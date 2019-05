[P] Documentare din Franța și discuții despre mediu cu cineaști și specialiști din străinătate la Pelicam 2019

Alegerile de azi vor contura peisajele naturale de mâine, în special pădurile. Prezentat la prestigiosul, documentarulreflectă starea pădurilor din Franța: peisaje idilice și pline de energie, care trec de ani buni printr-o industrializare agresivă., oferind o viziune personală asupra situației din Franța.Pentru că protejarea pădurilor este o misiune care nu cunoaște delimitări teritoriale și este un subiect cu o rezonanță puternică în România la ora actuală, dezbaterea Pelicam Talks cu temava avea un cadru de discuție mai amplu, cu participarea. Printre invitații la dezbatere se numără șiCum a ajuns roșia să fie o legumă pe seama căreia să se construiască o industrie uriașă și ce efecte are comercializarea acesteia la nivel global aflăm din documentarul francez:, în timp ce documentarulvine cu o viziune amplă asupra opțiunii de a consuma carne: modele industriale care nu vor reuși niciodată să se armonizeze cu echilibrul natural, respectiv posibile alternative sustenabile care ar transforma profund această piață. Ambele filme vor fi suport de discuție pentru o altă dezbatere, fondatorul rețelei naționale Réseau Cocagne, prin care a reușit să creeze o piață de desfacere atât în beneficiul producătorilor mici, locali, ai agriculturii sustenabile, cât și în beneficiul consumatorilor care optează pentru consumul legumelor și al fructelor produse organic, local.Situația pădurilor și alternativele la agricultura intensivă nu sunt singurele tematici abordate laanul acesta. Publiculva putea să câștige alte puncte de vedere asupra încălzirii globale participând la dezbatereacu temala care va fi prezent șicare coordonează un proiect internațional în chimie atmosferică. Din România, invitat va fi, o organizație pe care a înființat-o din dorința de a promova tot ce ține de principiile dezvoltării durabile.Tot parte a secțiunii de film dedicată culturii franceze va fi proiectat lași documentarul(Franța. 2017). Filmul urmărește mobilizarea unei întregi “armate” de hidrologi, tehnicieni, agricultori, botaniști, ecologiști care își propun să revitalizeze o zonă deosebită ca resurse de apă și biodiversitate: părți ale regiunii francezeînsoțit de Isabelle Dario, editor de film.(Film Research and Sustainable Development) va veni la Pelicam în calitate de membru al juriului competiției- dedicată documentarelor produse în țările din jurul Mării Negre, dar și ca partener al festivalului Pelicam. Anul acesta,se află într-un schimb cultural care susține vizibilitatea filmelor de mediu de origine română și franceză: “Perspective incrucișate mediu, cultură artistică si științifică, PELICAM (Tulcea) și FReDD (Toulouse).Afinitatea festivaluluifață de cultura franceză se extinde dincolo de cinematografie. Pentru al 5-lea an consecutiv,organizează un atelier de jurnalism radio în parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei și cu Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale a Universității București. 10 studenți și masteranzi în jurnalism, precum și tineri jurnaliști din 23 de țări, vorbitori de limba franceză, vor realiza reportaje radiofonice pe tema mediului înconjurător în Delta Dunării. Radio Pelicam va transmite zilnic emisiuni deschise publicului, care vor fi difuzate și online.Selecția de filme dedicată cinematografiei de gen documentar din Franța, precum și întâlnirile publicului Pelicam cu cineaști și specialiști de mediu din Franța vor fi prezentate laîn cadrul Sezonului România-Franța 2019.Ne poți urmări pe: https://www.pelicam.ro/ | FB: https://www.facebook.com/PelicamIFF ***Pelicam - Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni este organizat de Asociația Les Herbes Folles, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), Centrului Național al Cinematografiei (CNC), Institutului Cultural Român, Primăriei Muncipiului Tulcea, Consiliului Județean Tulcea și Fundației pentru Parteneriat.Parteneri media: Adevărul, Hotnews, Agerpres, Ca-n Filme - DIGI 24, Glamour România, Times New Roman, Cinemagia, Ziarul Metropolis, IQads.