Noutati in librarii: ”Orașul fetelor” de Elizabeth Gilbert, cartea verii 2019 la Humanitas

Orașul fetelor, noua carte a celebrei scriitoare americane Elizabeth Gilbert, autoarea bestsellerului 'Mănâncă, roagă-te, iubește', va fi disponibilă din 5 iunie în librariile din România, la numai o zi de la lansarea ediției în limba engleză în SUA și Marea Britanie.





Orașul fetelor de Elizabeth Gilbert, cartea verii 2019 la Humanitas , este un roman delicios despre glamour, sex și aventură, despre o tânără care descoperă că pentru a fi om bun nu este neapărat nevoie să fii fată cuminte.





Elizabeth Gilbert se întoarce la ficțiune, cu o poveste de dragoste aparte, pe fundalul lumii teatrului newyorkez din anii ’40. Spusă într-un ritm alert, din perspectiva unei femei mai în vârstă care privește în urmă la propria tinerețe cu un amestec de bucurie și regret, Orașul fetelor explorează teme ca sexualitatea și promiscuitatea feminină, dar și idiosincraziile iubirii adevărate.





În 1940, Vivian Morris are 19 ani și tocmai a fost dată afară de la Vassar College după o evoluție dezamăgitoare în primul an. Părinții, oameni cu stare, o trimit în Manhattan să locuiască cu mătușa ei, care deține Lily Playhouse – un teatru de varieté în centrul insulei. Acolo, Vivian face cunoștință cu un întreg univers de personaje neconvenționale și carismatice – animatoare mereu puse pe distracție, un actor sexy, o mare doamnă a actoriei, un Don Juan scenarist, o administratoare strictă. Când Vivian comite o greșeală care provoacă un scandal profesional, noua ei viață se răstoarnă cu susul în jos, iar consecințele le va înțelege de-abia ani și ani mai târziu. În cele din urmă însă, toate acestea o vor face să vadă cu alți ochi genul de viață pe care și-l dorește – și genul de libertate de care are nevoie. Mai mult, experiențele tinereții o vor conduce la iubirea vieții ei, o iubire cu totul ieșită din comun.





ELIZABETH GILBERT este autoarea bine-cunoscutei cărți de memorii Mănâncă, roagă-te, iubește, vândută în mai bine de 15 milioane de exemplare în toată lumea și tradusă în peste 46 de limbi, și a altor bestselleruri internaționale de ficțiune și non-ficțiune. Continuarea memoriilor ei, Și am spus da, a urcat direct pe locul întâi în lista bestsellerurilor The New York Times.