Lansare de carte: „Nimicul“ de Hanif Kureishi, satira unei elite artistice din Londra zilelor noastre, un joc de oglinzi care reflectă adevărul și minciuna dintr-un triunghi conjugal

Editura Humanitas Fiction vă invită miercuri, 6 februarie, ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bd. Regina Elisabeta nr.38), la lansarea romanului Nimicul de Hanif Kureishi, publicat în colecția în colecția „Raftul Denisei“, coordonată de Denisa Comănescu, în traducerea lui Cristian Ionescu.







Apărut în 2018, la editura britanică Faber&Faber, romanul lui Hanif Kureishi a fost foarte bine primit de presa occidentală și de public. Prestigiosul cotidian francez Le Figaro caracterizează cel mai recent roman al lui Hanif Hureishi astfel: „ Aparent, Nimicul e o comedie de moravuri, satirizând o elită artistică din Londra zilelor noastre, însă în spatele cortinei descoperi un extraordinar mecanism al voyeurismului și al perversității, un joc de oglinzi în care nu mai știi cine e victima și cine călăul, cine minte și cine spune adevărul.“Vor prezenta cartea Ana Barton, scriitoare, Cristina Foarfă, jurnalistă, editor coordonator Bookaholic.ro și Simona Preda, critic literar. Moderatorul întâlnirii va fi Raluca Popescu, redactor-șef al Editurii Humanitas Fiction.Inclus de The Times pe lista celor mai mari 50 de scriitori britanici de după 1945, Hanif Kureishi este un prozator, dramaturg și scenarist multipremiat: a câștigat Whitbread Award în 1990 și a primit două nominalizări la Oscar pentru cel mai bun scenariu. Opera lui este tradusă în 36 de limbi.„Cel de-al șaptelea roman al lui Hanif Kureishi are un umor diabolic: sex, gelozie, escrocherii sentimentale, neajunsurile vârstei, autodistrugere, scatologie - toate sunt concentrate în Nimicul, o carte despre un triunghi conjugal cu o intrigă de film noir. […] În universul închis și claustrofobic al casei sale, arogantul Waldo pune în scenă ultima lui capodoperă. În răzbunarea bătrânului regizor simțim «piesa în piesă» a lui Hamlet, capacitatea de manipulare a lui Iago, gelozia lui Othello și puterile supranaturale ale lui Prospero.“ – The TimesWaldo, un cineast celebru ajuns la senectute (cu toate infirmitățile pe care le aduce vârsta), asistă aproape neputincios la înstrăinarea soției sale, care îl înșală cu un bun prieten. Însă, deși e sechestrat de facto în camera lui, într-un luxos apartament din Londra, Waldo nu este dispus să piardă controlul asupra lumii sale: va regiza (și înregistra) o răzbunare diabolică. Tehnologia zilelor noastre este de partea lui. Poate urmări și monitoriza totul din scaunul cu rotile. Poate dirija terți care să îl ajute să-și îndeplinească planul. Ca un păianjen imobil în centrul pânzei pe care a țesut-o, Waldo îi va pândi și manipula pe mai tânăra lui soție, Zee, victimă deloc inocentă, și pe seducătorul escroc Eddie, împingându-i pe cei doi actori fără voie la gesturi extreme.„Nimeni nu privește mai atent și mai necruțător lumea noastră.“ – William BoydHanif Kureishi, scriitor de origine pakistanezo-britanică, s-a născut în 1954 în Kent. A studiat filozofia la King’s College, Londra. În 1981 a obținut Premiul George Devine pentru piesele Outskirts și Borderline, iar în 1982 a fost numit writer in residence la Royal Court Theatre. Pentru scenariul filmului My Beautiful Laundrette, din 1984, a primit o nominalizare la Oscar. A scris, de asemenea, scenariile filmelor Sammy and Rosie Get Laid (1987), London Kills Me (1991, pe care l-a și regizat), The Mother (2003) și Venus (2007). Piesa lui Sleep With Me a fost pusă în scenă la National Theatre din Londra în 1999, iar When the Night Begins, la Hampstead Theatre în 2004. Primul său roman, Buddha din suburbie (The Buddha of Suburbia, 1990; Humanitas Fiction, 2007), s-a bucurat de mare succes, fiind tradus în peste 25 de limbi. I-au urmat o serie de romane, între care The Black Album (1995), Intimitate (Intimacy, 1998; Humanitas Fiction, 2018) —care stă la baza ecranizării omonime din 2001, în regia lui Patrice Chéreau —, Darul lui Gabriel (Gabriel’s Gift, 2001; Humanitas, 2005), Am ceva să-ți spun (Something to Tell You, 2008; Humanitas Fiction, 2010), Nimicul (The Nothing, 2018; Humanitas Fiction, 2019), precum și volume de povestiri: Love in a Blue Time (1996), Midnight All Day (1999) și The Body and Other Stories (2002). Hanif Kureishi semnează, de asemenea, volumele de eseuri Dreaming and Scheming: Reflections on Writing and Politics (2002) și The Word and the Bomb (2005), precum și memoriile My Ear at his Heart: Reading my Father (2004). A fost recompensat în Franța cu medalia Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, iar în țara sa, cu CBE.