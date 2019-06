​Concertul pentru vioară şi orchestră de Ceaikovski, la Sala Radio

Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.

Vineri, 7 iunie (19.00), publicul meloman are ocazia de a asculta la Sala Radio una dintre cele mai emoționante partituri compuse vreodată: Concertul pentru vioară şi orchestră de CEAIKOVSKI, lucrare a cărei celebritate a fost sporită de filmul ”Concertul” (2009) - în regia lui Radu Mihăileanu.Scenariul peliculei este conceput în jurul acestei partituri pe care cunoscuta publicație The Gramophone a inclus-o în top 10 concerte de gen compuse vreodată. În 2010, filmul a primit la Paris premiul César – un Oscar al Franței - pentru cea mai bună bandă sonoră.La Sala Radio, concertul va fi interpretat de violonistul BOGDAN ZVORIŞTEANU, concertmaestru al prestigioasei orchestre Suisse Romande (Geneva - Elveţia), alături de Orchestra Națională Radio, sub bagheta dirijorului german MORITZ GNANN. Acesta se află pentru prima oară la pupitrul Orchestrei Naționale Radio, după ce în noiembrie 2018 a fost aplaudat pe scena Sălii Radio în cadrul Festivalului RadiRo, când a dirijat celebra orchestră BBC Philharmonic.Un om hipersensibil și un introvertit, Ceaikovski și-a tradus permanent sentimentele în creațiile sale. Unicul său concert pentru vioară și orchestră a fost creat în 1878, într-un moment dramatic al vieții sale. După mariajul scurt și eșuat cu Antonina Miliukova - moment care îi provocase o tentativă de sinucidere – își revenea dintr-o stare depresivă într-o stațiune din Elveția. După o perioadă de ”tăcere” creativă, concertul pentru vioară se pare că a reprezentat un fel de trezire la viață, astfel încât prima variantă a fost gata în doar o lună de zile!Seara se va deschide cu uvertura ”Egmont” de BEETHOVEN și în partea a doua a evenimentului de la Sala Radio veți asculta Simfonia nr. 2 semnată de BRAHMS. Asemănată deseori cu Simfonia a 6-a - Pastorala - de Beethoven, prin atmosfera liniștită pe care o redă, lucrarea lui Brahms a avut premiera absolută în 1877, la Viena, în interpretarea Filarmonicii, cu celebrul dirijor Hans Richter la pupitru.MORITZ GNANN s-a născut în Tübingen, Germania şi a studiat dirijatul la Berlin şi Dresda. S-a perfecţionat cu mari maeştri ai baghetei: Andris Nelsons, Donald Runnicles, Simon Rattle şi Christian Thielemann. Din anul 2015, acesta colaborează ca dirijor asistent cu Orchestra Simfonică din Boston și este frecvent invitat al teatrelor lirice și al orchestrelor simfonice din Germania. A lucrat cu Andris Nelsons la realizarea spectacolelor cu operele ”Lohengrin” şi ”Parsifal” de Richard Wagner în cadrul Festivalului de la Bayreuth. Moritz Gnann a dirijat producţii de operă la Deutsche Oper din Berlin şi la Semperoper din Dresda.Născut la Bucureşti, BOGDAN ZVORIŞTEANU a început să studieze vioara cu tatăl său, Radu Zvorişteanu și ulterior a studiat la Universitatea Națională de Muzică Bucureşti şi la Academia de Muzică Menuhin Gstaad/Blonay. A câştigat premii la Concursurile Tibor Varga - Sion, George Enescu – București, Leopold Mozart - Augsburg, Pierre Lantier - Paris şi la Concours International de Genève.Alături de chitaristul Alessio Nebiolo, Bogdan Zvorişteanu formează Duo Dansio, iar în anul 2018 cei doi artiști au înregistrat un compact disc intitulat La Danza, pentru Flipper Music. În anul 2007, Bogdan Zvorişteanu a înființat Tharice Virtuosi, un ansamblu cameral condus de Liviu Prunaru. În anul 2012, ansamblul a înregistrat un compact disc care a inclus octetele de M. Bruch și J. Svendsen pentru casa de discuri Claves, și un nou dublu compact disc va apărea în finalul acestui an. Pentru Casa de discuri Dinemec Classics, Bogdan Zvorişteanu a înregistrat în anul 2008 sonatele și partitele de J. S. Bach.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro.