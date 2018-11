Odată cu sonda spațială InSight au ajuns pe Marte și numele celor patru membri ai trupei Goodbye to Gravity care au murit în incendiul din Colectiv

Goodbye to gravity

Numele celor patru membri ai trupei Goodbye to Gravity care au murit în incendiul din clubul Colectiv au fost scrise, alături de ale altor peste 2,4 milioane de oameni, pe un microcip pus la bordul sondei spațiale InSight, care a aterizat cu succes pe Marte.

NASA le-a permis tuturor celor care doreau să obțină un "permis de îmbarcare” la bordul sondei spațiale InSight să se înscrie pe site-ul oficial al Agenției Spațiale, iar numele lor apar pe un microcip plasat la bordul sondei.

Pe microcip apar, alături de numele a peste 2,42 de milioane de oameni, și numele lui Alex Pascu, Bogdan Lavinius, Vlad Ţenea şi Mihai Alexandru, membrii trupei Goodbye to Gravity care au murit în incendiul din Colectiv.

Inițiativa i-a aparținut lui Andreas Schönhofen, fan al formației, iar pe pagina de Facebook a trupei Goodbye to Gravity îi sunt aduse mulţumiri acestuia "pentru minunata sa iniţiativă comemorativă".

”În memoria celor patru membri decedaţi ai trupei <<Goodbye to Gravity>> am adăugat numele acestora în misiunea InSight către Marte, unde vor rămâne pentru totdeauna. Arta și numele trupei sunt strâns legate de călătoriile în spaţiu şi astronautică. Acesta este motivul pentru care am ales acest mod de a onora aceşti patru oameni”, a scris germanul pe Facebook, înainte de lansarea misiunii NASA.

După ce sonda spațială InSight a aterizat cu succes pe Marte, Andreas Schönhofen a scris pe Facebook că este extrem de fericit.

Incendiul de la clubul Colectiv din 30 octombrie 2015 a izbucnit în timpul unui concert susţinut de trupa Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul ”Mantras of War”. În urma incendiului şi-au pierdut viaţa 64 de persoane - 27 în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate. Solistul Andrei Găluţ este singurul membru al trupei care a supravieţuit tragediei.

NASA a anunțat luni că InSight a aterizat cu succes pe planeta Marte, după ce a călătorit timp de aproape șase luni de la lansarea acesteia, în 5 mai . InSight a parcurs aproximativ 484,000,000 km în drumul său spre Marte și a atins o viteza maximă de aproape 10000 km/oră. Sonda are misiunea de a analiza activitățile seismice și structura interne a planetei, iar activitatea este programată să dureze doi ani. Sonda a costat 993 de milioane de dolari, fiind primul dispozitiv care aterizează pe Marte după ce vehiculul de teren Curiosity a ajuns pe Marte în 2012.