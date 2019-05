​Noutati editoriale: Papa Ioan Paul al II-lea în România

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) anunță apariția volumului Papa Ioan Paul al II-lea în România. Dialogul catolic-ortodox la nouă secole de la Marea Schismă.Înaintea vizitei Papei Francisc în România, acest volum bilingv, în limbile română și engleză, apărut în condiții grafice deosebite la Editura Universității din București, omagiază împlinirea a 20 de ani de la istorica vizită de stat și ecumenică a Papei Ioan Paul al II-lea la București, prima a unui Episcop al Romei într-o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din anul 1054.Volumul prezintă premisele, parcursul și consecințele acestui eveniment istoric major și se înscrie într-un vast proiect de cercetare a istoriei religiilor și dialogului interreligios în spațiul Levantului, leagănul celor trei mari religii abrahamice.Cu o prefață semnată de prof. univ. dr. Vlad Nistor și cu o postfață semnată de fostul ambasador al României la Vatican, Teodor Baconschi, volumul este coordonat de Laura Ganea, consilier în cadrul ISACCL. Alături de aceștia, în paginile albumului semnează: prof. univ. dr. Radu Preda, prof. univ. dr. Sorin Dumitrescu, secretarul general al Comunității Sant’Egidio, Alberto Quattrucci și Cătălin Ștefan Popa, cercetător în cadrul ISACCL."Întâlnirea cu personalități care lasă urme profunde ale trecerii lor prin viață a fost o constantă a existenței mele, pe care o consider o binecuvântare a destinului. Papa Ioan Paul al II-lea a fost o asemenea personalitate, un sfânt a cărui gândire și a cărui acțiune au îmbogățit suflete și spirite, au condus la schimbări majore în conștiința oamenilor și în istorie.Anul acesta aniversăm douăzeci de ani de când Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat România, prima vizită a unui Episcop al Romei într-o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054, și sunt bucuros că mai tinerii mei colegi din Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului au avut, la începutul acestui an, inițiativa unui proiect de cercetare dedicat dialogului catolic-ortodox de-a lungul secolelor. Le-a aparținut și inițiativa apariției acestui volum, care prezintă, fie și succint, cu argumentul solid al faptelor bine documentate și al imaginilor, contextul istoric, politic, cultural și religios care a determinat deschiderea lumii catolice către România, prin cea mai înaltă voce a ei. Demersul capătă o mai mare semnificație acum, când un alt Episcop al Romei va păși pe pământ românesc, oferindu-ne speranța unui nou avânt pentru dialogul ecumenic, mai mult decât necesar în această epocă de mari transformări și mari incertitudini. Și, totodată, speranța unei noi afirmări a României în conversația globală.Am răsfoit paginile acestui volum cu o emoție pe care doresc să o împărtășesc. Ele mi-au readus în memorie evenimente și figuri ale unei epoci frământate din istoria noastră. România ieșise din negura comunismului prin jertfă și înfrunta, din răsputeri, dificultățile unei tranziții dureroase către un viitor pe care îl spera mai bun. Ca președinte al statului, îmi revenea obligația și responsabilitatea de a sluji interesul național, exprimat de proporția covârșitoare a românilor care doreau integrarea în structurile euro-atlantice. Susținerea urmașului Apostolului Petru în îndeplinirea acestui proiect statal era deosebit de importantă, iar Patriarhul Teoctist a înțeles acest obiectiv politic. Îi sunt profund recunoscător și îi aduc cel mai înalt omagiu. La fel de recunoscător, pentru susținerea lor, le sunt păstorilor celorlalte culte religioase din România și le aduc același înalt omagiu.M-am născut în 1939, anul începerii celui de-Al Doilea Război Mondial, și am trăit din plin atrocitățile secolului XX din anii care au urmat. Este motivul pentru care m-am dedicat, după încheierea mandatului meu, cât timp îmi va fi dat să trăiesc, slujirii idealului Păcii și înțelegerii între oameni și religii, promovat de Papa Ioan Paul al II-lea în timpul pontificatului său, din perspectiva diplomației culturale pe care o promovează Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.În anul 2019, la 30 de ani de la Revoluția Română și căderea Cortinei de Fier, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea, celebrată prin vizita Papei Francisc, cu îndemnul „Să mergem împreună”, România se află în fața unui nou prag. Noi, cei care am luptat să ne facem datoria când a fost timpul nostru, ne-am supus judecății istoriei. Decizia aparține acum tinerei generații." - Emil Constantinescu