Record pentru o lucrare a unui artist în viață: o sculptură a lui Jeff Koons, vândută cu 91,1 milioane de dolari

Sculptura a fost vândută la o licitaţie organizată de Christie's la New York."Rabbit", un mulaj din oţel al unui iepure gonflabil de jucărie, a depăşit recordul stabilit de tabloul "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" al britanicului David Hockney, vândut pentru 90,3 de milioane de dolari în noiembrie anul trecut, tot de către Christie's la New York.Sculptura-vedetă a licitaţiei de primăvară de la Christie's a fost adjudecată pentru 80 de milioane de dolari, acelaşi preţ obţinut de lucrarea lui Hockney, dar după ce s-au adăugat comisioanele preţul final a ajuns la 91,075 de milioane de dolari. În mod neobişnuit pentru o lucrare atât de scumpă, sculptura a fost adjudecată de către o persoană aflată în sală."Rabbit" are 104 centimetri și face parte dintr-o serie de trei sculpturi realizate de Jeff Koons în 1986. "Rabbit" provine din colecţia lui S.I. Newhouse, fostul patron al grupului de presă Condé Nast (decedat în 2017), din care fac parte revistele Vanity Fair, Vogue şi The New Yorker.Prin această vânzare, artistul american Jeff Koons, în vârstă de 64 de ani, şi-a recâștigat recordul deţinut înainte de a fi detronat de David Hockney.