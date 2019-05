webPR Cărțile verii se votează la Bookfest!

De pe 29 mai până pe 2 iunie, Salonul Internațional de Carte Bookfest revine la Romexpo cu cea de-a XIV-a ediție, sub Înaltul Patronaj al Președintelui RomânieiPeste 1.000.000 de volume, dintre care circa 4.000 de titluri noi, peste 350 de evenimente și reduceri considerabile de preț îi așteaptă pe vizitatori, intrarea fiind liberăLansările autorilor români domină agenda Bookfest 2019Cărți proaspete semnate de Dan C. Mihăilescu, Lucian Boia, Vintilă Mihăilescu, Horia-Roman Patapievici, Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Alex Ștefănescu, Adrian Cioroianu și de multe alte personalități de prim rang ale culturii româneștiCopiii au Bookfest-ul lor: Bookfest Junior, un program și un spațiu dedicat, unde vor serba inclusiv Ziua Copilului, pe 1 iuniePentru al patrulea an consecutiv, Bookfest a primit Înaltul Patronaj al Președintelui României. În plus,Invitatul de Onoare - Marea Britanie a pregătit un program extrem de dens și de atractiv, cu scriitori și specialiști ai industriei editoriale britanice, una dintre cele mai de succes din lume.„Cred că Bookfest a reușit să demonstreze deja, odată cu mutarea în noul pavilion B2, că piața editorială din România are o ofertă extrem de bogată și atrăgătoare pentru toate gusturile, vârstele și buzunarele. Sper ca și publicul să ne fie alături într-un număr cât mai mare în aceste cinci zile de sărbătoare a cărții la care celebrăm și atât de bogata cultură britanică, invitatul de onoare al ediției 2019”, a declarat, președintele Asociației Editorilor din România, organizatorul evenimentului.Pentru mai multe detalii, vă rugăm să apăsați AICI Pentru a descărca identitatea vizuală a evenimentului, vă rugăm să apăsați AICI Programul complet și actualizat al evenimentelor va fi afișat pe pagina www.bookfest.ro Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat de, sub egidaParteneri:Parteneri media: