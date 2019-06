Spectacolul "Ruleta Românească” în deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2019

Un drum pustiu… O femeie într-un taxi… Undeva în România… Câteva ore care vor schimba vieți - a protagonistei, dar şi ale spectatorilor. În deschiderea celei de-a 26-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu , Forumul Cultural Austriac Bucureşti, Asociaţia Die2 şi FITS 2019 prezintă, de și cu Mercedes Echerer, cel mai bun spectacol austriac cu tentă autobiografică al ultimilor ani. Un carusel de gânduri, sentimente şi senzaţii de trăit într-o unică reprezentaţie, pe data de 14 iunie 2019, la ora 18.00, la Sala Parter a Teatrului Gong din Sibiu (str. Alexandru Odobescu, nr. 4).Textul şi regia spectacolului sunt semnate de Mercedes EchererCu: Mercedes Echerer în rolul Arika Lacrima Moraru; Andreea Chira – nai; Adrian Gaspar – pian și acordeon; Lubomír Gašpar – chimval; Branko Jovanovic – chitară; Vuk Vsilic – contrabas; Alexander Wladigeroff – trompetă și fligorn; Konstantin Wladigeroff – clarinet.Spectacol în limba germană, cu subtitrare în limbile română și engleză.Producţie nerecomandată minorilor sub 16 ani.Durata – 110 minuteBiletele pot fi achizitionate pe http://www.sibfest.ro/2019/bilete-fits-14-iunie Printr-un concurs de împrejurări demne de un film de acţiune, grăbita şi blazata Arika Lacrima Moraru, om politic european, este nevoită să-şi petreacă noaptea de Ajun de Crăciun la postul de poliţie dintr-un sătuc pierdut, în Transilvania. Fără acte de identitate, bani şi telefon mobil, în aşteptarea clarificării situaţiei sale, Arika începe să dialogheze cu sine însăşi. O conversaţie tăcută care o aduce în faţa unui subiect mult evitat – propria viaţă, propria istorie, propriile rădăcini.Precum Arika Lacrima Moraru, pe care o întruchipează în „Ruleta românească”, text cu puternice accente autobiografice, actriţa, omul de televiziune şi fost eurodeputat, Mercedes Echerer, provine dintr-o familie multiculturală din Transilvania. „Când, copilă fiind, am vizitat pentru prima oara Clujul, oraşul natal al mamei mele, mi-am întâlnit în sfârşit rudele române şi maghiare. Făceam cu ele nenumărate incursiuni în alte culturi, savuram mămăliga şi sarmalele cele mai gustoase pe care le-am mâncat vreodată în viaţa mea şi ascultam istorie, multă istorie şi încă şi mai multe istorii. Era multă culoare, era şi mult cenuşiu, însă ceea ce nu lipsea defel erau veselia, ospitalitatea şi spiritul de într-ajutorare. Acest „da” spus vieţii, această toleranţă trăită, precum şi respectul de zi cu zi aveam să le întâlnesc în fiecare sat, în fiecare oraş, în fiecare adunare şi toată viaţa mea a fost marcată de această experienţă”, îşi aminteşte Mercedes Echerer.Precum acele cutii care se ascund unele în altele, România, Transilvania, viaţa şi culturile întrepătrunse ale comunităţilor care trăiesc în acest spaţiu se deschid succesiv şi prind viaţă în faţa spectatorilor, într-o înlănţuire de povestiri intime, secvenţe teatrale şi piese muzicale. Combinând ritmuri tradiţionale româneşti, austriece, maghiare, rome, evreieşti din cele mai diverse cu aranjamente neaşteptate ale unor compoziţii binecunoscute ale lui Ludwig van Beethoven, Aaron Lebedeff sau André Heller, firul muzical al spectacolului „Ruleta românească” este un personaj de sine stătător, în interpretarea unui ansamblu – de asemenea multicultural – de muzicieni virtuozi de excepţie.Având ca punct de pornire audiobook-ul cu acelaşi titlu, apărut în 2017, „Ruleta românească” este prezentat la Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu 2019 într-o nouă formulă, o premieră aflată în preambulul turneului european al acestei producţii, turneu care va demara la toamnă. Alcătuit ca un patchwork de emoţii, „Ruleta românească” este o călătorie captivantă în trecutul şi prezentul continentului nostru. Spectacolul deschide totodată câteva porţi spre viitorul Europei, un spaţiu unde istoria, istoriile si istorisirile se întrepătrund şi se influenţează ca nicăieri în altă parte. „Un loc unde muzica, poveştile, senzaţiile şi amintirile nu cunosc hotare” (Mercedes Echerer).Născută în 1963 la Linz (Austria), Mercedes Echerer are o carieră artistică şi politică remarcabilă. Actriţă de teatru şi film, regizoare, realizatoare de emisiuni radio şi tv, ea a fost membră a Parlamentului European în perioada 1999-2004, fiind aleasă pe listele „Verzilor” - Partidul Ecologist, fără a fi membră a acestei formaţiuni. În perioada mandatului său a fost membră a mai multor comisii, între care cea pentru Cultură, Tineret, Educaţie, Media şi Sport. În această calitate, a activat îndeosebi în domeniul drepturilor de autor, militând în favoarea retribuirii echitabile a creatorilor de opere artistice. A jucat în peste 25 de roluri în producţii cinematografice şi de televiziune, iar în 2010 a fondat Asociaţia culturală Die2, producătoarea spectacolului „Ruleta Românească”.