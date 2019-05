Salonul Internaţional de Carte Bookfest 2019, 29 mai–2 iunie. Oferta editurilor.

A XIV-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest se va desfasura intre 29 mai si 2 iunie, în pavilionul B2 al Complexului Expozițional Romexpo. Intrarea este liberă. Oferta editurilor la Bookfest 2019 : „Melancolia” lui Mircea Cărtărescu, “Foc şi Sânge”, de George R.R. Martin, „EU.RO - Un dialog deschis despre Europa”, noua carte a lui Klaus Iohannis





Humanitas și Humanitas Fiction vă așteaptă la Bookfest 2019 cu evenimentele editoriale ale verii, noi titluri de autori români și străini, ediții în limba română ale bestsellerurilor internaționale din ultimele luni, publicate în îndrăgitele colecții de istorie, memorii-jurnale, eseistică, filozofie, literatură română contemporană și universală, știință, carte pentru copii.

Sâmbătă, 1 iunie, de la ora 11.00, Humanitas Junior îi așteaptă pe cei mici la o întâlnire cu Carmen Tiderle, cunoscută autoare de cărți pentru copii, ilustratorul Petridean și editorul Iustina Croitoru despre cea mai nouă carte poznașă a colecției: Cine a pus piper în mare? Poezii pentru copii.









Duminică, 2 iunie

La această ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest: Editura Litera își așteaptă cititorii cu cele mai noi titluri ale sezonului și aniversează trei decenii de carte. Standul Editurii Litera este pregătit cu peste 1000 de volume, titluri noi, cărți-eveniment, lansări, reduceri și concursuri aniversare.









Buzz Books – cărțile despre care toată lumea vorbește





Carte Pentru Toți – Cărți esențiale pentru biblioteca ta





Carte-eveniment





Un nou titlu în colecția Kronika semnat de Ian Kershaw





Noutăți pentru copii și adolescenți. Litera mică

Acolo unde lumea se sfârșește este romanul scris de Geraldine McCaughrean, autoare premiată cu Medalia Carnegie. The Sunday Times spune că ”Tot ce atinge Geraldine McCaughrean se transformă în aur”, așadar este o carte care trebuie trecută pe lista de lectură. În fiecare an, în miezul verii, Quill și prietenii săi sunt duși pe Stânca Războinicului, un pinten abrupt de piatră aflat în mijlocul oceanului, să vâneze păsările care cuibăresc acolo. Dar, vara aceasta, barca nu mai vine să-i ia înapoi acasă. Cu siguranță, numai sfârșitul lumii ar putea fi motivul pentru care au fost abandonați în bătaia furtunilor, condamnați să reziste foamei și spaimei de moarte. Cum oare ar putea supraviețui?





Copiii și adolescenții vor regăsi multe alte povești și personaje care așteaptă să fie descoperite în: Super normal și eroii renegați de Greg James, Chris Smith, Curajos ca un leu poate fi oricine, de Heinz Janisch, cu ilustrații de Mathias Weber, Căsuța de pe râu și Căsuța plină de prieteni de Peter Bently și Charles Fuge, Profa de sport e extraterestră-șefă de David Solomons, Amelia von Vamp și prinții unicorni de Laura Ellen Anderson, Alfabetul meseriilor de Simona Epure, cu ilustrații de Adriana Petrescu, Mă iubesc așa cum sunt de Jess Sanders.









Program lansări

Standul Lire la France se înscrie în seria de evenimente organizate cu prilejul Sezonului România-Franța, beneficiind de sprijinul Engie România.





Editura Curtea Veche





Curtea Veche Publishing își dă din nou întâlnire cu cititorii la Salonul Internațional de Carte Bookfest, ediția a XIV-a, în perioada 29 mai-2 iunie. Programul include lansări, sesiuni de autografe, întâlniri cu autorii, dar și o ofertă de 2+1 cadou la toată oferta de carte (alegi trei cărți, plătești doar două) sau 25% discount la orice volum. Autori precum Ana Maria Brânză, Adrian Cioroianu, Diana Corcan, Laura Cosoi, Cristina și Alex Donovici, Răzvan Exarhu, Mihnea Mihalache-Fiastru, Iren Arsene Máté și Mirela Retegan, alături de ilustratoare precum Stela Damaschin-Popa, Cristiana Radu și Yanna Zosmer vor fi prezenți la standul editurii pentru a oferi autografe.



Printre cele mai așteptate noutăți se numără noua carte a președintelui Klaus Iohannis, „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”. Un volum care invită la dezbatere, la analiză și cunoaștere, astfel încât să le ofere cititorilor informații de care au nevoie pentru a deveni cetățeni europeni implicați, alături de instrumente care să le contureze o poziție articulată față de Uniune și față de viitorul ei. Cartea va fi lansată în primul eveniment deschis publicului larg, la Scena Arena de la Bookfest, miercuri, 29 mai, de la ora 18:00, în cadrul unei dezbateri la care vor lua parte Iren Arsene Máté (directoarea editurii Curtea Veche) și profesorul Mircea Vasilescu.



O altă noutate este ultimul volum din colecția Regii și Reginele Noastre, coordonată de istoricul Adrian Cioroianu. „Carol al II-lea. Un rege român sub povara epocii sale” de Adrian Cioroianu și Eduard Matei. Această carte, care se adresează în primul rând copiilor și tinerilor spune povestea unui prinț sclipitor, de la care s-au așteptat atâtea, și a unui Rege care a reușit, atât cât i-a stat în putință, să se ridice la înălțimea acelor așteptări. Volumul va fi lansat sâmbătă, 2 iunie, de la ora 15:00 la Scena Arena, ulterior urmând o sesiune de autografe cu autorii volumului.



Tot copiii vor fi bucuroși să afle că au apărut noile volume din colecția Poveștile Cristinei. Al treilea volum din seria Țup, „Țup și Pădurea Încremenită” de Alex Donovici, ilustrată de Stela Damaschin-Popa surprinde personajele îndrăgite ale seriei într-o ipostaza mai puțin fericită, căzute sub vraja jocurilor pe calculator și a „țipsurilor”. Iar poveștile cuprinse în „Întâmplări vindecatoare” de Cristina și Alex Donovici sunt, înainte de toate, o invitație de a intra într-o lume miraculoasă, fermecător ilustrată de Cristiana Radu, o lume populată de șoricei năstrusnici, ciupercuțe poznașe, dovlecei vorbitori sau sirene jucăușe de la care copiii au mereu o lecție de invatat. Cei mici vor putea lua autografe de la co-autorul seriei, Alex Donovici și de la ilustratoarele Stela Damaschin-Popa și Cristiana Radu, sâmbătă, 1 iunie, de la ora 11:00, în standul Curtea Veche Publishing.



Ficțiunea își face și ea din nou loc printre noutăți, cu un volum de proză documentară de Mihnea Mihalache-Fiastru. „Expres” este un numit de autor „un (posibil/fals) roman-puzzle despre bezna fertilă a anilor 90-2000, cu epidemii de heroină și lupte de câini, bătăuși de cartier și milionari de tranziție, revoluționari bișnițari și combinatori, tot cancerul crescut pe rănile delirului comunist, Bucureștiul iubit pe care l-am absorbit fără comentarii ca adolescent provincial timorat”. Cititorii îl vor putea întâlni pe Mihnea Mihalache-Fiastru la standul editurii în cadrul unei sesiuni de autografe, sâmbătă, de la ora 14:00.



La finalul zilei de sâmbătă, de la ora 18:00, la Scena Arena se va lansa ,,Jurnalul pancreasului” de Péter Esterházy, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori maghiari contemporani. Un jurnal publicat postmortem, o cronică a bolii care i-a adus sfârșitul și pe care o anunța într-o scrisoare la Târgul de Carte de la Göteborg în 2015. Este totodată o formă de auto-terapie care l-a ajutat pe regretatul autor să transforme o boală incurabilă în literatură. La eveniment vor vorbi Marius Tabacu (traducătorul volumului), psihologul clinician Cristiana Levițchi și Anca Maria Pănoiu (editor coordonator).



Una dintre cele mai interesante noutăți de la această ediție Bookfest este povestea proiectului „Let’s Do It, Romania!”. Cartea, care este alcătuită după un concept editorial al jurnalistei Anca Vancu, este despre cum fiecare dintre noi poate schimba ceva în jur, despre putere, curaj, ambiție și ce înseamnă să fii un bun exemplu pentru ceilalți. „Let’s Do It Romania! Cum am mobilizat 1,8 milioane de oameni să curețe România” va fi lansată duminică, 2 iunie, de la ora 13:00, la Scena Arena, în prezența solistului trupei Vunk, Cornel Ilie (ambasador al proiectului), alături de Anca Maria Baniţă, Stefan Buciuc, Anamaria Hâncu, Ionuț Iordăchescu și Anca Vancu.



Tot la Bookfest coborâm feminismul de la catedră în stradă. Vineri, 31 mai, de la ora 17:00, la Scena Arca, dezbatem pe marginea volumului „Ea. Perspective feministe asupra societății românești”. Alexandra Bădicioiu Matei, Oana Băluță, Laura Ionescu, Miruna Pantel, Alina Purcaru, doar câteva dintre autoarele cărții, alături de Oana Zamfirache (coordonatoarea volumului) și jurnalista Iuliana Alexa vor aduce în discuție ce a reușit feminismul să schimbe la locurile de joacă sau în manualele școlare ale femeilor și bărbaților de mâine, în relația de cuplu, în tramvai, în artă sau în legislație.



Ca întotdeauna, Curtea Veche Publishing a pregătit și noutăți din domeniul gastronomic. „Super food pentru toată familia” este noua carte a lui Jamie Oliver, în care mancatul sănătos se centrează de data aceasta pe toți membrii familie și super alimentele devin o joacă culinară. Și apropo de joacă, British Council Romania și Curtea Veche Publishing au pregătit un atelier de gătit pentru cei mici. Sâmbătă, de la ora 12:30, în standul invitatului de onoare, Iulia Cojocaru (Mini Zucchini), inspirată de rețetele lui Jamie Oliver și ultima sa carte, îi învață pe copii și părinți cum să gătească sănătos.



,,Îndrăznește să conduci” de Brené Brown este cea mai nouă carte de psihologie practică de la editura Curtea Veche. Un volum ce sintetizează cei 20 de ani pe care autoarea i-a petrecut cercetând curajul, vulnerabilitatea, rușinea și empatia si care prezintă principii esențiale pentru leadershipul curajos.



Nu în ultimul rând, una dintre cele mai populare cărți de la Curtea Veche Publushing beneficiază de o ediție nouă, cu ocazia venirii autorului în România pentru prima dată la începutul lunii mai. ,,Tată bogat, tată sărac. Educaţia financiară în familie – Ediţia a V-a” de Robert T. Kiyosaki este un ghid pentru cei care doresc să dețină controlul asupra viitorul lor financiar și aruncă în aer mitul care spune că trebuie să câştigi mult că te îmbogăţeşti.



Programul evenimentul poate fi consultat mai jos:





Peste 1000 de titluri, 70 de cărți-eveniment, 27 de lansări, sesiuni de autografe, întâlniri cu scriitori, istorici, editori, traducători, critici literari, actori, regizori și jurnaliști celebriCele 26 de evenimente care se vor desfășura în standul Humanitas vă vor oferi prilejul de a vă întâlni cu Mircea Cărtărescu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Dan C. Mihăilescu, Lucian Boia, Radu Paraschivescu, Ioana Nicolaie, Andrei Cornea, Ana Blandiana, Tatiana Niculescu, Cătălin Pavel, Andrei Pippidi, Ioana Pârvulescu, Valentin Naumescu, Ioan Stanomir, Marius Chivu, Didier Decoin, Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, Augustin Lazăr, Vlad Alexandrescu, Ion Vianu, Lidia Bodea, Mihaela Miroiu, Denisa Comănescu, Valeriu Nicolae, Cosmin Ciotloș, Georgeta Filitti, Alina Pavelescu, Cristina Vremeș, Vitalie Ciobanu, Dumitru Crudu, Bogdan Aurescu, Andrei Șerban, Marius Manole, Vlad Zografi, Cristian Presură, Ovidiu Cristea, Andrei Timotin, Dinu Flămând, Luana Schidu, Luminița Bălan, Mugur Zlotea, Diana Yuksel, Alexandra Coliban, Dragoș Bucur, Natalie Ester, Ioana Bâldea Constantinescu, Mihaela Dedeoglu, Andreea Răsuceanu, Sever Voinescu, Ovidiu Nahoi, Anca Milu Vaidesegan, Doru Căstăian.În cadrul programului „Marea Britanie, țară invitată de onoare“, Editura Humanitas Fiction vă invită sâmbătă, 1 iunie, începând cu ora 15.00, la dezbaterea cu titlul „Trei noi romane ale unor scriitoare marcante de limbă engleză“, pornind de la romanele Sonata Gustav de Rose Tremain, Ministerul fericirii supreme de Arundhati Roy și Monsieur Karenin de Vesna Goldsworthy. La eveniment vor participa scriitoarele Ioana Bâldea Constantinescu, Veronica D. Niculescu și traducătoarele Alexandra Coliban și Luana Schidu. Tot în cadrul programului „Marea Britanie, țară invitată de onoare“, în aceeași zi, de la ora 15.30, Editura Humanitas Fiction vă așteaptă la dezbaterea dedicată seriei „Hogarth Shakespeare“, la care vor participa directorul British Council Romania, Nigel Bellingham, scriitoarea Ioana Pârvulescu și traducătorii Vali Florescu și George Volceanov. Demarat în 2015 în Marea Britanie, la 400 de ani de la moartea marelui Will şi preluat deja de edituri din peste 30 de ţări, acest proiect literar lansat la inițiativa editurii britanice Hogarth propune revizitarea capodoperelor shakespeariene de către unii dintre cei mai bine cotaţi scriitori actuali ca Jeanette Winterson, Howard Jacobson, Margret Atwood, Anne Tyler, Tracy Chevalier, Jo Nesbø, Edward St Aubyn sau Gillian Flynn – care le reimaginează pentru secolul XXI. Șase din cele opt volume ale proiectului au apărut deja în colecția „Raftul Denisei“. Ambele dezbateri vor fi organizate la standul British Council, iar moderatorul va fi Denisa Comănescu, director general al Editurii Humanitas Fiction.Toate cele peste 1 000 de titluri, cărți și audiobookuri, vor avea reduceri de preț de 10%, iar edițiile de colecție vor putea fi cumpărate la prețuri speciale valabile numai la Bookfest.Vineri, 31 mai16.00Lansare de carte și sesiune de autografeDAN C. MIHĂILESCU, Podul cu vechituriVor vorbi: Dan C. Mihăilescu, Ioana Pârvulescu, Georgeta Filitti16.30Lansări de carteMO YAN, Un lup atârnă în cais, cu capul în josYI IN-HWA, Imperiul fără de sfârșitVor vorbi: Luminița Bălan, Mugur Zlotea, Diana Yuksel, Denisa Comănescu17.00Lansare de carteDOINA CORNEA, Puterea fragilitățiiVor vorbi: Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu, Radu Paraschivescu17.30Lansare de carte și sesiune de autografeCĂTĂLIN PAVEL, Arheologia iubirii. De la Neanderthal la Taj MahalVor vorbi: Cătălin Pavel, Dragoș Bucur, Natalie Ester, Marius Chivu18.00Lansare de carte și sesiune de autografeANDREI CORNEA, Amintiri din epoca lui Bibi. O post-utopieVor vorbi: Andrei Cornea, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu18.30Lansare de carteNICOLAE IORGA, Jurnalul ultimilor ani, 1938–1940. IneditVor vorbi: Andrei Pippidi, Ovidiu Cristea, Andrei TimotinSâmbătă, 1 iunieEveniment Humanitas JuniorLansare de carte și sesiune de autografeCARMEN TIDERLE, Cine a pus piper în mare? Poezii pentru copii, cu ilustrații de PETRIDEANVor vorbi: Carmen Tiderle, Petridean, Iustina Croitoru12.00Lansare de carte și sesiune de autografeLUCIAN BOIA, Cum am trecut prin comunism Al doilea sfert de veacVor vorbi: Lucian Boia, Ioan Stanomir12.30Lansare de carte și sesiune de autografeDIDIER DECOIN, Biroul pentru Grădini și IazuriVor vorbi: Didier Decoin, Mihaela Dedeoglu, Denisa Comănescu13.00Lansare de carte și sesiune de autografeMIRCEA CĂRTĂRESCU, MelancoliaVor vorbi: Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvulescu, Cosmin Ciotloș13.30Lansare de carte și sesiune de autografeGABRIEL LIICEANU, Caiet de ricoșat gânduri sau despre misterioasa circulație a ideilor de-a lungul timpuluiVor vorbi: Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici14.00Lansare de carteION MIHAI PACEPA, Orizonturi roșii. Crimele, corupția și moștenirea CeaușeștilorEdiție aniversară, cu o introducere din 2019 a autoruluiVor vorbi: Ioan Stanomir, Gabriel Liiceanu14.30Lansare de carte și sesiune de autografeFRANCISCA BĂLTĂCEANU, MONICA BROȘTEANU, Martori ai Fericirii. Şapte vieţi de sfinți româniVor vorbi: Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, Augustin Lazăr, Gabriel Liiceanu15.00Lansare de carte și sesiune de autografeHORIA-ROMAN PATAPIEVICI, Anii uriiVor vorbi: Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu15.45Lansare de carte și sesiune de autografeTATIANA NICULESCU, Regele și Duduia. Carol II și Elena Lupescu dincolo de bârfe și clișeeVor vorbi: Tatiana Niculescu, Ioana Pârvulescu, Alina Pavelescu16.30Lansare de carteMICHEL HOUELLEBECQ, SerotoninăVor vorbi: Sever Voinescu, Ovidiu Nahoi, Denisa Comănescu17.00Lansare de carte și sesiune de autografeRADU PARASCHIVESCU, În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi)Vor vorbi: Radu Paraschivescu, Andrei Șerban, Marius Manole, Lidia Bodea17.30Lansare de carteVLAD ALEXANDRESCU, Copiii lui Irod. Raport moral asupra copiilor lăsați în grija statuluiVor vorbi: Vlad Alexandrescu, Ion Vianu, Valeriu Nicolae, Lidia Bodea18.15Lansare de carte și sesiune de autografeVALENTIN NAUMESCU, Politica Marilor Puteri în Europa Centrală și de Est. 30 de ani de la sfârșitul Războiului ReceVor vorbi: Valentin Naumescu, Bogdan Aurescu, Ovidiu Nahoi12.00Colecția „Știință“ – lansarea celor mai recente trei volumeMAX TEGMARK, Viața 3.0. Omul în epoca inteligenței artificialeCARLO ROVELLI, Ordinea timpuluiCARLO ROVELLI, Realitatea nu e ceea ce pareVor vorbi: Mircea Cărtărescu, Doru Căstăian, Cristian Presură, Vlad Zografi12.30Lansare de carteARUNDHATI ROY, Ministerul fericirii supremeVor vorbi: Ioana Bâldea Constantinescu, Marius Chivu, Alexandra Coliban, Denisa Comănescu13.00Colecția „Scriitori români contemporani“ – lansarea celor mai recente romaneCRISTINA VREMEȘ, Trilogia sexului rătăcitorVITALIE CIOBANU, Zilele după OresteDUMITRU CRUDU, Ziua de naștere a lui Mihai MihailoviciVor vorbi: Vitalie Ciobanu, Dumitru Crudu, Cristina Vremeș, Doru Căstăian, Andreea Răsuceanu14.00Lansare de carte și sesiune de autografeIOANA NICOLAIE, Cartea ReghineiVor vorbi: Ioana Nicolaie, Mihaela Miroiu, Lidia Bodea14.30Lansare de carteBiblia după textul ebraic. Exodul. LeviticulVor vorbi: Horia-Roman Patapievici, Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu15.30Lansare de carteFRANZ KAFKA, Vizuina. Proză postumăVor vorbi: Mircea Cărtărescu, Denisa Comănescu16.00Lansare de carteVESNA GOLDSWORTHY, Monsieur KareninVor vorbi: Ioana Nicolaie, Luana Schidu, Denisa ComănescuNoi titluri în Colecția Clasici Contemporani LiteraAutoarea multipremiată Zadie Smith intră în portofoliul Editurii Litera cu titlul Swing Time, considerat de critici drept cel mai bun roman al său. O operă ambițioasă, exuberantă despre două fete pasionate de dans, a cărei acțiune se mută din nord-vestul Londrei până în Africa de Vest. Nominalizat la Premiul Man Booker ­­­și finalist la National Book Critics Circle Award, romanul va fi disponibil la Bookfest 2019.La doi ani de la publicarea romanului autobiografic Sfârșitul lui Eddy Bellegueule, care l-a propulsat pe Édouard Louis în atenția criticilor și a cititorilor din lumea întreagă ca unul dintre cei mai remarcabili tineri scriitori francezi, autorul revine cu o poveste șocantă. Într-un impuls de sinceritate extremă, Édouard Louis depășește bariera pudorii, ne mărturisește o experiență traumatizantă și obține ceva care este la îndemâna a foarte puțini creatori: ne face să simțim și să gândim în același timp. Lipsită de orice reținere, mărturia lui este profund emoționantă și plină de inteligență, ceea ce face din O istorie a violenței, noul său roman autobiografic, una dintre cele mai reprezentative opere ale timpului nostru. „Édouard Louis… este o specie relativ rară – un romancier care are ceva de spus și dorința de a o spune, fără rezerve.“ The TimesAutoarea romanului Lapte fierbinte, Deborah Levy, revine la Editura Litera cu o nouă carte plină de spirit, Înotând spre casă. Roman finalist la Premiul Man Booker, Înotând spre casă este un studiu subversiv și strălucitor despre iubire și ne dezvăluie modul în care cele mai devastatoare secrete sunt cele pe care le păstrăm față de noi înșine.„Înotând spre casă este o operă singulară... Cititorii vor trebui să reziste tentaţiei de a afla mai repede ce urmează... Răsplata este experienţa deosebit de plăcută de a fi aruncaţi în apele adânci ale romanului desăvârşit al lui Levy.“ The New York Times Book ReviewÎn aceeași colecție, la Bookfest, apare și romanul Spre țărmul ocrotit de Wallace Stegner. Numit „decanul scriitorilor occidentali“, Wallace Stegner este câștigător al Premiului Pulitzer și al National Book Award. Spre țărmul ocrotit a fost finalist la National Book Critics Circle Award, devenind, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante și mai prețuite romane americane ale secolului XX.O autoare extraordinară scrie o poveste înfricoșătoare despre o casă bântuită, un cadru realist dar combinat cu elemente horror și oculte ce a devenit, cum spune Stephen King, “unul dintre cele două mari romane cu subiect supranatural din ultimii o sută de ani” și sursa de inspirație pentru serialul difuzat pe Netflix.Ceea ce la început pare să fie un experiment nevinovat, o întâlnire misterioasă cu niște fenomene inexplicabile, se dovedește rapid a fi o călătorie în cele mai cumplite coșmaruri ale celor patru care au sosit la Hill House și o investigație căreia mulți dintre ei s-ar putea să nu-i supraviețuiască. Însă nimic nu e ceea ce pare în Casa bântuită, de Shirley Jackson.Alte titluri în colecția Buzz Books – Necunoscuta din Tanger, de Cristine Mangan sau al doilea volum din celebra serie Fabian Risk de Stefan Ahnhem – Al nouălea mormânt - se adaugă cărților #mustread.În imprintul Carte Pentru Toți apar romane premiate precum Dorința de Richard Flangan, Winston Duru’ de Paul Beatty sau Patrick Melrose de Edward St Aubyn.Bestsellerul internațional Patrick Melrose de Edward St Aubyn a inspirat serialul cu același nume cu Benedict Cumberbatch în rolul principal, disponibil pe HBO GO. Cartea ni-l prezintă pe Patrick Melrose, un copil plin de imaginație care se adaptează cu greu la viața alături de părinții săi. Într-o după-amiază, înainte de sosirea oaspeților la o petrecere, viața lui Patrick se va schimba radical.Companionul oficial al serialului document original Netflix – Planeta noastră – această carte excepțional ilustrată cuprinde în paginile sale imagini surprinse cu unele dintre cele mai rare animale de pe planetă precum și peisaje nemaivăzute până acum.O carte-eveniment de Alastair Fothergill și Keith Scholey cu un cuvânt înainte semnat de David Attenborough, care printre altele ne transmite următorul mesaj: “Viitorul vieții de pe această planetă depinde de disponibilitatea noastră de a trece chiar acum la fapte.”O enciclopedie pe care fiecare dintre noi trebuie să o citim și să reflectăm asupra mediului care ne înconjoară cu scopul de a-l îmbunătăți și proteja.După ororile copleșitoare ale primei jumătăți a secolului XX, descrise de Ian Kershaw în volumul anterior, Drumul spre iad, anii 1950–2017 au adus pace și relativă prosperitate în majoritatea țărilor Europei. Îmbunătățirile economice importante au transformat continentul. Era catastrofală a celor două războaie mondiale s-a transformat într-un trecut ceva mai îndepărtat, deși umbra sa lungă a continuat să influenţeze mentalități. În această carte remarcabilă, Ian Kershaw creează o adevărată panoramă a lumii în care trăim. Inspirându-se din exemple de pe tot continentul, Un continent fracturat ne va face să regândim ideea de Europa și ce înseamnă să fii european.Fenomenul Fete rebele se întoarce cu un super jurnal realizat de Elena Favilli și Francesca Cavallo menit să aducă fetelor perspective noi în gândire și în activitățile de zi cu zi, un plan de acțiune care să facă loc ideilor mărețe. Inspirat de atitudinea și de mesajul celebrelor Povești de seară pentru fete rebele, acest jurnal ilustrat conține 100 de activități cu ajutorul cărora fetele își vor antrena spiritul rebel.Scrisori din far de Emma Carroll este o poveste plină de aventuri, minunat scrisă, despre curaj, suferință, prietenie și compasiune în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și o lecție de viață dintre cele mai importante: respectul și bunătatea pot înfrânge prejudecățile și intoleranța. După mai multe luni de bombardamente în Londra, în urma unui raid aerian în care Sukie, sora ei mai mare, dispare fără urmă, Olive Bradshaw și fratele ei sunt trimiși într-un sătuc de pe coasta Devonului, în casa misteriosului paznic al farului. Acolo, Olive găsește un bilet codificat care pare să o lege pe Sukie de Devon și de ceva deopotrivă misterios și extraordinar de periculos.Concurs aniversar Litera 30 la BookfestCu ocazia aniversării Litera, pe toată perioada târgului de carte, fiecare cititor primește cadou o carte la alegere din imprintul Carte Pentru Toți, la achiziția oricărei alteia din portofoliu, indiferent de valoare.Joi 29 mai ora 18:00 Scena Arena Eveniment dedicat cărților de istorie Litera: România în Primul Război Mondial; Intelectualii lui Ceaușescu; Maria, o regină în război; În vâltoarea războiului Vor vorbi Petre Otu, Cosmin Popa, Bedros Horasangian, Maria Georgescu, Ion Sturdza, Ion Bulei Moderator Ilieș CâmpeanuVineri 31 mai ora 11.30 Standul Editurii Litera Lansarea cărții Charlie se transformă în cocoș de Sam Copeland, cu ilustrații de Sarah Horne Activități cu Monica DavidescuOra 15.00 Standul Marea Britanie Lansarea cărții Inotând spre casă de Deborah Levy Vor vorbi George Volceanov, Alina Purcaru. Moderator Bedros HorasangianSâmbătă 1 iunie Ora 13.30 Standul Editurii Litera Lansarea cărții Swing time de Zadie Smith Vor vorbi Cristina Stănciulescu , Ioan Bogdan Lefter. Moderator Bedros HorasangianOra 14.30 Standul Editurii Litera Lansarea cărții O istorie a violenței de Edouard Louis Vor vorbi Laura Câlțea, Alexandru Matei, Ovidiu Șimonca. Moderator Bedros Horasangian.Institutul Francez din România (IFR) va avea o participare deosebită în cadrul Bookfest 2019. În contextul Sezonului România-Franța, Institutul Francez, împreună cu Biroul Internațional al Editorilor Francezi (BIEF) și cu Librăria Kyralina, propun o prezență excepțională din partea Franței, invitând publicul să descopere standul Lire la France, în pavilionul B2.Inaugurarea oficială a standului francez va avea loc miercuri, 29 mai, imediat după deschiderea oficială a Salonului Bookfest, în prezența doamnei Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România.Pentru cea de-a 14-a ediție a Bookfest, standul Franței, Lire la France, propune un catalog de 1000 de titluri care acoperă toate sferele literare, cu o atenție deosebită pentru beletristică, științe sociale și umane sau literatura adresată publicului tânăr. Institutul Francez din România beneficiază de prezența a numeroși invitați, care vor participa la o serie de mese rotunde, ateliere, discuții cu publicul și cu profesioniști din industria cărții din Franța și din România, fiind prevăzute și lansări de carte și sesiuni de autografe. Vor fi abordate subiecte precum rolul politicilor editoriale în cadrul politicilor culturale, literatura adresată publicului tânăr, traducerea literară ca factor de cooperare culturală și liant între cele două țări, dar și politicile în materie de editare, publicare și difuzare de cărți în librării.Diferitele evenimente literare, mese rotunde, dezbateri sau ateliere vor beneficia de prezența autorilor Didier Decoin (Secretar General al Academiei Goncourt și laureat al Premiului Goncourt în anul 1977), Sophie Brocas (autoarea unui roman inspirat de o sculptură celebră de-ale lui Constantin Brâncuși, „Le Baiser / Sărutul”), Romain Dutter (autorul unei benzi desenate ce ilustrează România post-1989), Anne-Claire Lévêque (autoare specializată în literatura pentru tineri) și Céline Raphaël (doctor în medicină, autoarea unor cărți ce abordează subiectul violenței familiale în rândul copiilor). De asemenea, standul Lire la France va avea alături reprezentanți ai unor importante edituri franceze: Stock, Galimard Jeunesse, Hachette Jeunesse, Denoël, Fleurus, La Découverte, Syndicat National de l’Edition.Volumul Dezacord – Violența unui tată, scris de Céline Raphaël, a fost tradus în limba română de editura Spandugino. Cartea va fi lansată joi, 30 mai, ora 15:00, la standul Lire la France, în prezența autoarei, a domnului Paul Marinescu (director editorial Editura Spandugino), a traducătoarei cărții, Doina Jela și a doamnei Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România.Didier Decoin vine în România la invitația Institutului Francez și Humanitas Fiction, urmând să participe la două mese-rotunde în cadrul standului Lire la France, precum și la lansarea traducerii în limba română a romanului Le Bureau des Jardins et des Etangs (Stock, 2017) / Biroul pentru Grădini și Iazuri (Humanitas Fiction, 2019).Sophie Brocas, autoarea unei ficțiuni al cărei subiect este inspirat de sculptura Le Baiser / Sărutul a lui Constantin Brâncuși, romanul fiind o anchetă privind o sculptură ce a generat polemici în Franța, cazul fiind de actualitate. Autoarea își va prezenta romanul sâmbătă, 1 iunie, ora 14:30, în cadrul unei mese rotunde la care va participa și Doina Lemny, muzeograf-cercetător la Centrul Pompidou, specialistă în opera sculptorului român.O apariție editorială de excepție va completa programul standului francez, ilustrând, în spiritul Sezonului Franța-România, relația de afinitate și continuă redescoperire dintre cele două țari.Sâmbătă, 1 iunie, ora 18:30, standul Lire la France propune publicului o biografie-eveniment și o masă rotundă dedicate Genicăi Athanasiou, celebră actriță în Franța interbelică și muză a lui Antonin Artaud, în prezența lui Laurence Meiffret, cercetătoare și autoarea volumului, a lui Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR) și a lui Felix Alexa, regizor. Volumul Génica Athanasiou: Viața pasionantă a unei actrițe românce din avangarda pariziană este rezultatul unei documentări întreprinse timp de doi ani de cercetătoarea franceză Laurence Meiffret, cu sprijinul Institutului Francez din România și al MNLR, acesta conținând fotografii inedite realizate de Man Ray sau Philippe Halsman.Atât sâmbătă, 1 iunie, cât și duminică, 2 iunie, standul Lire la France propune un program ludic, adresat tinerilor, într-un cadru francofon. Beneficiind de prezența lui Anne-Claire Lévêque, dar și de participarea lui Romain Dutter, realizator de banda desenată, vor fi organizate dialoguri, lecturi, ateliere, jocuri de societate. Sâmbătă va fi prezentat volumul bilingv româno-francez Henri Mathias. Prietenul României (Libris Editorial, Brașov, 2019), adresat copiilor, în prezența autoarei Mihaela Simina, în timp ce duminică va avea loc un atelier animat de Bianca Spătariu, ilustratoare la editura Le Cosmographe.Fiecare seară se va încheia cu un moment de lectură, în care publicul voluntar și autori/editori prezenți sau reprezentați ai standului Lire la France vor citi, în limba franceză, pasaje din cărți apărute recent.În perioada 29 mai-31 mai, standul Franței va găzdui, de asemenea, un studio mobil al RFI România, emisiunea Zebra, realizată de Mihaela Dedeoglu, fiind transmisă în direct de la Bookfest.Grupul Editorial Corint vă asteapta la cea de-a XIV-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest cu cele mai noi titluri ale anului.În cel de-al 25-lea an de existență a Grupului Editorial Corint, v-a pregătit lansări cu invitați excepționali, ateliere interactive, spectacole de știință distractivă, tombole și concursuri cu premii-surpriză, precum și lansarea noii colecții Corint Future.Reducerile pregătite pentru pasionații cititului sunt pe măsura așteptărilor, iar Ziua Copilului este sărbătorită cu mare fast la standul Corint Junior. Astfel, în primele două zile ale târgului - miercuri, 29 mai și joi, 30 mai - veți putea beneficia de o reducere de 50% la orice titlu din colecțiile Corint, urmând ca în zilele viitoare reducerile să fie surprinzătoare.Miercuri, 29 mai, ora 11:00Atelier de activități distractive si educative cu Zmeișorii, Corint JuniorJoi, 30 mai, ora 11:00Prietenul din viitor de Camille DeAngelis, Corint JuniorAtelier interactiv cu actorul Salex IatmaJoi, 30 mai, ora 13:00Atelier educativ cu Playouth pe tema Astronomia și spatiul, Corint JuniorJoi, 30 mai, ora 17:00Adevărata călătorie a lui Zahei de Marius Oprea, colecția Corint Istorie Autori RomâniInvitați: Teodor Baconschi, Marius Oprea. Moderator: Florin-Răzvan Mihai, coordonatorul colecției Corint Istorie Autori RomâniVineri, 31 mai, ora 11:00Max Einstein. Experiment de geniu de James Patterson și Chris Grabenstein, colecția Corint JuniorSpectacol de știință distractivă cu Profesorul Trăsnit de la Fun ScienceVineri, 31 mai, ora 18:00Democrația sub asediu, volum coordonat de Armand Goșu și Alexandru Gussi, colecția Corint Istorie Autori RomâniInvitați: Mihai Maci, Igor Munteanu, Alexandru Gussi, Armand Goșu. Moderator: Florin-Răzvan Mihai, coordonatorul colecției Corint Istorie Autori RomâniSâmbătă, 1 iunie, ora 11:00Călătorie în timp în compania unui hamster de Ross Welford, colecția Smart Age, Corint JuniorLansare în prezența autorului și sesiune de autografe. Invitați: Ross Welford, Ana Barton. Moderator: Cătălin Strat, director editorial Corint JuniorSâmbătă, 1 iunie, ora 13:00Jurnal nediplomatic (1998-2001) de Ioan Grigorescu, colecția Corint Istorie Autori RomâniInvitați: Sanda Vișan, Carmen Movileanu, Mircea Neacșa, Cornel Codiță, Jon Grieg. Moderator: Florin-Răzvan Mihai, coordonatorul colecției Corint Istorie Autori RomâniSâmbătă, 1 iunie, ora 15:00Lansarea colecției Corint Future: Hello, World! de Hannah Fry și Națiunea Spam de Brian KrebsInvitați: Cristina Bazavan, Julia Nagy, Adrian Mihălțianu, Ana Antonescu. Moderator: Ada Roseti, coordonatoarea colecției Corint FutureSâmbătă, 1 iunie, ora 17:00Jurnal de Ion Rațiu, volum 3Invitați: Indrei Rațiu, Stejărel Olaru, Ion M. Ioniță, Teodor Baconschi. Moderator: Florin-Răzvan Mihai, coordonatorul colecției Corint Istorie Autori RomâniDuminică, 2 iunie, ora 11:00Eveniment dedicat colecției Smart Age, Corint Junior. Invitat: Cătălin Striblea. Moderator: Cătălin Strat, director editorial Corint JuniorDuminică, 2 iunie, ora 12:00Decernare premii Concurs de Eseuri Corint JuniorDuminică, 2 iunie, ora 13:00China cea de taină de Marina AlmășanInvitați: Marina Almășan, Isticioaia Budura, Zhao Lei, Monica Pop, Adrian Fetecău, Bogdan Stanoevici, Mihai Pocorschi. Moderator: Flori Mihalache, director PR Editura CorintDuminica, 2 iunie, ora 15:00Mihai Caraman. Un spion român în Războiul Rece de Florian BanuInvitați: Florian Bichir, Constantin Corneanu, Alin Spânu, Florian Banu. Moderator: Florin-Răzvan Mihai, coordonatorul colecției Corint Istorie Autori Români