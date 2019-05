VIDEO Bienala de la Veneția: România participa cu expoziția „Conversaţii neterminate asupra importanţei absenţei”

Expoziția „Conversaţii neterminate asupra importanţei absenţei” (titlul original: Unfinished Conversations on the Weight of Absence) s-a deschis pe 9 mai 2019, la ora locală 17:30, la Pavilionul României din Giardini della Biennale, în Veneția.







Expoziția abordează politicile reprezentării, dislocarea culturală, anxietatea non-apartenenței, dar și noțiunea de democrație directă, anunță comunicatul transmis de organizatori.







Participarea României la cea de-a 58-a Expoziție Internațională de Artă – La Biennale di Venezia se desfășoară în două locuri: Pavilionul Național și Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Campo Santa Fosca, Palazzo Correr, Cannaregio 2214. Expoziția de la Galeria Nouă s-a deschis pe 10 mai, la ora 18:00. Expoziția curatoriată de Cristian Nae, avându-l drept comisar pe Attila Kim, prezintă lucrările artiștilor români Belu-Simion Făinaru, Dan Mihălțianu și Miklós Onucsán, și poate fi vizitată în perioada 11 mai - 24 noiembrie 2019.





Videoclip de Marius Beșu







„Expoziția cuprinde versiuni contemporane ale unor proiecte semnificative de artă post-conceptuală, realizate de artiști ale căror traiectorii, cuprinzând peste patruzeci de ani de activitate, extind geografia artei contemporane construită în funcție de categorii naționale. Incluzând diaspora românească, ea relevă concomitent mobilitatea culturală a acestor lucrări de artă în spațiu și timp. Adaptate la scara Pavilionului României și recalibrate critic ca răspuns poetic la atractivitatea politică crescândă a neoliberalismului, naționalismului și populismului, aceste instalații de artă contramonumentală propun o combinație de spații heterotopice care suspendă, înlătură sau dispersează noțiunea de localitate, și, în același timp, resping înțelegerea obiectului artistic ca pe o entitate fixă și stabilă în istoria artei. Lucrările selectate abordează disruptiv noțiunile de reprezentare și reprezentativitate națională, dezvăluind multiple absențe care le fisurează nucleul. În combinație cu capacitatea lor de a interoga constant locul în care sunt instalate, aceste lucrări abordează aspecte relevante în lumea contemporană, cum ar fi dislocările culturale și anxietatea non-apartenenței, lichiditatea capitalului și problemele democrației reprezentative sau politicile reprezentării; ele propun o <distribuție alternativă a sensibilului>", spune curatorul Cristian Nae.



Expoziția din Pavilionul României prezintă versiuni ale unor lucrări anterioare, adaptate la scara, la semnificația și la specificul architectural al spațiilor în care sunt prezentate, care fie construiesc un înțeles diferit, fie își schimbă configurația și structura formală și, astfel, devin lucrări noi și actuale.