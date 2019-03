Radu Paraschivescu în dialog cu Sever Voinescu despre 'Iubirile lui Hemingway povestite de el însuși și consemnate de A. E. Hotchner'

Vă așteptăm marți, 5 martie, ora 19, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, la o întâlnire cu Radu Paraschivescu și Sever Voinescu despre tulburătoarea viață a lui Ernest Hemingway, despre evenimentele care i-au marcat existența dezvăluite prietenului său de încredere în ultima parte a vieții și redate în volumul Iubirile lui Hemingway povestite de el însuși și consemnate de A. E. Hotchner , apărut recent la Humanitas, în traducerea lui Alexandru Macovescu.

Accesul este gratuit pe baza unei rezervări prin Eventbook *.









„Cu cincizeci de ani în urmă, la câţiva ani după moartea lui Ernest Hemingway, am scris Papa Hemingway, o carte în care am depănat cei treisprezece ani de aventuri, cu bune şi cu rele, petrecuţi împreună. […] Dar, uitându‑mă în urmă la acei ani, s‑a întâmplat ceva care ne‑a întrerupt periplul: cele două accidente aviatice consecutive suferite de Ernest în jungla africană. În al doilea accident văzuse moartea cu ochii, iar experienţa l‑a dat peste cap şi a vrut să‑mi povestească despre o perioadă dureroasă din viaţa lui, despre care nu mai vorbise, dar pe care ţinea s‑o cunosc în caz că nu mai apuca să o istorisească. În următorii ani, pe când călătoream amândoi, a retrăit agonia perioadei petrecute la Paris pe când scria Fiesta trecând totodată prin suferinţa îngrozitoare de a fi îndrăgostit de două femei în acelaşi timp, o experienţă care avea să nu‑i dea pace până la moarte.[...] Am trăit multă vreme cu povestea lui Ernest în minte. Nu este o amintire îngropată şi scoasă la lumină. Ceea ce mi‑a povestit de‑a lungul călătoriilor noastre mi‑a fost încredinţat cu un scop. Am ţinut povestea în mine atâţia ani, iar acum simt că am obligaţia faţă de Ernest să o aştern pe hârtie, dând frâu liber amintirilor.” – A.E. Hotchner