John Betsch Quartet, într-un concert de jazz avangardist la ARCUB

Program concerte Artist in Residence mai - iunie 2019:





Biletele pot fi achiziţionate online, de pe arcub.ro, sau de la Casa de bilete ARCUB, din Strada Lipscani, nr. 84-90.

Doi muzicieni americani, un artist francez și un jazzman român vin în aprilie, la ARCUB, pentru un concert care nu ține cont de bariere stilistice și prejudecăți. John Betsch la baterie, Chris Dahlgren la contrabas, David Patrois la vibrafon și Liviu Butoi la saxofon sunt John Betsch Quartet în concertul din 18 aprilie, de la ora 20:00 de la ARCUB. Concertul face parte din cea de-a treia stagiune de jazz Artist in Residence, curatoriată de Cristian Soleanu."Veți descoperi improvizația muzicală, în sensul real al cuvântului, cu ce o definește- libertate în formă, dinamică, intensitate emoțională. Un concert susținut de muzicieni consacrați, cu o valoroasă experiență artistică." Cristian Soleanu, curator Artist in Residence.Pentru concertul John Betsch Quartet cei patru artiști propun o muzică dincolo de prejudecăți și bariere stilistice. Compozițiile spontane pendulează între jazzul modal și explorări timbrale într-o experimentare profundă, energică și intensă a spațiului muzical.Inițiatorul proiectului, unul din reprezentanții de marcă ai percuției contemporane de jazz, John Betsch colaborează cu muzicieni români de mai bine de 15 ani. Cu Liviu Butoi și Chris Dahlgren a cântat la Berlin și la Festivalul de Jazz de la Gărâna, în cvartet cu Mircea Tiberian. Cel de-al patrulea muzician al cvartetului John Betsch, vibrafonistul francez David Patrois este cunoscut publicului român din proiectele Liviu Butoi & The French Connection și prin colaborărle cu Nicolas Simion și John Betsch în cadrul festivalului internațional de la Paris, Jazzycolors.18 APRILIE | ORA 20:00 | SALA MARE ARCUBLiviu Butoi (RO) – saxofon, flautJohn Betsch (US) – baterieDavid Patrois (FR) – vibrafonChris Dahlgren (US) - contrabasLiviu ButoiSaxofonist, flautist și compozitor, debutează în 1970 alături de formații rock, după care își leagă numele de jazzul românesc. În 1980 începe să cânte cu pianistul Mircea Tiberian, iar zece ani mai târziu îl cunoaște pe Burton Green cu care are o colaborare de lungă durată. Desemnat Muzicianul Anului în 2003, Liviu Butoi este una dintre cele mai interesante personalități ale scenei jazzului românesc. Împreună cu Mircea Tiberian, Edward Perraud și Arnault Cuisinier, scoate unul dintre cele mai notabile discuri românești de jazz, „Păsări”, în 2004. Participă intens la festivaluri și concerte de jazz din Europa și colaborează cu instrumentiști de jazz din toată lumea.După o carieră strălucită în cetatea jazzului, New York, Betsch se mută în Europa la începutul anilor ’80, unde devine membru permanent al celebrului cvartet condus de Steve Lacy. Colaborează intens, în același timp, și cu alte legende ale muzicii afro-americane precum Mal Waldron sau Archie Shepp. În 2017 efectuează turnee cu Benny Golson, Don Byron și Kirk Lightsey. Arta lui John Betsch este o lecţie vie de istorie a bateriei şi, totodată, creionează o viziune asupra importanţei acestui instrument în muzica zilelor noastre.La un an după ce termină studiile de percuție clasică, primește, în 1987, o bursă la Berklee School of Music din America unde studiază cu legenda jazzului internațional, Gary Burton. Se întoarce în Franța unde câștigă numeroase premii de jazz și înregistrează album cu propriul cvintet. În 2003, pleacă în turneu alături de Ravi Coltrane, Mark Turner și Olivier Gatto. Predă vibrafonul și conduce mai multe ansambluri de jazz din cadrul Conservatorului Regional din Paris.În anii săi de formare, contrabasistul american a traversat toate genurile muzicale contemporane, începând cu muzica rock, apoi cântând jazz în cluburile din orașul adolescenței sale, Cincinnati. La Wesleyan University, studiază compoziţia cu personalităţi ale muzicii contemporane, precum La Monte Young sau Anthony Braxton, cu care Dahlgren colaborează pentru mai multe proiecte materializate în albume discografice. După o perioadă de activitate la New York, devine profesor de compoziţie şi ansamblu la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.⦁ 9 mai – Petra Acker & The Band⦁ 23 mai – Kaja Draksler Trio – „Punkt. Vrt. Plastik”⦁ 6 iunie – Concert dublu – Ana Dubyk Quartet & Cristian Soleanu – Albert Tajti Duo⦁ 20 iunie – Daniel Torres Quartet „First Statement”Preț: 35 lei (Categoria I). Elevii, studenţii și pensionarii care se prezintă la Casa de Bilete ARCUB cu legitimaţiile pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei (Categoria II).