6 ATMOSFERE, lecturi și întâlniri lunare cu prozatori contemporani. Ediția I: Corina Sabău, Irina Georgescu Groza, Daniel Bănulescu, Iulian Popa, Ion Pleșa, Francisc Baja

În seria de evenimente 6 atmosfere, care va debuta joi, 13 iunie, la ora 19.00, în spațiul de la demisolul Cărturești Verona, vom afla, lunar, ce s-a publicat recent și ce volume sunt în curs de apariție, vom reveni la cărțile nominalizate și premiate și vom vedea cum sună vocile narative și ce teme îi interesează pe scriitorii publicați în colecțiile de proză română contemporană. Toate variantele literare posibile ale lumii de azi, într-o combinație de lectură și dialog cu autori moderat de Cezar Gheorghe.

Scriitorii prezenți la prima ediție: Corina Sabău (lectură în avanpremieră din romanul Și se auzeau greierii – titlu provizoriu), Irina Georgescu Groza (lectură din romanul Noaptea dintre lumi), Daniel Bănulescu (lectură în avanpremieră din romanul N-ai vrea să te trimit în Paradis?), Iulian Popa (lectură din volumul de proză scurtă Guadalajara), Ion Pleșa (lectură din volumul de povestiri Anotimpuri care nu se repetă), Francisc Baja (lectură din romanul Aproape totul e ok).

Un eveniment la care participă autori din colecțiile 821.135.1 – Scriitori români contemporani a Editurii Humanitas, coordonată de Andreea Răsuceanu, n’autor a Editurii Nemira, coordonată de Eli Bădică, și Avanpost proză a Editurii Paralela 45, coordonată de Cosmin Perța.

Corina Sabău va citi un fragment dintr-un roman în lucru cu titlul provizoriu Și se auzeau greierii, despre viața femeilor în comunism și lumea decrețeilor, în curs de publicare în colecția 821.135.1 – Scriitori români contemporani, la Editura Humanitas. Acesta este al treilea roman al său după Blocul 29, apartamentul 1 (2009) și Dragostea, chiar ea (2012), ambele publicate la Polirom. A colaborat la scrierea scenariului care stă la baza filmului Toată lumea din familia noastră (2012), regizat de Radu Jude și produs de Hi Film, câștigător a numeroase premii internaționale





Romanul Noaptea dintre lumi de Irina Georgescu Groza a fost publicat în colecția n’autor, la Editura Nemira. „Bine ai venit in universul Anei! Hai sa locuiesti in lumea ei pret de cateva ore, zile, saptamani – tu alegi. O vei indragi pe adolescenta cu parul alb inca din prima clipa, vei rezona la povestea ei atipica de dragoste, vei empatiza cu ea in momentele de cumpana, te vei revolta cand ceilalti ii vor ingreuna drumul, vei zbura si tu pe Lumen in Noaptea dintre lumi. Scriitura Irinei Georgescu Groza si povestea care prinde viata intre paginile cartii nu-ti lasa alternativa, te tin captiv pana la sfarsit. O captivitate splendida, iti promit.“ (Eli Badica, coordonatoarea colectiei n’autor)





Daniel Bănulescu este romancier, poet și dramaturg, laureat al Premiului European de Poezie (acordat de orașul Münster, Germania, și primit împreună cu Ernest Wichner), al Premiului Academiei Române (pentru roman) și, în două rânduri, al Premiului Uniunii Scriitorilor din România (pentru poezie și pentru dramaturgie). Autor al „clanului” de romane Cea mai frumoasă poveste a lumii, care cuprinde volumele Te pup în fund Conducător Iubit!, Diavolul vânează inima ta și Cel mai bun roman al tuturor timpurilor, toate republicate recent la Editura Intergral. Va citi un fragment din romanul N-ai vrea să te trimit în Paradis?, aflat în curs de publicare în colecția Avanpost Proză a Editurii Paralela 45.





Volumul de povestiri Guadalajara de Iulian Popa a fost publicat în colecția 821.135.1 – Scriitori români contemporani, la Editurii Humanitas. Povestirile lui Iulian Popa au un aer de stranietate și melancolie, indiferent că vorbesc despre criza din cuplu, singurătatea și debusolarea bătrâneții, despre lipsa de comunicare dintr-o lume alienată, uneori lipsită de speranță. Personajele lui traversează fantasmatic un spațiu bucureștean, în principal, a cărui imagine se recompune în jurul unor evenimente mărunte, trăite, din cauza unor sensibilități exacerbate dramatic și cu consecințe majore. În Guadalajara, gãsim o prozã a observației infinitezimale, uneori preocupată de surprinderea celor mai fine articulații sufletești și morale, alteori de schițarea unor tablouri pline de umor (mai degrabă întunecat), scrise alert, cu dialoguri vii.





Volumul de povestiri Anotimpuri care nu se repetă de Ion Pleșa a fost publicat în colecția n’autor, la Editura Nemira „Ion Plesa are toate avantajele unui debut tarziu: si-a delimitat clar universul, pe care il exploreaza intr-un stil personal, as zice chiar inimitabil. Prozele sale au un aer comun, parte si datorita temei predilecte a timpului, cu trecerile si pierderile sale, parte si scriiturii, uneori de o rara frumusete, blend de stranietate si nostalgie, de introspectie si teatral, de lirism vag si umor fin. Ion Plesa are un simt aparte pentru descrierile unor spatii invaluite intr-o obscuritate blanda si pentru surprinderea senzatiilor intr-o lentoare muzicala, ceea ce il face un neasteptat blecherian. Prozele sale de familie si de atmosfera evoca scene si voci trecute, imagini si amintiri in sepia ca niste fotografii vechi in care inca se manifesta viata. Cartea sa este un minunat album de snap-uri narative.” (Marius Chivu)





Romanul Aproape totul e ok de Francisc Baja a fost publicat în colecția Avanpost Proză, la Editura Paralela 45. „Aproape totul e ok de Francisc Baja e doar prima parte a unei trilogii, recompunând – din frânturi, fulgurații și voci, cu ecouri din Băieții din strada Pál sau Regele alb – copilăria micului J., pe „trei sferturi ungur”, în Mănășturul anilor ’80, cu splendida sa abjecție: familii meschine și obosite sfârșind aproape inevitabil în divorț, blocuri-turn invadate de igrasie și gândaci, licee industriale și cinematografe de beton, pădurea aproape dar niciodată străbătută, Hanul Colina la care copiii fac troc cu cicliștii din Turul României, dând orice găsesc la schimb pe-o ciocolată ungurească Africana. Laconic, sardonic, stoic, mizantrop, apatic, crud și sincer, J. e un Holden Caulfield ajuns la patruzeci de ani, îmbrăcat în zale făcute dintr-un milion de OK-uri.” (Rareș Moldovan)