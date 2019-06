​"Ministerul fericirii supreme" de Arundhati Roy, un mozaic al Indiei contemporane, lansat miercuri, 12 iunie, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu

Ministerul fericirii supreme ne poartă într-o călătorie care se întinde pe mai mulți ani, ieșind din mahalalele înghesuite ale vechiului Delhi, trecând prin noua metropolă înfloritoare și ajungând în Valea Cașmir și pădurile din India Centrală, unde războiul e pace, iar pacea e război și unde, din când în când, se declară „normalitatea“.





Editura Humanitas Fiction vă invită miercuri, 12 iunie, ora 19.00 la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bd. Regina Elisabeta nr.38) la lansarea romanuluide Arundhati Roy, bestseller Bookfest 2019, recent apărut în colecția Raftul Denisei, coordonată de Denisa Comănescu. Vor vorbi despre roman Ioana Bâldea Constantinescu, scriitoare, Alexandra Coliban, traducătoarea romanului, Ana Maria Caia, jurnalist cultural și Simona Preda, critic literar. Moderatorul evenimentului va fi Denisa Comănescu, director general al Editurii Humanitas Fiction.La douăzeci de ani de la cartea ei de debut, Dumnezeul lucrurilor mărunte, care a câștigat Booker Prize în 1997, scriitoarea indiană a revenit la literatură cu mult așteptatul roman Ministerul fericirii supreme. Arundhati Roy ne dăruiește, cu același amestec irezistibil de furie și tandrețe, un mozaic al Indiei contemporane, într-o amplă simfonie literară închinată celor care, răniți de lumea dezumanizată, sunt salvați de iubire și speranță.După ce iese atât învingătoare, cât și învinsă din lupta cu propriul corp, Anjum, hijra născută Aftab, își începe cu adevărat viața într-un cimitir, departe de tumultul pestriț al Delhiului. Povestea ei se împletește cu cea a lui Tilo, fermecătoarea și rebela arhitectă devenită activistă, și a celor trei bărbați îndrăgostiți de ea, toți jucând câte un rol în diverse etape ale conflictului din Cașmir, altă dramă a dezbinării. Țesătura amplă și complicată, pe alocuri întunecată, dar sclipind dintr-o multitudine de unghiuri, e întregită de o sumedenie de personaje dezrădăcinate, rănite, neconsolate, victime colaterale ale mărețului proiect de renaștere a Indiei. În micile lor regăsiri și victorii întrezărim speranța, încrederea în nesecata capacitate a lumii de a se autovindeca.Arundhati Roy este scriitoare, iar romanul ei din 1997 Dumnezeul lucrurilor mărunte (The God of Small Things; Humanitas Fiction, 2018) a fost distins cu Booker Prize, fiind tradus în peste 40 de limbi. Roy s-a născut în 1959 la Shillong, India, și a facut studii de arhitectură la Delhi, unde locuiește în prezent. A publicat, de asemenea, o serie de eseuri, între care Listening to Grasshoppers (2009), Broken Republic (2009), Walking with the Comrades (2011), Capitalism: A Ghost Story (2014) și Things That Can and Cannot Be Said (2016), pe care îl semnează împreună cu John Cusack. Arundhati Roy a primit Lannan Cultural Freedom Award în 2002, Norman Mailer Prize for Distinguished Writing în 2011 și Premiul Ambedkar Sudar în 2015. În 2017, publică al doilea roman, Ministerul fericirii supreme (The Ministry of Utmost Happiness; Humanitas Fiction, 2019), nominalizat la Man Booker Prize și finalist al National Book Critics Circle Award în același an.Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervari prin eventbook.