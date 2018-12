VIDEO Covasna: Protest la premiera spectacolului "Nu chiar 1918", dedicată Zilei Naţionale

La scurt timp după începerea spectacolului, protestatarii s-au retras, la solicitarea organelor de ordine chemate la faţa locului.





Îmbrăcaţi în costume populare şi purtând steaguri tricolore, aceştia au ajuns la teatru cu puţin timp înainte de începerea reprezentaţiei, cu intenţia de a asista la premieră, dar, nemaigăsind locuri libere, au început să scandeze "Ruşine, ruşine să vă fie", după care au intonat Imnul naţional al României şi au cântat mai multe melodii patriotice.Într-o discuţie cu conducerea teatrului, liderii asociaţiei şi-au exprimat nemulţumirea faţă de montarea acestei piese în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale şi Centenarului Marii Uniri, arătând, printre altele, că aceasta a fost scrisă de dramaturgul Székely Csaba, autorul controversatei piese "Mihai Viteazul" pusă în scenă nu cu mult timp în urmă la Târgu Mureş."Împreună cu mai mulţi prieteni din ţară am sărbătorit ziua de 1 Decembrie la Odorheiu Secuiesc şi am aflat că astăzi la Sfântu Gheorghe se joacă o piesă batjocoritoare şi jignitoare la adresa Zilei Naţionale a României, scrisă de un autor maghiar şi pusă în scenă de un regizor român. Considerăm că este inadmisibil ca pe 1 Decembrie să calci în picioare, să batjocoreşti un simbol naţional al neamului românesc - Ziua naţională a României (...) Am venit aici să reafirmăm valorile naţionale româneşti, însemnătatea extraordinară a zilei de 1 Decembrie, să cântăm imnul naţional şi alte cântece patriotice şi să arătăm că asemenea fapte nu vor mai rămâne de acum încolo fără răspuns", a declarat Mihai Tîrnoveanu, unul dintre liderii asociaţiei "Calea Neamului".Directoarea teatrului, Anna Maria Popa a declarat că protestul i se pare "complet deplasat" şi că, în condiţiile în care protestatarii nu au văzut spectacolul, nu vorbesc în cunoştinţă de cauză."Sunt complet dezinformaţi, sunt complet manipulaţi. Fac nişte conexiuni cu spectacole din alte oraşe, din alte teatre, care nu au nicio legătură cu spectacolul nostru. Nu facem absolut nimic jignitor. Acest spectacol va fi disponibil şi în perioada următoare poate fi văzut, oricine poate să îşi dea cu părerea. Eu am fost dispusă inclusiv să dau textul în avans, am avut inclusiv un spectacol lectură, unde cei, într-adevăr, îngrijoraţi ar fi putut să vină să vadă, dar nu a venit, evident, nimeni. Astăzi (...) am avut expoziţii, lansări de carte, o grămadă de evenimente minunate, dar niciunul dintre aceşti oameni nu a fost prezent la frumoasele evenimente pe care le-am organizat cu ocazia Centenarului", a declarat Anna Maria Popa.