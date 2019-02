Video Spectacolul Queen, care a inaugurat Gala de acordare a premiilor Oscar, a surprins audiența

Cea de-a 91-a ediție a premiilor Oscar a fost deschisă într-un mod controversat printr-un spectacol Queen. Noul solist al formației, Adam Lambert, fostul concurent American Idol, a interpretat cântecele ”We Will Rock You” și ”We Are the Champions” alături de membrii originali ai formației, informează The Guardian.





Rami Malek, care l-a interpretat pe Freddie Mercury în filmul Bohemian Rhapsody, s-a arătat încântat de spectacolul oferit de formație, la fel ca Lady Gaga.

they’re in the front row omg but look how HAPPY THEY LOOKED DURING QUEEN’S PERFORMANCE pic.twitter.com/ZssMHCvSCz — \uD835\uDD65 | RAMI WON HIS OSCAR (@brisclogs) February 25, 2019

Alții au arătat mai degrabă contrariați- este cazul lui Bradley Cooper și Christian Bale.



Shout out to Christian Bale for not giving it up for Queen. pic.twitter.com/p3xkoEC0N4 — Christian Silva (@SlackHound) February 25, 2019