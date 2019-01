Dan Lungu, despre scandalul din jurul premiului ”Mihai Eminescu”: Să soliciți câștigătorului să returneze suma doar pentru că nu poate fi prezent la ceremonie este imoral și jenant

Există acest regulament care prevede criteriile și procedura de jurizare și acordare a premiului? Dacă da, de ce nu este public? În cazul în care există, acest regulament a fost aprobat de către Consiliul Local al municipiului Botoșani? În cazul în care există, regulamentul prevede explicit prezența fizică sau e posibilă prezența online, cum se întâmplă la multe alte festivaluri din lume? Din moment ce i-a fost virată suma de bani laureatului, înseamnă că există un proces verbal de jurizare, semnat de toți membrii juriului. Există vreo procedură care permite anularea unui astfel de proces verbal? Vă solicităm să îl faceți public, pentru a-l putea consulta. Câte voturi a primit domnul Constantin Abăluță? Unii spun că 5, alții că 7. Într-o emisiune la Radio România Cultural, unul dintre membrii juriului, profesorul Mircea Martin, a declarat că premiantul stabilit prin proces verbal e Constantin Abăluță și nu-și explică de ce a luat altcineva premiul. De către cine a fost luată decizia de a acorda premiul celui aflat pe locul doi? Există un document în acest sens? Dacă da, vă solicităm să îl faceți public. Decizia de a acorda premiul celui aflat pe locul doi a fost luată cu consimțământul membrilor juriului? Se poate face proba acestui consimțământ? Cine a luat decizia de a i se retrage banii domnului Constantin Abăluță, câștigătorul desemnat de juriu? Am înțeles că organizatorul este diferit de finanțator. Care sunt obligațiile asumate de organizator în fața finanțatorului în ceea ce privește imaginea publică a premiului și a evenimentului? În contextul în care am înțeles că nici membrii juriului nu au fost prezenți cu toții la decernare, vă rog să ne comunicați ce prevede regulamentul în privința obligativității prezenței acestora la ceremonia de decernare a premiului?”, scrie Dan Lungu



”Stimate domnule primar al municipiului Botoșani, dragi consilieri locali, am hotărât să vă scriu, până lucrurile nu ajung în punctul în care nu mai pot fi salvate. Știm cu toții, Premiul „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia este cel mai important premiu de poezie din țară. Încă mai este, în pofida faptului că în ultimii ani scandalurile din jurul său s-au ținut lanț. Tocmai fiindcă are prestigiul pe care îl are, responsabilitatea dumneavoastră este de a face tot ce vă stă în putință pentru a-l proteja și a nu-l lăsa să cadă în ridicol, cum s-a întâmplat la ediția din acest an... Dați-mi voie să fiu vocea emoțiilor negative din lumea literară și să vă redirecționez o serie de întrebări la care, în numele transparenței care trebuie să însoțească cheltuirea oricărui ban public, trebuie răspundeți public: