A murit actrița Maria Teslaru

Doamna elegantă - „Roberto Zucco" de Bernard Marie Koltes, regia Felix Alexa, 1995





Cântăreaţa de operă - „Ghetto" de Joshua Sobol, regia Victor Ioan Frunză, 1993









"Cu profundă durere, colegii din Teatrul Național I.L.Caragiale din București se despart astăzi de cea care le-a fost colegă și prietenă, parteneră de scenă și încântătoare actriță MARIA TESLARU. De la „Trilogia antică” la „Burghezul gentilom”, fiecare spectacol în care a jucat din 1990 încoace pe scenele TNB va rămâne atins de talentul și de harul său. Vocea sa puternică și caldă va răsuna în continuare în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o! Colectivul TNB transmite condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să o aibă în pază!", a transmis Teatrul Național I.L.Caragiale din București, pe Facebook.Nu au întârziat să apară reacțiile din partea colegilor, notează Mediafax."Aveam 30 de ani, actor al Teatrului Național București, jucam în regia meșterului Ion Cojar, iar ei mă înconjurau cu dragoste și multă bucurie. Astăzi Maria Teslaru ne-a părăsit... Cine a avut șansa să fie mângâiat de privirea ei, astăzi este cu siguranță trist. Dumnezeu să o odihnească în pace.", a scris actorul Victor Vurtejanu, pe Facebook."Atat de superba, de buna, de minunata...cu umor, talent, inteligenta, forta...Mi s a rupt sufletul cand am auzit ca a plecat. Azi. Marie, ai luat cu tine toata tineretea mea de la Piatra Neamt...pe care am impartit o cu tine...om minunat! Frumoasa Marie, cea plina de viata...drum bun! Sa bucuri cerul cum ne ai bucurat pe noi. Te iubesc si Dumnezeu sa ti tina sufletul in palma LUI. Cum esti in fotografia asta...asa te tin minte pe strazile din Piatra cand ne am intalnit si cand am ramas uimita de splendoarea fiintei tale. Of, Doamne...", a scris și Oana Pellea.Maria Teslaru s-a născut 12 aprilie 1955, La Buhuși.A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția actorie - promoția anului 1977, la clasa profesorului Octavian Cotescu. A absolvit, de asemenea, Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș, secția actorie - promoția anului 1980.Roluri la TNB:Dorimene / Lady D`or - „Burghezul gentilom" după J.B.P. Molière, regia Petrică Ionescu, 2006Marotta - „Patimile Sfântului Tommaso d`Aquino" după Alex Mihai Stoenescu, regia Grigore Gonţa, 2005Jeanetta - „Coada" de Paul Everac, regia Paul Everac, 2004Lena - „Biroul informaţii eterne" de Mircea Radu Iacoban, regia Mihai Manolescu, 2002Guvernanta - „Omul din La Mancha" de Dale Wasserman, regia Ion Cojar, 2000Mama - „Năluca" de Fănuş Neagu, Lucian Chişu, Dan Micu, regia Dan Micu, 1998Cântăreaţa - „Boabe de rouă pe frunza de lotus în bătaia lunii" de Nicolae Mateescu, regia Gelu Colceag, 1998