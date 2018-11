Noutățile Grupului Editorial Trei la Gaudeamus 2018

Grupul Editorial Trei vă așteaptă la cea de-a 25-a ediție a Târgului Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învățătură cu peste 700 de noutăți editoriale, bestselleruri internaționale, cărți de psihologie și volume pentru copii și adolescenți.



Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, de la ora 17.00, vă așteptăm la o întâlnire cu Chris Simion-Mercurian și cel mai recent volum al său CARE DINTRE NOI / WHICH ONE OF US, proiect realizat împreună cu prietena sa, fotografa Cătălina Flămânzeanu. În urmă cu un an, Chris Simion-Mercurian a primit diagnosticul de cancer. Au urmat tratamentul, lupta cu boala și determinarea de a supraviețui prin credința în sensul vieții. Acest album ilustrează prin text și imagine o experiență limită. Dialogul dintre Chris Simion-Mercurian și Cătălina Flămînzeanu va fi moderat de Magdalena Mărculescu, director editorial Trei.



Editura Trei la Targul Gaudeamus 2018 Foto: Editura Trei



Noua colecție PSIHANALIZĂ CONTEMPORANĂ își propune să ofere o selecție din cele mai reprezentative cărți ale autorilor din ultimele decenii ale secolului XX și din secolul XXI. Pentru început, cititorul român face cunoștință cu unul dintre celebrele Seminarii ale lui Jacques Lacan, Scrierile tehnice ale lui Freud. De asemenea, un alt autor important, dar încă necunoscut în România, Salman Akhtar, este prezent cu două cărți semnificative: Sursele bucuriei, una din primele sinteze psihanalitice despre dimensiunile pozitive ale naturii umane, și Sursele suferinței - o nouă viziune asupra răului.

Colecția Misterele Inconștientului Colectiv se îmbogățeste cu un nou titlu: Hotarele sufletului. Practica psihologiei lui Jung. June Singer, o importantă popularizatoare a psihologiei analitice în SUA, ”traduce” sub o formă accesibilă nespecialistului principalele concepte jungiene: complexele, Sinele, persona, umbra și interpretarea viselor. Iar în colecția Psihologie Psihoterapie vă propunem Tulburările de personalitate din DSM-5. Psihiatru american cu o experiență de peste 50 de ani, Len Sperry dedică fiecărei tulburări de personalitate câte un capitol în care include secțiuni privind diagnosticarea, evaluarea psihologică, conceptualizarea de caz și intervențiile specifice de tratament – de la psihoterapia individuală și terapia de grup, la terapia de cuplu și de familie, medicație și tratamentul integrativ și combinat.

Veți găsi unul dintre cele mai bune romane ale anului 2017 în colecția Fiction Connection a Editurii Trei. Înainte să fim ai voștri este o carte inspirată de cazul real al Georgiei Tann, directoarea unui orfelinat din Memphis care răpea și vindea copii familiilor bogate. Lisa Wingate relatează povestea tulburătoare a unor frați cu destine frânte, care reușesc, în cele din urmă, să-și găsească izbăvirea. Înainte să fim ai voștri a stat peste 53 de săptămâni în topul New York Times Bestseller.

Nu ratați noile apariții din seriile de autor Agnès-Martin Lugand, Marc Levy și Amélie Nothomb.

Seria de Jo Nesbø, inaugurată recentă cu romanul stand alone Fiul (2018), continuă printr-un proiect nou: traducerea în limba română a primului titlu din suita de romane polițiste care-l au ca protagonist pe celebrul Harry Hole – Liliacul. O carte-cult a genului crime recompensată cu prestigiosul Riverton Prize 1997 și The Glass Key în 1998.

Privind la stele de Gae Polisner este o lectură superbă, adresată adolescenților, despre un tânăr care trece printr-o criză personală profundă, dar care găsește puterea de a-i face față.

Blues pentru găurile negre și alte cântece din spațiul cosmic de Janna Levin (colecția Acum pentru viitor) relatează într-un mod accesibil povestea fascinantă a obsesiilor, aspirațiilor și dificultăților întâmpinate de oamenii de știință care, timp de cincizeci de ani, au depus eforturi asidue ca să confirme predicția lui Einstein din 1917 și să detecteze undele gravitaționale.

Colecția de istorie ne propune o incursiune în fascinanta Bavarie cu uluitoarele ei castele Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee sau Rezidens, toate martore tăcute ale vieții și destinului tragic al lui Ludovic al II-lea al Bavariei. Cartea lui Jean des Cars – Ludovic al II-lea al Bavariei sau Regele nebun – este o captivantă poveste a unui destin cu aură romantică, un omagiu adus unei moșteniri artistice incontestabile, dar totodată și o încercare temerară de reabilitare a unui mare nedreptățit al istoriei.

Cititorii cuprinși de „Febra Ferrante”, începută cu romanul Prietena mea genială, vor descoperi în colecția Literary Fiction un nou titlu semnat de celebra autoare: Zilele abandonului descrie încercarea unei femei părăsite de a găsi, după luni de furie, îndoieli, autocompătimire şi disperare, o cale de a-şi depăşi suferința şi de a-şi construi o nouă viață. Tot în colecția Literary Fiction anunțăm apariția noului roman semnat de Leïla Slimani – În grădina căpcăunului. Captivantă, erotică şi îndrăzneață, cartea oferă o explorare a sexualității, a adicției şi a nevoii unei femei de a simți că trăieşte.

Drumurile mătăsii. O altfel de istorie a lumii de Peter Frankopan: carte-eveniment publicată în colecția Literati de Editura Pandora M! De la Codul lui Hammurabi și mărețul Imperiu Persan, la hunii cei cumpliți, ascensiunea Europei, cele două războaie mondiale și politica actuală, cartea este o fascinantă istorie a lumii în imagini. Un volum care nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui copil.

Micii cititori se vor bucura de noi apariții în seriile Petson și Findus (Petrecerea de Crăciun a lui Pettson), Elmer (Elmer și Străinul), Mog (Adio, Mog) și Iepuraș de Harry Horst (Iepuraș fuge de-acasă și Crăciunul lui Iepuraș).

Editura Lifestyle Publishing ne propune un nou titlu scris de celebra Oprah Winfrey – Înțelepciunea duminicilor. Pentru prima dată, momentele de revelație care au inspirat milioane de oameni în emisiunea Super Soul Sunday, laureată a trei premii Emmy, sunt reunite acum în această carte. Lasă totul în ordine de Margareta Magnusson, bestseller New York Times, este o carte plină de înțelepciune, directă și nesentimentală, o metodă practică și fermecătoare care te învață cum să-ți pui ordine în casă și în suflet de-a lungul și la finele vieții, pentru a te bucura plenar de existența care îți este dată.

Vă așteptăm în standurile 16 și 17 din Pavilionul Central de la Romexpo, în perioada 14-18 noiembrie 2018.