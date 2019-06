Teatrului Maxim Gorki din Berlin prezinta spectacolul "Roma Armee" la București

Institutul European Rom pentru Arte și Cultură (ERIAC) va prezenta la Teatrul Național I.L. Caragiale din București (TNB), miercuri 26 iunie 2019, piesa de teatru "Roma Armee", produsă de Teatrul Maxim Gorki din Berlin. Este pentru prima dată când "Roma Armee" va fi prezentată în România.





Spectacolul regizat de celebra Yael Ronen se bazează pe ideea originală a Sandrei și a Simonidei Selimović. Piesa reprezintă vocile romilor care sunt supuși discriminării multiple și intersectate - femeile rome, tinerii romi și romii LGBTIQ, prezentând frumusețea fețelor multiple ale diversității dar, în același timp, intensitatea dramei interioare.

Potrivit TNB , regizoarea spectacolului, Yael Ronen, originară din Israel, promovează un teatru puternic, marcat de umorul negru în contextul conflictelor istorice contemporane. În prezent lucrează la Berlin, la Teatrul ”Maxim Gorki” şi este considerată internațional ca fiind una dintre cele mai interesante personalități ale teatrului din generația ei. Multipremiată, ca regizor dar şi ca dramaturg, în palmaresul ei se află şi Premiul Europa pentru realități teatrale, obţinut la cea de-a 16-a ediţie a prestigioaselor distincţii, precum şi premiul austriac Nestroy pentru două dintre piesele scrise de ea.În distribuţia acestui spectacol se află personalităţi artistice incitante, cu o activitate artistică bogată şi diversificată.Sandra Selimović (chipul de pe afişul spectacolului) este actriță, regizor și cântăreață. Născută în 1981 în Serbia, a emigrat la vârsta de cinci ani cu familia din Serbia la Viena. Aici a debutat în 1994 și s-a făcut remarcată pe scena independentă de teatru. Joacă în principal la teatrul de tineret Dschungel din Viena și la fostul Teatru al momentului. Totodată este o campioană a emancipării femeilor în cadrul comunității de rromi, hotărâtă fiind să combată discriminarea anti-rromă. În 2010, împreună cu sora ei, Simonida Selimović, actriţă şi ea dar şi rapper, au fondat Romano Svato, prima asociație teatrală rromă feministă și profesionistă.O altă figură interesantă este Mihaela Drăgan, născută în 1986, actriță și dramaturg. Lucrează la București și Berlin, iar în anul 2014 a înființat compania de teatru Giuvlipen în colaborare cu alte actrițe rrome, un "teatru revoluționar", potrivit Reuters. În 2015, ea a jucat în “Aferim”, filmul lui Radu Jude care a câștigat Ursul de argint pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, iar în 2017 a fost personajul principal al scurtmetrajului Magie neagră regizat de Fanny Ardant. În prezent lucrează la Berlin la Teatrul Maxim Gorki.Şi Mehmet Ateșçi, absolvent al Academiei de Arta din Zurich, este, începând din 2013 actor al Teatrului Gorki, distribuit de regizori cunoscuţi în numeroase producţii.Hamze Bytyci lucrează în principal la Berlin, fiind atras de actorie, de regie şi de pedagogie. Administrează postul online Radio Corel și organizează școli de vară internaționale de film sub eticheta Balkan Onions. În 2012, și-a dezvoltat propriul format de performanță interactivă cu Hilton Room 437, dedicându-se problemelor sociale și politice.Riah May Knight, cântăreață, compozitoare și actriță din Sussex, Anglia. Ea a scris și a jucat în ultimii zece ani la instituții precum The Brighton Dome și Roundhouse din Londra, Notre Dame și Casele Parlamentului.Lindy Larsson, născut în Suedia, cu studii la Colegiul Universitar de Actorie din Stockholm, joacă pe scenele unora dintre cele mai importante teatre din Suedia, iar împreună cu regizoarea Charlotte Engelkes a creat câteva spectacole. În paralel cu activitatea teatrală, el Cântă în orchestra Lindy & Bon Bon Band.Despre ultimii doi, Berliner Zeitung scrie : „Riah May Knight, blonda romni care trăiește în Anglia și Lindy Larsson, un Rom din Suedia, interpretează un duet cu care ar fi putut ușor câștiga concursul Eurovison! Iar atunci când Mehmet Ateşçi li se alătură, inimile mulțimii se topesc”.Orit Nahmias a apărut în diferite producții de teatru din Israel, apoi şi la Schaubühne, iar din 2015 se alătură ansamblului Gorki unde joacă mai multe roluri, majoritatea dintre acestea fiind în spectacole de Yael Ronen.Roma Armee este o poveste puternică, dezvăluie impactul stereotipurilor, dar și lupta de a le depăși. Spectacolul comunică pasional, autentic și intens realitățile romilor. Cu design-ul de scenă și costumele realizate de faimoșii artiști romi Delaine și Damian Le Bas, "Roma Armee" reprezintă un exemplu inspirațional, de cea mai înaltă calitate artistică.Strategic în România, țara cu cel mai mare număr de romi, evenimentul vizează promovarea vocilor autonarate ale membrilor comunității de romi, în special, ale celor care fac obiectul discriminării multiple și intersectate.Într-un moment în care neofascismul amenință Europa, un grup de actori inițiază o armată romă în scopul autoapărării. Actorii sunt roma, romnja și romi traveleri din Austria, Serbia, Germania, Kosovo, România, Anglia și Suedia. Ei sunt, de asemenea, și gadjii din Berlin de origine israeliană-germană-turcă - ceea ce înseamnă că Armata Romă este supranațională, diversă și feministă. Expunând nedreptățile din trecut și din prezent îndurate de romii din întreaga Europă, Armata Romă pornește procesul de auto-reflecție și autoemancipare, inițiind o revoluție, prin care prevăd un viitor pașnic, incluziv și respectuos pentru toți europenii.Spectacolul "Roma Armee" este produs de Teatrul Maxim Gorki, organizat de Institutul European Rom pentru Arte și Cultură (ERIAC) și va fi prezentat la Teatrul Național I.L. Caragiale din București, la Sala Mare, în data de 26 iunie 2019, la ora 20.00. Spectacolul va fi titrat în limba română.Accesul publicului este permis începând cu ora 18.45, deoarece la ora 19.00, în foaierul Sălii Mari, vor fi rostite scurte alocuțiuni de întâmpinare din partea organizatorilor (IERAC) și a gazdei (TNB).Evenimentul are loc cu sprijinului acordat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă: Schimb de Arte, Schimb de Tineret, Inițiativa pentru Drepturile Omului, Programul de Sănătate Publică și de către Institutul Goethe din România.Biletele se găsesc la Casa de bilete TNB (în foaierul Sălii Mari), precum şi online, pe www.mystage.ro.