Concursul #digitaliada dă startul înscrierilor. Începând cu această ediție, se pot înscrie în competiție și elevii de peste 14 ani.

Fundația Orange lansează concursul național #Digitaliada, care premiază cele mai bune materiale digitale educaționale pentru ciclul gimnazial. Concursul este structurat pe trei categorii: Aplicații software, Conținut digital de tip video și Proiecte didactice. Regulamentul de concurs poate fi consultat aici





Competiția se desfășoară pe www.digitaliada.ro , în perioada 22 noiembrie 2018 – 15 februarie 2019, iar materialele vor fi evaluate de o comisie de experți în educație și conținut digital. #Digitaliada oferă ca premii echipamente electronice și IT în valoare totală de 8000 euro și se adresează tuturor persoanelor interesate să creeze și să pună la dispoziția publicului larg materiale didactice în format digital pentru clasele V-VIII.

Începând cu această ediție, se pot înscrie în competiție și elevii de peste 14 ani.„În România am sesizat că dezvoltarea de conținut digital este mai degrabă în scop de afaceri și sunt foarte puțini oameni cu adevărat pasionați de oferirea acestui tip de conținut în scop educațional. Fundația Orange își dorește să identifice și să răsplătească aceste persoane care creează conținut digital educațional din pasiune sau din dorința de a contribui pur și simplu la educația copiilor. Astfel, copiii pot avea acces la conținut digital educațional gratuit de calitate.”, a declarat Amalia Fodor, Director al Fundației Orange.„Premiul obținut m-a ajutat să fac materiale de o calitate superioară și să le folosesc la oră mult mai ușor. Am creat și un canal educațional online și zilnic utilizez resurse educaționale digitale la clasă. Elevii mei au conștientizat faptul că oricine, indiferent de materia predată sau locul de unde provine, poate fi recompensat pentru ideile în care crede cu adevărat și sunt atât de entuziasmați încât se implică și mă ajută să creez aceste materiale.”, a declarat Anda Laura Silea, unul dintre câștigătorii ediției a doua a concursului #Digitaliada.Concursul este parte din programul Digitaliada – un program cu o abordare la 360 de grade a educației digitale, ce oferă în 40 de școli din mediul rural echipare tehnologică a unui laborator digital, conținut educațional digital și materiale suport pentru Matematică și TIC, formare dedicată pentru profesori în utilizarea materialelor digitale la clasă, dar și suport permanent în implementare. La nivel național, prin platformă, sunt puse deja la dispoziția publicului peste 500 de resurse digitale ce pot fi utilizate în procesul de predare-învățare.Despre Fundația OrangeFundația Orange este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate. În cei 6 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 3,5 milioane de euro in proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul integrării lor sociale.Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați www.fundatiaorange.ro și www.digitaliada.ro