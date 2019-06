[P] Pelicam 2019: cea mai ECO ediție de până acum. Instalații artistice care încurajează reciclarea selectivă

Reciclatul poate fi și distractiv, și asta o vor experimenta cei care vin la festival. O instalație artistică în formă de pește, la umplerea căreia poate contribui oricine: atenție, peștele se hrănește doar cu plastic și va fi amplasat pe malul Lacului Ciuperca, lângă campingul Pelicam, unde seara au loc și proiecții de film.În toate locațiile festivalului se vor găsi recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor, în timp ce pentru partea de food a festivalului, se vor folosi doar ambalaje biodegradabile si compostabile (ex: tacâmuri, veselă). Resturile de mâncare si ambalajele cu proprietăți compostabile se vor aduna și descompune în fertilizator organic. Această acțiune este posibilă cu sprijinul prietenilor de la, care realizează o gamă largă de produse 100% biodegradabile și compostabile, realizate din plante (amidon de porumb și trestie de zahăr), iar pe partea de reciclare avem sprijinulCu fiecare ediție, numărul evenimentelorcrește, iar în avans de festival sunt organizate proiecții și activități speciale pentru localnici., tulcenii vor putea urmări filme în locații inedite, evenimente deschise tuturor celor dornici să experimenteze seri plăcute alături de prieteni și familie - ocazie unică de a viziona documentare premiate, în proiecție unică în România, în aer liber., unde vor rula filme de animație și documentare (scurtmetraje, lungmetraje) din Franța și SUA,. Printre filmele selectate se numără: Petits Malins (Micuții șireți), Le Grand Mechant Renard (Vulpea cea mare și rea), La vie secret du jardin (Viața secretă a grădinii), Une ferme sauvage (Ferma sălbatică). Proiecțiile vor fi însoțite de discuții cu teme educative pornind de la aspecte ilustrate în filmele prezentate, concepute sub forma unei “Ore de Film”.este realizat în parteneriat cu Cinemobilul - Caravana Cinematografică.În serile de joi până duminică (13-16 iunie), începând cu ora 21.00, se vor organiza proiecții de film laTot în weekend, Simion Tănase & Mădălina Grosu, tulceni, vor face un mural pe peretele CFR, la doi pași de Dunăre.Aceasta este doar încălzirea, iar din 20 iunie vă așteptăm la Tulcea cu și mai multe filme despre mediu și oameni, proiectate în premieră națională la Pelicam, pe marginea cărora vom putea dezbate alături de regizori, producători și specialiști de mediu.Ne poți urmări pe: https://www.pelicam.ro/ | FB: https://www.facebook.com/PelicamIFF ***este organizat de Asociația Les Herbes Folles, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), Centrului Național al Cinematografiei (CNC), Institutului Cultural Român, Primăriei Muncipiului Tulcea, Consiliului Județean Tulcea, Uniunii Cineaștilor din România și Fundației pentru Parteneriat.Radio Guerrilla, Adevărul, Hotnews, Agerpres, DIGI 24, Glamour România, Times New Roman, Scena 9, PressOne, Cinemagia, Ziarul Metropolis, IQads.Radio Delta, Realitatea de Tulcea, Tulcea Noastră, Dobrogea News, Ziarul de Tulcea.