Șotron. Festivalul copilăriei, ediția a VI-a, la Iasi

Şotron. Festivalul copilăriei este cel mai mare eveniment pentru copii din regiunea de Nord-Est, doar în anul 2018 însumând 4.000 de participanți, 270 de activități, 85 de parteneri și 1.500 de premii.







Cea de-a VI-a ediție ase va desfășura în perioada 7-9 iunie 2019, în Grădina Muzeului „Mihail Sadoveanu” din Iasi.Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași organizează cea de-a VI-a ediție a Șotron. Festivalul copilăriei. Evenimentul se va desfășura în perioada 7-9 iunie 2019, în Grădina Muzeului „Mihail Sadoveanu”.Având tema „Dumbrava minunată”, festivalul va reuni activități interactive pentru copii și părinți, dintre cele mai diverse: lecture și întâlniri cu autori, ateliere de creație, arhitectură, desen și sport, demonstrații de dans, concerte, piese de teatru, concursuri cu premii, întâlniri cu personaje din povești etc.Ca în fiecare an, în etapa premergătoare evenimentului, pe pagina de Facebook Șotron. Festivalul copilăriei se desfășoară concursuri pentru părinți și copii cu premii dintre cele mai atractive: ultimele titluri din literatura pentru copii, jocuri și jucării, dulciuri etc.Programul complet se regăsește pe site-ul oficial http://sotroniasi.ro/