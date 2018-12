Galt MacDermot, compozitorul celebrului musical „Hair”, a murit la vârsta de 89 de ani

Galt MacDermot, compozitorul celebrelor musicaluri jucate pe Broadway Hair și Doi gentlemeni din Verona, a murit luni, cu o zi înainte de aniversarea a 90 de ani. Moartea lui a fost confirmată pentru Playbill de către nepoata sa, deși nu a fost dezvăluită cauza morții, potrivit revistei

MacDermot a îmbinat lamentațiile cosmice ale duoului Ragni-Rado din ,,Vârsta Vărsătorului” cu un groove însuflețit, iar pentru ,,The Flesh Failures (Let the Sunshine In)” a adus în peisaj sunetul specific chitărilor de rock. Cântecul a fost lansat în 1969 de The Fifth Dimension și a devenit rapid imnul generației hippie.

Cu o poveste care aruncă umbre de îndoilaă cu privire la moralitatea războiului din Vietnam, producția a fost o lovitură la vremea sa și a câștigat două nominalizări la Tony și un premiu Grammy. Spectacolul a fost repus în scenă de mai multe ori și a câștigat atât un Tony, cât și un premiu Drama Desk pentru repunerea în scenă pe Broadway din 2009.

"[Hair] reușește să prindă audiența în ritmul experienței, dacă nu în conștientizarea acută a ceea ce se întâmplă", a scris Rolling Stone în 1968. "Este actual, vorbește despre tinerii din ziua de astăzi, sau cel puțin despre unii dintre ei, ceea ce marchează o binevenită turnură față de preocuparea clasică a Broadway-ului cu drama vârstei mijlocii.”

În 1971, MacDermot a dat din nou lovitura cu musicalul rock ,,Two Gentlemen of Verona”, bazat pe comedia shakespeariană cu același nume, cu versuri de John Guare (Six Degrees of Separation). A câștigat două Tonys în 1972, întrecând ,,Grease and Follies” în lupta pentru cel mai bun musical.

MacDermot s-a născut la 18 decembrie 1928 la Montreal și a obținut diploma de licență în muzică în cadrul Universității Cape Town din Africa de Sud. În plus față de cele două mari lucrări muzicale pe care le-a semnat, MacDermot a compus muzica pentru basmele fraților Grimm (Isabel's a Jezebel), călătoria în spațiu (Via Galactica) și America anilor 1940 (The Human Comedy). El a scris, de asemenea, revista Time and the Wind.





MacDermot a fost introdus în Hall of Fame pentru compozitori în 2009 și a primit în 2010 premiul Societății de compozitori, autori și editori de muzică din Canadei pentru realizările din timpul vieții.





Muzica lui MacDermot, atât din producțiile sale de scenă, cât și din albumele din afara Broadway, a avut un impact imens asupra hip-hop-ului.

Fragmente din "Space", din coloana sonoră a ”Woman Is Sweeter”, au apărut în piesele lui Snoop Dogg, Faith Evans și Busta Rhymes ("Woo-Hah! Got You All in Check"); înregistrarea sa solo "Coffee Cold" apare în cântece de la Gang Starr și Handsome Boy Modeling School; și "Golden Apples - partea a II-a" a fost folosit în muzică de J Dilla și Obie Trice.

În plus, Madlib, MF Doom, Run-DMC și Enemy Public, printre mulți alții, au folosit muzica lui MacDermot în înregistrările personale.

După succesul înregistrat de piesa ,,African Waltz”, interpretată de saxofonistul Cannonball Adderley, premiată cu un Grammy la începutul anilor 60, compozitorul născut în Montreal s-a mutat în New York. Aici s-a întâlnir cu Gerome Ragni și cu James Rado, cei doi compozitori alături de care MacDermot a creat Hair. Musicalul a avut premiera pe Broadway în 1967, iar în anul următor performance-ul a fost mutat la Great White Way.