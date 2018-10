„E greu de imaginat că se poate scrie o poveste mai frumoasă despre dificultățile care însoțesc descoperirile științifice. Blues pentru găurile negre și alte cântece din spațiul cosmic îmbină perfect știința și arta povestirii într-o proză limpede și plăcută.“ - NEW STATESMAN

Ce se întâmplă atunci când se ciocnesc două găuri negre?

În 1916, Einstein a prezis existența undelor gravitaționale. Un secol mai târziu, sunt înregistrate primele sunete din spațiu care dovedesc existența acestor unde, cauzate de coliziunea a două găuri negre. Cartea de față relatează povestea fascinantă a obsesiilor, aspirațiilor și dificultăților întâmpinate de oamenii de știință care, timp de cincizeci de ani, au depus eforturi asidue ca să capteze aceste unde greu de identificat.

La cinci decenii după ce fost conceput experimentul, echipele de cercetători se străduiesc să intercepteze o frântură de sunet cu ajutorul a două instalații colosale, sperând să reușească la timp pentru a marca centenarul celei mai radicale idei a lui Einstein. Având acces fără precedent la surprizele, dezamăgirile, realizările și riscurile din această poveste remarcabilă, Janna Levin oferă un portret fascinant al științei moderne, diferit de tot ceea ce știam până acum.

„O carte splendidă pentru oricine e interesat de felul în care funcționează știința și de forța ingeniozității umane.“ - THE WALL STREET JOURNAL

Janna Levin este profesoară de fizică şi astronomie la Colegiul Barnard al Universității Columbia, iar în 2012 a primit o bursă Guggenheim. Cercetările ei științifice se concentrează asupra începuturilor universului și asupra găurilor negre. Cartea ei precedentă, A Madman Dreams of Turing Machines, a câștigat Premiul PEN/Bingham. A mai publicat volumul How the Universe Got Its Spots: Diary of a Finite Time in a Finite Space.