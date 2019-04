Traditii romanesti reflectate in pictura si jazz: Lucian George Pais & Nicolas Simion la Institutul Cultural Roman

Pictura si jazzul se vor impleti armonios la Institutul Cultural Roman in cadrul unei seri dedicate traditiilor romanesti reinterpretate, ce ii are ca invitati pe artistul plastic Lucian George Pais si pe muzicianul Nicolas Simion.Evenimentul va avea loc marti, 16 aprilie 2019, ora 18.30, la sediul ICR din Aleea Alexandru nr.38, Bucuresti, si se va deschide cu vernisajul expozitiei de pictura „Armonii in traditii“ semnate de Lucian George Pais, in prezenta artistului vizual si a curatorului Mariana Dragu, istoric al artei. Lucrarile fac parte din ciclul „Liniste Zbucium, Echilibru – Traditii Romanesti“, fiind inspirate din universul complex al tesaturilor traditionale romanesti, la care se adauga unele noi, inclusiv seria noua SAH.Seara va continua cu lansarea CD-ului „Romanian Ethno-Jazz“ al cunoscutului saxofonist Nicolas Simion, care va sustine un recital pentru publicul bucurestean cu aceasta ocazie. Accesul este liber, in limita locurilor disponibile.Expozitia de pictura „Armonii in traditii“ va fi deschisa la sediul Institutului Cultural Roman pana la 22 aprilie 2019.Lucian George Pais s-a nascut in anul 1956 si este de formatie arhitect. Si-a inceput activitatea culturala din anul 1975, atat in domeniul jazzului, arhitecturii si artei. A avut expozitii personale de pictura la Villa Capo Bucuresti (2013), la sediul Ordinului Arhitectilor din Romania (2014), la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania (2016), la Centrul de cultura arhitecturala Calderon (2017), la APOLO Gallery (2017), la City Project 2017. Lucrari ale sale se regasesc in colectii din Romania, Germania, Elvetia, Franta, SUA, Austria, Spania, Republica Dominicana.Nicolas Simion s-a nascut in anul 1959 in Dumbravita, judetul Brasov si este saxofonist si compozitor de jazz. A facut Liceul de Muzica din Brasov si a studiat muzica clasica la Academia de Muzica din Bucuresti. In anii '80 a fondat cu Mircea Tiberian si Dan Mandrila primul sau grup, Opus 4, cu care a interpretat cu succes in Romania si la festivalurile de jazz din Varsovia si Berlinul de Est. In anul 1989 s-a mutat la Viena, unde a avut prima ocazie de a colabora cu muzicieni occidentali precum Art Farmer, Leo Wright, Idris Muhammad, Jim Pepper, Harry Sokal si Christian Muthspiel. In anul 1992 a lansat primul sau album, „Marea Neagra“. A devenit membru al Cvartetului Mal Waldron, in anul 1998 fiind creat duoul „The Big Rochade“. De asemenea, a lucrat cu trompetistul polonez Tomasz Stańko si a fost solist in proiectul lui Gunther Schuller, „The Music of Jim Pepper“.