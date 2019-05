VIDEO Regizorul român care a dus îndemnul la vot pe scena Festivalului Voice of Europe din Germania: Întreg festivalul este o chemare la vot, la conștientizare, la informare, la alegere

​Spectacolul "Jurnal de România. Timișoara", parte a proiectului "Jurnal de România", lansat de regizoarea Carmen Lidia Vidu după incendiul din clubul Colectiv, a ajuns, săptămâna aceasta, pe scena festivalului Voice of Europe din Jena, Germania. Ida Jarcsek-Gaza, Olga Diana Török, Silvia Török, Dana Török, Tatiana Sessler-Toami și Ioana Iacob, actrițele Teatrului German de Stat din Timișoara, au urcat, pentru a vorbi despre problemele României de astăzi, pe scena unui festival dedicat Europei și alegerilor europarlamentare: "Întreg festivalul este o chemare la vot, la conștientizare, la informare, la alegere", spune regizoarea Carmen Lidia Vidu.







"Publicul acestui festival vine din zona academică, iar dialogul propus de Festivalul Voice of Europe este strict legat de Europa și de alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Au fost abordate teme ca dreprurile omului, încrederea cetățenilor, populism, naționalism, vot. Întreg festivalul este o chemare la vot, la conștientizare, la informare, la alegere", a povestit regizoarea Carmen Lidia Vidu, pentru HotNews.ro.







"Spectacolul 'Jurnal de România. Timișoara' s-a jucat marți, 21 mai, de la ora 21.00, iar publicul a rămas în teatru până aproape de miezul nopții pentru a sta de vorbă cu echipa. S-a stat pe trepte, s-a stat în picioare și s-a aplaudat minute in sir. Întrebările au mers în direcția familiei, abandonului, toleranței, feminismului, a generației cu părinți alcoolici. Dialogul a fost extrem de uman. În astfel de momente, teatrul chiar devine un instrument real de lucru la ceea ce numim Uniunea Europeană", mai spune Carmen Lidia Vidu.











"Participarea la acest festival nu a fost susținută de nicio autoritate culturală din România și nu s-a adresat publiciului român din Germania. Participanții au fost din Ungaria, Polonia, Germania, Olanda. S-a vorbit în limba germană și ne-am simțit cu toții cetățeni europeni", povestește regizoarea.











Spectacolul "Jurnal de România. Timișoara", în regia lui Carmen Lidia Vidu, este o producție a Teatrului German de Stat din Timișoara și a fost invitat în cadrul Festivalului Voice of Europe la Jena în Germania (20 mai - 26 mai 2019). "Jurnal de România. Timișoara" este al treilea spectacol din proiectul "Jurnal de România", după "Jurnal de România. Sfântu Gheorghe" și "Jurnal de România. Constanța". Proiectul a fost lansat de regizoarea Carmen Lidia Vidu după incendiul din clubul Colectiv și își propune să ducă problemele României de astăzi pe scenele teatrelor.











Carmen Lidia Vidu mărturisește că "s-a întâmplat ceva în structura mea" după momentul Colectiv, chiar dacă subliniază că "n-aș vrea să trăiesc de pe urma acestei tragedii". Dacă până atunci trăia și lucra într-o zonă mai degrabă "poetică", după Colectiv a ieșit pentru prima data la proteste, a început să urmărească mai atentă știrile și, ușor-ușor, să își pună tot felul de probleme și întrebări: "Au urmat mai multe ieșiri ale mele în stradă, la proteste, mi-am făcut cultură civică, am învățat, în urma Colectiv, ce datorii are statul, ce datorii am eu față de stat, am început să mă preocup de felul în care relaționez eu cu orașul, cu România, dacă pot să cresc, dacă trăiesc de pe o zi pe alta, dacă cei care mă reprezintă trăiesc din banii mei și dacă ei o duc bine, eu de ce nu o duc bine? De ce ei au un viitor și eu am doar ziua de mâine? Și am început să îmi pun tot felul de probleme în urma Colectiv."









Jena, gazda festivalului Voice of Europe, este un oraș universitar de tradiție, iar numele orașului este strâns legat de Friedrich Schiller, considerat unul dintre "părinții poeziei germane", care a trăit și a predat la Universitatea din Jena.

Și Goethe este prezent în istoria orasului Jena, iar nume ca Arthur Schopenhauer și Karl Marx se numără printre absolvenții și profesorii Universității din Jena.









"Jurnal de România. Timișoara"

"Jurnal de România" este un proiect documentar care conține 3 spectacole de teatru - "Jurnal de România. Sfântu Gheorghe" (2016), "Jurnal de România. Constanța" (2017), "Jurnal de România. Timișoara" (2018), scurtmetrajul "Jurnal de România. Jurnal de musulman" - care spune povestea singurei actriţe de etnie tătară şi de religie musulmană din țara noastră, Turchian Guzin Nasurla (actriță de la Teatrul de Stat din Constanţa) și ​expoziția "Jurnal de România. Confesiuni despre credinţă".