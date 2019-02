VIDEO Premiile Grammy 2019/ Childish Gambino,marele câștigător/ Premiu postum pentru Chris Cornell

Childish Gambino, numele de pe scena muzicii al actorului Donald Glover, a obţinut patru trofee, pentru piesa "This Is America", la ediția de anul acesta, a 61-a, a premiilor Grammy, care au fost decernate duminică seară, la Los Angeles, potrivit The Associated Press, transmite Mediafax.

"This Is America", care se referă la identitatea populaţiei de culoare şi brutalitatea poliţiei, a fost desemnată cel mai bun cântec al anului, devenind prima piesă rap din istorie recompensată cu prestigiosul trofeu. Piesa a mai primit premiile Grammy pentru cea mai bună înregistrare a anului, cel mai bun videoclip muzical şi cea mai bună interpretare rap.

Kacey Musgraves a câștigat mult râvnitul premiu Grammy pentru cel mai bun album al anului, "Golden Hour", dar și trofeele pentru cea mai bună piesă country, "Space Cowboy", și cea mai bună interpretare country, "Butterflies".

Childish Gambino a absentat, însă, de la gala Grammy, la fel ca și alte nume mari ale genului, precum Kendrick Lamar și Jay-Z. Dar canadianul Drake a participat la ceremonie, unde a primit premiul pentru cel mai bun cântec rap, "God’s Plan".

În ciuda faptului că muzica rap este cel mai ascultat gen în SUA, reprezentanţii acestuia aleg să nu participe la gala Grammy, unde, de cele mai multe ori, sunt ignoraţi. Însă Drake, cel mai ascultat artist pe serviciile de streaming în 2018, a declarat în discursul de acceptare că muzicienii nu trebuie să îşi facă griji pentru premii, pentru că, de fapt, câştigul vine în momentul în care fanii cântă piesele lor.

La aceeaşi gală, muzicianul american Chris Cornell, care s-a sinucis în mai 2017, a obținut postum premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare rock cu piesa "When Bad Does Good".

Fostul președinte american Jimmy Carter a câștigat la categoria "cel mai bun album vorbit" cu "Faith - A Journey for All".

Lady Gaga și Brandi Carlile au câștigat fiecare câte trei premii Grammy.

Astfel, Carlile - artista cu cele mai multe nominalizări anul acesta, șapte - a câștigat premii Grammy în categoriile dedicate genului Americana și American Roots, în timp ce Lady Gaga a primit trofee pentru cea mai bună interpretare a unui duo/grup pop, pentru "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star Is Born" (împreună cu Bradley Cooper), dar și cea mai bună interpretare pop, pentru "Joanne". Piesa "Shallow" a mai primit premiul pentru cel mai bun visual media.

Dua Lipa a primit premiul pentru cel mai bun artist debutant al anului.

Ceremonia de duminică seară a fost dominată de femeile din industria muzicală americană. Michelle Obama, fosta primă doamnă a SUA, a avut o apariţie surpriză în deschiderea evenimentului de la Staples Center din Los Angeles, la care vedete precum artista hip-hop Cardi B, Lady Gaga, Jennifer Lopez, actriţa Jada Pinkett Smith şi gazda Alicia Keys au vorbit despre puterea muzicii.

Evenimentul televizat a debutat cu Camila Cabello, care a interpretat pe scenă o versiune dance a single-ului "Havana", alături de artiștii J Balvin, Ricky Martin și Young Thug.

Alicia Keys, Gaga, Dolly Parton, Miley Cyrus, Janelle Monae, Diana Ross, Katy Perry și laureatul premiului Grammy pentru cel mai bun album country Kacey Musgraves au mai susținut recitaluri pe scenă.

Numărul mare de vedete feminine de la ediția de anul acesta a galei a fost în contradicție cu ceremonia de anul trecut, când Recording Academy, organizatoarea evenimentului, a fost chiar acuzată de discriminare.





Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată pe site-ul oficial al premiilor Grammy.

Anul trecut, starul retro R&B Bruno Mars a fost marele câștigător al galei Grammy, fiind recompensat cu șase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore "cel mai bun album" ("24K Magic"), "cea mai bună înregistrare" și "cel mai bun cântec" ("24K Magic").