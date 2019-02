Concert Brahms/ Elgar cu dirijorul Rumon Gamba la pupitrul Orchestrei Naționale Radio

A efectuat numeroase înregistrări, multe dintre ele apărând pe CD-uri: concertele de Mozart, Ceaikovski, Mendelssohn, Anotimpurile de Vivaldi şi cele două concerte de George Lloyd, alături de renumita orchestră Philarmonia din Londra.





Dirijorul de origine britanică, RUMON GAMBA - care se bucură de o frumoasă carieră artistică europeană - a fost dirijor principal şi director muzical al NorrlandsOperan - Suedia, dirijor principal al Aalborg Symfoniorkester - Danemarca și dirijor principal şi director muzical al Iceland Symphony Orchestra - Islanda - este invitatul special al concertului susținut vineri, 8 februarie (19.00) de Orchestra Nationala Radio.Evenimentul de la Sala Radio se va desfășura cu participarea violonistei CRISTINA ANGHELESCU, care va interpreta Concertul în Re major pentru vioară şi orchestră semnat de Brahms, singurul concert de vioară creat de marele compozitor german și dedicat unuia dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile: Joseph Joachim (1831 – 1907). Premiera absolută a avut loc la Leipzig, în 1879, cu Brahms însuși la pupitrul dirijoral și Joachim în ipostază solistică.În cea de-a doua parte a serii veți asculta la Sala Radio Variaţiunile Enigma, creație a compozitorului britanic Edward Elgar. Fiecare variațiune este un portret muzical al celor care compuneau cercul apropiat de prieteni ai compozitorului, inclusiv soția sa (Alice). Partiturile fac referire la aspecte ale personalității sau la întâmplări comune trăite de prietenii săi. Una dintre variațiuni este un "autoportret" al compozitorului însuși.În această stagiune RUMON GAMBA va colabora cu Rotterdam Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony, BBC Symphony, BBC Philharmonic, Sinfónica de Galicia la Festivalul Musika-Música din Bilbao, Bilkent Symphony, WDR Rundfunk, Norrlands Orchestra ș.a. Interesat de muzica nouă, Rumon Gamba a dirijat prime audiţii, dintre care menţionăm premiera operei Two Boys de Nico Muhly la English National Opera, Concertul pentru violă de Brett Dean alături de BBC Symphony Orchestra, Dancer in the Dark de Poul Ruders, Blood on the Floor şi Scherzoid de Mark-Anthony Turnage. Totodată, a dirijat în premieră australiană versiunea originală a Simfoniei nr. 5 de Sibelius, alături de Queensland Symphony Orchestra. Rumon Gamba a mai dirijat The African Prophetess de Larsson Gothe, alături de Norrlands Operan şi corul operei din Cape Town în cadrul unui eveniment organizat de Royal Stockholm Philharmonic.Solistă a Orchestrelor şi Corurilor Radio, CRISTINA ANGHELESCU provine dintr-o familie de muzicieni şi a început studiul viorii cu tatăl său, cel care i-a îndrumat cu atenţie şi profesionalism formarea artistică. Cristina Anghelescu a fost invitată să concerteze în săli renumite ca Schauspielhaus – Berlin, Ceaikovski – Moscova, Teatro Monumental y Auditorium – Madrid, Smetana Hall – Praga, St. John's Smith Square – Londra, Finlandia Hall - Helsinki şi în compania unor orchestre importante din Dresda, Paris, Praga, Bratislava, Caracas, Moscova, Budapesta, Londra etc. A efectuat numeroase turnee în toate ţările Europei, în Taiwan, America de Sud şi cea de Nord, Africa de Sud etc.