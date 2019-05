"Unspoken" - o fuziune de jazz, muzică clasică, rock și folclor - la Sala Radio

Sebastian Burneci este unul dintre cei mai valoroși muzicieni din noua generație, membru activ în proiecte internaționale de jazz, solist în Big Band-ul Radio, fondator și lider al Bucharest Jazz Orchestra. Alături de invitații concertului - GEORGE NATSIS - pian, ADRIAN FLAUTISTU – contrabas, VLAD POPESCU – baterie, CRISTIAN SOLEANU - saxofon, IRINA SÂRBU - voce, CEZAR CAZANOI - flaut, NICU PATOI - chitară și GHASSAN BOUZ – percuție - "Unspoken" devine un regal muzical original, cu muzica scrisă de Sebastian Burneci și orchestrată de Simona Strungaru.La finalul concertului, Editura Casa Radio îl readuce pe Sebastian Burneci alături de spectatori, prin organizarea unei sesiuni de autografe – în foaierul central al Sălii Radio – acordate de artist pe CD-ul apărut anul trecut la Casa Radio sub titlul „Sebastian Burneci. Unspoken – Live at the Radio Hall”. Prin acest CD, artistul propune o muzică ce îmbină sound-ul de jazz cu sonoritățile simfonice clasice, cu folclorul și rock-ul, în aranjamentele orchestrale ale dirijoarei Simona Strungaru.Albumul este disponibil, la preț de producător, la librăria Editurii Casa Radio din str. Temişana nr. 31 sau prin comandă online pe site-ul editurii ( www.edituracasaradio.ro ) sau din librăriile Humanitas şi Cărtureşti.Pianistă, dirijor de orchestră, orchestratoare și compozitoare de muzică de film, SIMONA STRUNGARU a absolvit în 2010 masteratul la Conservatorul din Amsterdam.A dirijat, printre altele, Orchestra Operei Maghiare din Cluj-Napoca în Cine-Concertul Haxan (cu muzica semnată de Bardi Johannsson) la Festivalul Internațional de Film Transilvania, Orchestra și Corul Filarmonicii Oltenia, alături de Cvartetul Bălănescu și Loredana Groza pentru concertul Maria Tănase Simfonic sau ansamblul Sonomania în cadrul Festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi.În 2015 a lansat orchestra și conceptul Simona Strungaru Symphonics în cadrul Nopții Albe a Bucureștiului, interpretând în premieră compoziția proprie Simfonia I - intitulată Gaston pentru orchestră și live visuals.Solist al Big Band-ului Radio, SEBASTIAN BURNECI este parte integrantă a celor mai importante înregistrări şi producţii live din ultimii 15 ani. Născut la Constanţa, în 1983, într-o familie de muzicieni, este fiul unuia din membrii fondatori ai legendarei trupe rock Roşu şi Negru.Este absolvent al Conservatorului Prins Claus din Olanda, membru activ în diverse proiecte de jazz autohtone şi internaţionale, fondator şi leader al ansamblului Bucharest Jazz Orchestra. Colaborează cu cele mai mari nume ale României, ca Andra sau Direcţia 5, dar şi cu artisti internaţionali precum Nicole Scherzinger.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro.Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.