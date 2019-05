Purgatoriul îngerilor - documentul emoționant al unei lumi a copiilor dispăruți. Discuție la Librăria Humanitas

Scriitoarea

Ziua Internaţională a Copiilor Dispăriţi aduce un omagiu copiilor plecaţi voluntar, răpiţi sau rătăciţi, care au murit sau care nu au fost găsiţi încă, iar "romanul

- este documentul emoționant al unei lumi a copiilor dispăruți. Un document al infernului și al purgatoriului pe care acești îngeri căzuți fără voia lor sunt nevoiți să-l parcurgă", după cum spune Radu Vancu.

“Statisticile arată că anual, în lume, dispar peste 1 milion de copii. Sute de mii dintrei ei devin copiii nimănui, pierduți în neant sau înghițiți în burta unei lumi bolnave; una perversă, de o brutalitate feroce. Ajung să trăiască departe de familiile lor, trimiși la cerșit și obligați să muncească pentru o bucată de pâine. Într-o astfel de lume, viața își pierde sensul și valoarea. Fiecare zi devine o luptă pentru supraviețuire, un strigăt de ajutor, un oftat de capitulare. Nu e de mirare că sute de mii de suflete n-au parte de copilărie și se cufundă într-o lume abjectă din care, de cele mai multe ori, nu mai au scăpare. Sâmbătă, 25 mai, nu-mi doresc, însă, să vorbim doar despre numere, ci îmi doresc să vorbim mai mult despre suflete. Sunt fericită și onorată să le am alături de mine la acest eveniment pe Elena Lasconi, jurnalist ProTv cu o experiență impresionantă, autoare a sute de reportaje dintre cele mai emoționante, precum și pe d-na Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv al Asociației Salvați Copiii România, care și-a făcut un adevărat scop în viață din respectarea drepturilor copiilor și bunăstarea acestora.” –

În fiecare an, în data de 25 mai, tot mai multe țări marchează Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi pentru a atrage atenţia asupra nevoii unor măsuri coordonate privind protecţia copiilor vulnerabili. De ce tocmai această zi? Pe 25 mai 1979, Etan Patz, în vârstă de şase ani, a dispărut de la domiciliul său din New York şi nu a mai fost găsit niciodată. Atunci a fost lansată cea mai amplă campanie de căutare a unei persoane dispărute - au fost înălţate baloane, copacii au fost legaţi cu panglici roz, chipul băieţelului a fost afişat în tot oraşul, au fost oferite recompense. Un an mai târziu, la aceeaşi dată, au fost organizate manifestări în amintirea băieţelului dispărut, iar pe 25 mai 1983, preşedintele SUA, Ronald Reagan, a declarat ziua de 25 mai “Ziua Naţională a Copiilor Dispăruţi”.