinician Camelia Popa, fostă jurnalistă, își lansează pe 27 iunie, la Librăria Humanitas Cișmigiu, romanul ”Regina nebunilor”, apărut la Editura Trei.

Romanul relatează povestea medicului psihiatru Carla Samson și a oamenilor cărora psihiatra le influențează viața.

”Dr. Samson, o psihiatră nimfomană şi profund imorală, acţionează ca un Pygmalion al psihiatriei negre, modelând destine şi schimbând, prin hipnoză, traiectorii de viaţă.

Romanul este oglinda perioadei agitate pe care o parcurgem cu toţii, care îşi pune amprenta asupra vieţilor noastre şi ale oamenilor cu care ne intersectăm şi care au tot mai multe probleme psihologice”, potrivit autoarei.

„Ideea scrierii acestei ficţiuni a apărut atunci când soţul meu, Daniel Popa, aflat pe ultimii metri ai vieţii lui, a căzut în mâinile unor lucrători dezumanizaţi ai sistemului medical. Sinistra lui experienţă a fost declanşatorul unor trăiri pe care le-am transpus, împreună, în planul cărţii pe care el, din păcate, n-a mai apucat s-o vadă. Însă mi-a lăsat, prin testament nescris, misiunea finalizării ei. <<O vei scrie, da?!>>. <<O voi scrie, Dănuţe!>>. Şi am scris-o, în scop psihoterapeutic personal şi profilactic social, în momentul crunt al despărţirii de el. În locul Spitalului de Psihiatrie nr. 14, unde se manifestă Regina Nebunilor, putea să fie orice spital corupt, în care etica e aleatorie. Am ales unul de boli mintale pentru că problemele lui îmi sunt familiare. A rezultat o carte vie şi fâşneaţă, pe care i-am dedicat-o: <<Să plângi şi să râzi printre îngeri!>>”, a declarat Camelia Popa.

Lansarea cărții va avea loc pe 27 iunie la ora 19.00.