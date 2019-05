[P] Primele filme confirmate la festivalul Pelicam 2019

Oamenii din Georgia trec printr-o renaștere. Împreună cu celebrul somelier Jeremy Quinn, regizoarea de origine americană,, explorează modul în care georgienii au reușit să-și regăsească și să-și redefinească identitatea prin cultura vinului: o rețetă veche de 8,000 de ani e readusă la viață și promite o conectare la valorile autentice spre care aspiră mulți dintre georgieni. Documentarulva fi proiectat în cadrulPentru premiulconcurează și documentarul, proiectat în premieră mondială în toamnă la. Filmul spune povestea unei comunități stabilite în locul unui reactor părăsit din peninsula Crimeea - construcția lui, una dintre cele mai costisitoare proiecte ale Uniunii Sovietice, a fost abandonată după dezastrul de la Cernobîl. Mixul de oameni este unul neobișnuit, iar anexarea recentă a Crimeei de către Rusia aduce un alt suflu poveștii.pentru a se întâlni cu publicul prezent la proiecție. Documentarul ei de debut, Alone in four walls, a fost selectat lași a fost proiectat la peste 70 de festivale din lume.În cadrul secțiuniivor fi prezentate și, documentarul de debut al Hristianei Raykova, recompensat cu premiul pentru cel mai original documentar în cadrul: portretul comunității bulgare din Varna, unde un spa de lângă mare, numit de localnici “groapa”, devine un simbol pentru amprenta sentimentală a trecutului; și, proiectat în prezența regizorului Andrii Lytvynenko, o invitație în viețile unor oameni care aparent nu au nimic în comun, dar se unesc pentru a salva viitorul celei mai mari rezervații din Ucraina: Askania.va fi proiectat în cadrul aceleiași secțiuni,îi are în componenţă pe, editor de sunet și imagine, realizatoare de film, în 2017 a primit Ursul de Argint pentru realizări tehnice în filmul Ana, mon amour,, directorul festivalului de film FReDD (Film, Cercetare și Dezvoltare Durabilă) din Toulouse șiactivist pentru drepturile omului și trainer in comunicare, cu o vastă experiență atât în cadrul unor instituții de stat, cât și al unor organizații non- guvernamentale. Premiul, acordat regizorului filmului ales câștigător, constă în servicii de post-producție în valoare de 3,000 de euro pentru următorul proiect de film și este oferit de Cinelabs România.Pentru publicul tânăr, selecțiaeste un început bun de a intra în atmosfera Pelicam. Cu producători ca(starul din popularul serial Entourage) și o coloană sonoră la care au contribuit șide la, documentaruldevine un fenomen în sine și aduce pe ecran atitudinile tranșante ale celor mai tineri activiști de mediu pentru care sănătatea planetei este nenegociabilă, atitudini care au inspirat mișcări ecologiste în toate colțurile lumii. Documentarul a fost proiectat săptămâna aceasta laO altă perspectivă fresh este și documentarul- o doză de optimism necesară: cunoaștem tineri pasionați de știință din cele mai diverse părți ale lumii, pentru care contracararea efectelor negative ale activității umane asupra mediului natural este motivația supremă în a inova.Există și alte modele sociale, orientate spre colaborare și generozitate, cu un efect pozitiv asupra naturii, ne aratăTot în cadrul secțiuniivor fi proiectate și documentarele(Franța, 2018) și(Franța, 2017).Câștigătorul competițieiva fi decis de un grup de tineri liceeni, sub coordonarea producătoarei și scenaristei de origine lituaniană, al cărei The Ancient Woods - o invitație vizuală în pădurile bătrâne ale Lituaniei, fără a folosi cuvinte, mizând doar pe sunetele pădurii, ale animalelor-, va fi proiectat în afara competițiilor. Premiul, în valoare de 500 de euro, este oferit de Fundația pentru Parteneriat regizorului filmului câștigător.***este organizat de Asociația Les Herbes Folles, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), Centrului Național al Cinematografiei (CNC), Institutului Cultural Român, Primăriei Muncipiului Tulcea, Consiliului Județean Tulcea și Fundației pentru Parteneriat.Adevărul, Hotnews, Agerpres, Ca-n Filme - DIGI 24, Glamour România, Times New Roman, Cinemagia, Ziarul Metropolis.