Vicisitudinile romanului Alexăndria în cultura otomană / turcă. Conferintă la Colegiul Noua Europă

Colegiul Noua Europă (NEC) – Institut de Studii Avansate din București vă invită vineri, 12 aprilie 2019, ora 18:00, la conferința istoricului Edhem Eldem, Vicisitudinile romanului Alexăndria în cultura otomană / turcă .

Parte din seria NEC 25 , suita de evenimente prin care Institutul aniversează 25 de ani de existență, conferința reprezintă și o modalitate de a aduce în atenția publicului Balcanii, o regiune în jurul căreia au gravitat, de-a lungul timpului, numeroase programe de cercetare ale NEC.

Textul care stă la baza romanului popular Alexăndria (cunoscut în românește sub titlul de Istoria marelui împărat Alexandru Macedon ) – a cărui cea mai veche versiune cunoscută, în limba greacă, datează din secolul al III-lea î. Hr., din Egipt – evocă expedițiile regelui macedonean Alexandru cel Mare în Orientul Apropiat. Bucurându-se de o largă circulație în Antichitate și Evul Mediu, Alexăndria a fost tradusă în latină, siriacă, arabă, coptă, persană, engleză, franceză ș.a., pătrunzând și în literatura română printr-o prelucrare din slavona sârbo-croată.

Edhem Eldem (profesor la Universitatea Boğaziçi, Istanbul și la Collège de France, Paris) ne propune o întoarcere în timp, pe urmele versiunilor care au stat la baza poveștii İskendernam (istoria lui Alexandru în limba turcă), analizând felul în care textul clasic s-a îmbogățit de-a lungul timpului. Dintre publicațiile istoricului Edhem Eldem amintim: French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century (1999), A History of the Ottoman Bank (1999), Death in Istanbul (2005), Consuming the Orient (2007), Scramble for the Past: A Story of Archaeology in the Ottoman Empire (2011, cu Zainab Bahrani și Zeynep Çelik), Camera Ottomana: Photography and Modernity in the Ottoman Empire (2015, cu Zeynep Çelik).





Menționăm că prezentarea Vicisitudinile romanului Alexăndria în cultura otomană / turcă se va ține în limba engleză, fără traducere.









Fondat de scriitorul Andrei Pleșu în 1994, cu sprijinul a șase institute de studii avansate din Europa și Statele Unite ale Americii, NEC este astăzi unul dintre cele mai importante centre de cercetare în domeniul științelor sociale și umaniste din regiune.

Din 1994 și până astăzi, Colegiul Noua Europă a acordat aproximativ 1.000 de burse cercetătorilor români și străini care reprezintă astăzi o rețea ce dezvoltă proiecte de cercetare și educație în Europa și în lume.

Pe lângă programul principal de burse, Institutul găzduiește în prezent două proiecte academice finanțate de Consiliul European pentru Cercetare (ERC), câștigate în urma unor competiții internaționale: Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South Eastern Europe , coordonat de dr. Constanța Vintilă-Ghițulescu și Art Historiographies in Central and Eastern Europe, an Inquiry from the Perspective of Entangled Histories , coordonat de dr. Ada Hajdu.

Dintre distincțiile internaționale ale NEC, amintim: Premiul Hannah Arendt , primit în 1998 pentru realizări în stabilirea de noi standarde în domeniul cercetării și învățământului superior, și European Citizens’ Prize , acordat în 2014 de Parlamentul European pentru realizări remarcabile în promovarea cooperării culturale transnaționale în Uniunea Europeană.





Seria NEC 25 va continua cu conferința Liberal Democracy under Pressure. European and Domestic Issues, susținută de Prof. Dieter Grimm (Universitatea Humboldt, Berlin) și Prof. Dirk Lehmkuhl (Universitatea din St. Gallen), vineri, 31 mai 2019, ora 17:00, la Colegiul Noua Europă (Plantelor 21)





Seria aniversară se va încheia în luna noiembrie cu o conferință susținută de ES Emil Hurezeanu, Ambasadorul României în Republica Federală Germania.