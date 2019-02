GALA HOP - Gala Tânărului Actor, ediția 2019, sub bagheta lui Gigi Căciuleanu

Prezentarea unui moment de mișcare și text pregătite de concurent (maximum 5 minute la secţiunea Individual şi maximum 10 minute la secţiunea Grup)

Un moment de improvizație de mişcare, sau de mişcare şi text pe o temă propusă pe moment (maximum 3 minute)

Ediția a 22-a a Galei Tânărului Actor HOP va avea ca temă „Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual” şi se va desfăşura sub bagheta cunoscutului coregraf şi dansator Gigi Căciuleanu, informeaza UNITER Director artistic, coregraf, pedagog şi „animator” de Teatru Coregrafic, Gigi Căciuleanu s-a format atât sub influenţa marei Doamne a dansului contemporan Miriam Răducanu, cât și dansând alături de stele ale dansului contemporan precum Murray Louis sau Pina Bausch.In Argumentul pentru alegerea temei, in comunicatul UNITER se arata: "DansActorul, chiar dacă a apărut ca protagonist al Teatrului-Coregrafic, nu este în mod necesar, şi în exclusivitate, actor al unei piese folosind numai mişcarea. DansActorul poate fi, cu atât mai mult, un şi mai performant actor al oricărui tip de spectacol teatral.Toţi marii regizori utilizează, din ce în ce mai des, mişcarea în spectacolele lor: fie că fac apel la specialişti în coregrafie pentru „mişcarea scenică” fie că o concep şi o realizează ei înşişi.Astfel mişcarea, pe lângă faptul că devine pe zi ce trece un mijloc major şi de sine stătător de expresie artistică, nu poate decât să fie un partener cu rol egal al cuvântului rostit.Verbul-Acţiune nu exclude Verbul-Vorbă. Dimpotrivă." (textul integral, „Teatru coregrafic / DansActorul – ca fenomen al teatrului de viitor”, poate fi citit pe http://galahop.ro/ şi http://uniter.ro/ )Anul acesta, pentru ambele secţiuni:şi, preselecția va consta în două probe:Concurenții vor pregăti un moment de Teatru-Coregrafic*. În construcția momentului, concurenții vor prezenta tratarea, prin mijloacele teatrului coregrafic, a unui text dramatic sau poetic, la alegere liberă, sub formă:- verbală sau- non-verbală, putând beneficia de acompaniament sonor la alegere liberă (muzică, text înregistrat, zgomote etc.) sau- mixtă – o combinare liberă a celor două forme precedente (verbal + nonverbal)Componența maximă a unui grup – 7 persoane.Toţi Candidaţii (Individual și Grup) trebuie să se prezinte la preselecţie cu:– eventualul suport sonor (muzică, text, zgomote etc) pe memory stick, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute „pe viu”– eventualele obiecte sau accesorii de care ar avea nevoie.Preselecția se adresează tuturor actorilor care au absolvit facultatea (licență), cu vârsta până la 33 de ani.Data și locul preselecțiilor vor fi anunțate ulterior.