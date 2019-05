Un debut remarcabil – întâlnire cu scriitoarea Cristina Vremeș și romanul Trilogia sexului rătăcitor

Librăria Humanitas de la Cișmigiu va găzdui miercuri, 29 mai, la ora 19.00, o întâlnire cu scriitoarea Cristina Vremeș și Trilogia sexului rătăcitor, romanul său de debut publicat recent la Editura Humanitas, în colecția „821.135.1- Scriitori români contemporani”, o poveste transgenerațională a momentelor de criză a căror intensitate și emoție se transferă incredibil de bine în pagină. Vor participa la întâlnirea din librărie Cristina Vremeș, Luminița Corneanu, critic literar, Angelo Mitchievici, critic literar, și Andreea Răsuceanu, coordonatoarea colecției „821.135.1- Scriitori români contemporani”, iar actrița Nicoleta Lefter va citi un fragment din roman.



„Într-o primă etapă a scrierii cărții m-am lăsat ghidată de imaginea unui cor polifonic de voci feminine care povestesc momente-cheie din viața lor. În cazul fiecăreia, un anumit prag emoțional sau social este depășit în chip violent, cu multă suferință. Eram într-un metrou din Paris, când am scos telefonul din buzunar, l-am deschis, și așa au apărut primele fraze. Scenele și personajele provin din fapte imaginate, trăite, fantasmate și auzite. Când am adăugat punctul final, am înțeles că este o carte despre femei, despre femeie, despre om și copilărie, despre durerosul proces al maturizării.“ – Cristina Vremeș

Un roman despre trei generații de femei, surprinse în momente de criză ale vieții lor, Trilogia sexului rătăcitor e totodată povestea unei maturizări dure, descrise prin intermediul unei autoscopii necruțătoare, care propune, dincolo de narațiunea propriu-zisă, o poetică a corporalității și a visceralului, a organicului și a vieții instinctuale. Dincolo de portretele individuale ale femeilor și de istoriile lor personale se conturează însă imaginea unei Românii în timpul războiului, în comunism și apoi în perioada tranziției, o oglindă a unor epoci care își pun decisiv amprenta asupra celor care le trăiesc.

Cristina Vremeș (n. 1986) e licențiată în filozofie și istoria artei la University College London și absolventa unui masterat în filozofie la University of Cambridge, Newnham College. A fost mediator cultural la Fondation Louis Vuitton/ Context Travel, Paris, asigurând vizite comentate ale colecțiilor permanente și ale expozițiilor temporare la Musée du Louvre, Musée d'Orsay, Château de Versailles, și custode la galeria Jeu de Paume din Paris. A participat la mai multe ateliere de creative writing, precum The Other Writers Group, Shakespeare & Co., Paris și The Wednesday Group, coordonat de Shannon Cain, Paris. Trilogia sexului rătăcitor este prima ei carte.