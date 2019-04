Selectia ediției 2019 a Festivalului TESZT

Mai mult de jumătate din spectacolele din acest an au fost alese în urma apelului deschis lansat de festival pentru înscrierea producțiilor noi din Europa de Est și Balcani.





Selecția celei de-a XII-a ediții a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara - TESZT este construită în jurul conceptului de eroism/antieroism. Texte clasice în re-citiri contemporane, eroi în posturi tragice, texte noi reflectând acutele crize contemporane, forme estetice clasice sau inovative, o geografie teatrală a diversității, pe o temă mereu fascinantă și mai sensibilă decât oricând.





Ca în fiecare an, spectacolele vor fi traduse în română, maghiară și engleză – în funcție de limba în care se interpretează, iar spațiile de joc vor fi Sala Mare și Sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” (strada Alba Iulia, nr. 2) și Sala de Spectacole a Cercului Militar Timișoara (Piața Libertății).







Selecția TESZT este asumată de directorul festivalului, Balázs Attila, împreună cu echipa de organizare a festivalului. Potrivit organizatorilor, spectacolele participante sunt următoarele:





Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara va organiza în 19-26 mai 2019 o nouă ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT , evenimentul care coagulează cele mai bune spectacole din regiune, dar și din restul Europei.1. Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara – „SWAN LAKE REVISITED”, regia: Kokan Mladenović - PREMIERĂ2. Trupa Forte - Teatrul Szkéné (Ungaria) - „Sinucigașul”, regia: Horváth Csaba3. Teatrul Stary Dom Novosibirsk (Rusia) – „Sociopath/Hamlet”, regia: Andrei Prikotenko4. Teatrul Mladinsko Ljubljana (Slovenia) – „no title yet”, regia: Tomi Janežić5. Teatrul Masterskaya St. Petersburg (Rusia) – „Fando și Lis”, regia: Ricardo Marin-Vidal6. Compania de dans Cie Malka (Franța) – „Têtes d'Affiche”, coregrafia: Bouba Landrille Tchouda7. Teatrul „Kosztolányi Dezső” Subotica (Serbia) – „Academia Spectatorului”, regia: Urbán András8. Teatrul Municipal Bakırköy Istanbul (Turcia) – „I Love You, Turkey”, regia: Yelda Baskın9. Moment Maribor & EN-KNAP Ljubljana (Slovenia) – „Hero 2.0 - The Show of All Shows”, regia: Uroš Kaurin și Vito Weis10. Jamaa el Irakya & Frascati Producties & Monty (Belgia/Olanda) – „Bagdad”, creat și interpretat de Enkidu Khaled și Chris Keulemans Teatrul „Jászai Mari” Tatabánya (Ungaria) – „Macbeth”, regia: Szikszai Rémusz11. Teatrul Apolo 111, București – „Medea’s Boys”, regia: Andrei Măjeri12. F.A.C.E. Szabó Visual Performing Arts Ensemble (Germania) – „Antigona”, regia: Kristóf Szabó13. Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara – „Henric al IV-lea”, director de scenă: Victor Ioan Frunză14. Teatrul Szkéné Budapesta (Ungaria) – „Kohlhaas”, regia: Hegymegi Máté15. Teatrul Național Bitola (Macedonia de Nord) – „Noua Macedonie a lui Noe”, regia: Kokan Mladenović16. Vrooom (Serbia) – „Erotism”, concertProgramul detaliat va fi publicat la începutul lunii mai, odată cu punerea în vânzare a biletelor.