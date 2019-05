Dan Dungaciu susține conferinţa cu tema "Europa după furtună. Ce vor, de fapt, europenii?", la TNB

Conferința cercetează evoluțiile din UE după „furtuna perfectă” cu care aceasta s-a confruntat cu circa cinci ani în urmă. „Furtuna perfectă” a însemnat sincronicitatea unor fenomene precum criza economică, valuri de migrație, succesiune de atacuri teroriste și amenințările Rusiei. Efectul acestui veritabil „cocktail Molotov”, care include și Brexitul sau alegerea lui Donald Trump în Statele Unite ale Americii, este schimbarea aproape radicală a configurației politice a continentului.





Dispariția „centrului” politic și a partidelor așa zis populiste au devenit realitate cotidiană. Nimic nu a rămas neafectat, dacă nu în formă (partide tradiționale, de „mainstream”), atunci în conținut (discursul politic al acestora).Ce va urma? Încotro se îndreaptă Europa? Care mai sunt valorile care ne țin împreună? Cât este dezinformare sau fake news și cât evoluție naturală? Care mai este relevanța internațională a continentului nostru? Cum arată lumea Americii și lumea Europei? Anti-americanismul este occidentalism sau anti-occidentalism? Asistăm la „declinul Occidentului” sau la ruperea relațiilor euro-atlantice? Care este prețul plătit de civilizația europeană? Toate acestea într-o conferință care, chiar dacă nu va avea toate răspunsurile, va pune, cel puțin, întrebările corecte. (Dan Dungaciu)Dan Dungaciu este din 2009 Profesor universitar și Coordonator de doctorat la Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială a Universităţii din București (Catedra de Sociologie). Este coordonatorul Masterului de Studii de Securitate și Analiza Informațiilor al Universității din București (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială), cel mai vechi master de profil din România. Din anul 2011, este Directorul Institutului de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu”. Din 2013, este Președintele Fundației Universitare a Mării Negre, aflată sub egida Academiei Române. În 2006-2007 a fost Subsecretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni), iar în perioada 2009-2010 a fost Consilier pe probleme de integrare europeană al Președintelui Republicii Moldova. Este membru al mai multor asociaţii internaţionale și naţionale de profil.A fost implicat și a coordonat numeroase proiecte naționale și internaționale. Este autorul a zeci de studii de specialitate, rapoarte de specialitate și peste 25 de volume de profil, printre cele mai recente numindu-se: Basarabia e România? Dileme identitare și (geo)politice în Republica Moldova (2011), Elemente pentru o teorie a națiunii și naționalismului (2012), Șapte teme fundamentale pentru România (2014), Enciclopedia de Relații Internaționale (2015) etc. În 2015 a fost cooptat la nivelul Academiei Române în echipa de realizatori/coordonatori ai Strategiei de dezvoltare a României pe următori 20 de ani (2015-2035), sub coordonarea generală a Președintelui Academiei Române.Dintre cele mai recente volume publicate/coordonate, amintim: Romania: 100 Years since the Great Union (Editor), Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018; The Perfect Storm of the European Crisis (Editor), Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017; Enciclopedia de Diplomație (coordonator și autor), Bucureşti, Editura RAO, 2018; Enciclopedia Românilor de Pretutindeni (coordonator și autor), Bucureşti, Editura RAO, 2018; Enciclopedia Relaţiilor Internaţionale (coordonator și autor), Vol. I și II, Bucureşti, Editura RAO, 2017; Nihil Obstat. Elemente pentru o teorie a națiunii și naționalismului, Ediție revăzută și adăugită, Editura Libris, 2018; Reunirea (coautor cu Petrișor Peiu), București, Editura Litera, 2017.